Ausgewählter Artikel:

» (16.10.2022) Berliner Zeitung druckt Klaus Lederers Nachwort für "Breaking Free. Die wunderbare Welt des LGBTQ-Musicals": Das Musical gehört in den Kanon der Künste

Berlins Senator für Kultur und Europa hat ein Nachwort für das Buch "Breaking Free. Die wunderbare Welt des LGBTQ-Musicals" verfasst. Wir dokumentieren es hier.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Oktober 2022

» DerWesten.de über Grüne: Proteste beim Parteitag aus eigenen Reihen – "Queer-Lobby sickert in Gesellschaft"

Am Grünen-Bundesparteitag in Bonn bildet sich eine Protestschlange. Am Ende steht ein Grünen-Mitglied, die die eigene Partei kritisiert.

» wa.de: Fünf Jahre Ehe für alle – Hamms erstes homosexuelles Brautpaar erzählt

Vor fünf Jahren durften homosexuelle Paare erstmals heiraten. Auch hier läuteten 2017 die Hochzeitsglocken: Wie geht es Hamms ersten homosexuellen Brautpaar heute?

» zentralplus: Luzerner Theologe segnet queere Paare

Theologe Meinrad Furrer segnet gegen den Willen des Vatikans homosexuelle Paare. Dafür ist er nun für den Prix Courage nominiert.

15. Oktober 2022

» taz zum Tod von Angela Lansbury: Als "Schwulenikone" wird sie fehlen

Angela Lansbury war das, was die Etepetetekulturwissenschaft eine Gay Icon nannte. Sie stand für das hartnäckige I will survive.

» Legal Tribune Online: So begründet Biefang ihre Verfassungsbeschwerde

Ihr Online-Dating gefährde niemanden und Moralvorstellungen dürften nicht zur Grundlage von Grundrechtseingriffen werden, so die Transgender-Offizierin.

» RTL: Schwuler Fußball-Profi macht Gänsehaut-Ansage – Standing Ovations für flammende Rede

Klare Kante: Der schwule Fußball-Profi Josh Cavallo hat sich mit einem eindringlichen Appell an den Fußball-Weltverband FIFA gewendet.

» FR: Pride-Parade in Uganda verboten – "Wir können uns nicht weiter verstecken"

Nach dem Verbot eines queeren Festivals schwindet die Hoffnung auf Wandel in Uganda. Für homosexuelle Tätigkeiten kann man im ostafrikanischen Land im Gefängnis landen.

» blue News aus der Schweiz: Vertrag über 100'000 Dosen – Bund sichert sich Affenpocken-Impfstoff

Der Bund hat mit der Firma Bavarian Nordic einen Vertrag über die Lieferungen von 40'000 Impfstoff-Dosen gegen Affenpocken abgeschlossen. Weitere 60'000 Einheiten gehen an die Armee.

» Onetz: Zeit für Pride – So bunt ist die Oberpfalz wirklich

Wie ist es, als queere Person in der ländlich geprägten Oberpfalz zu leben? Unsere Volontär:innen sprechen im Podcast "Zeit für Pride" mit Oberpfälzer:innen über ihre Erfahrungen. Ab 16. Oktober im Onetz und überall, wo es Podcasts gibt.

14. Oktober 2022

» taz zum queerfeindlichen Terror in Bratislava: Wenn man weiterfeiern muss

Nach dem LGBT-feindlichen Attentat in Bratislava ist in der Community die Verunsicherung groß. Das Problem ist: Trotzdem muss man weiterfeiern.

» Deutschlandfunk: Islamische Theologie – Heikles Forschen zu Homosexualität und Transgender

Viele muslimisch geprägte Länder bestrafen gleichgeschlechtlichen Sex, vor allem unter Männern. Liberale Theologen in Deutschland hinterfragen dieses Verbot und werden für ihre Offenheit für queere Menschen sogar von eigenen Studierenden angegriffen.

» Wiener Zeitung: Der Giftschrank homophober Verschwörungstheorien

Seit der Veröffentlichung des Artikels "Denkanstöße für eine queere Rechtslinguistik" am 28. Juli. 2022 entwickelte sich eine rege Diskussion, in der verschiedene Diskurspositionen sichtbar wurden.

» regionalHeute.de: Homophobe Hinterwäldler

Immer DONNERstags gibt es jetzt Geschichten unserer Redakteurin Anke Donner, wie sie nur das Leben schreiben kann. Situationen, wie sie einem im Alltag manchmal einfach vor die Füße fallen und die einen zum Lachen, Weinen und Staunen bringen, oder schier an den Rand des Wahnsinns treiben.

» VICE interviewt Kurator der Ausstellung "Queerness in Photography": Die Menschheit war schon immer queer

"Teilweise sind Männer in dieser Zeit totgeprügelt worden, wenn sie Damenbekleidung trugen."

» BuzzFeed über trans CEO: Caroline Farberger wurde vom Mann zur Frau – "Männer wissen nicht, was für ein Privileg sie haben"

Caroline Farberger leitete als Mann ein Versicherungsunternehmen. Heute ist sie ein weiblicher Transgender Boss und denkt Gleichberechtigung komplett neu.

» Deutsche Welle über Italien: Queere Paare fürchten Rechtsbündnis

Für Monica und Maria aus Italien ist der Wahlsieg von Giorgia Meloni ein Alptraum: Sie sind ein lesbisches Paar, ihre beiden Kinder haben sie gegenseitig adoptiert. Doch das könnte in Zukunft zum Problem werden.

13. Oktober 2022

» Express interviewt Queer-Beauftragten der Bundesregierung: "Mit Ängsten zutun" – So verlief das Outing von Sven Lehmann

Im Sommer 2022 besuchte Sven Lehmann, Queer-Beauftragter der Bundesregierung, die Redaktion von EXPRESS.de. Dabei sprach er unter anderem über sein Coming-out.

» FR interviewt Bürgermeisterin und Polizeipräsident: Mit Polizei und Aufklärung gegen Gewalt im queeren Viertel

Bürgermeisterin Nargess Eskandari-Grünberg und Polizeipräsident Stefan Müller wollen das bei queeren Menschen beliebte Viertel in der Frankfurter Innenstadt sicherer machen.

» Tagblatt: Der steinige Weg zu einer besseren Gesellschaft – SVP-Politiker und Präsident des Stadtparlaments fordert mehr Verständnis für Schwule und Lesben

Mit der Akzeptanz von Minderheiten hapert es in der Stadt St.Gallen immer noch. Ein Patentrezept für mehr Inklusion gibt es nicht, wie eine Podiumsdiskussion im Katharinensaal zeigt. Jürg Brunner, Präsident des Stadtparlaments, schlägt ein LGBTQ-Label für St.Gallen vor.