Die neusten Meldungen der Presseschau:

19. Oktober 2022

» WDR-Interview zum Buchpreis für Kim de l'Horizon: Ermutigung für nonbinäre Menschen

Bei der Dankesrede für den Deutschen Buchpreis hat sich Kim de l'Horizon aus Solidarität mit den Frauen im Iran den Kopf rasiert. Der Auftritt habe sie sehr ermutigt, sagt eine andere nichtbinäre Person: Kim K.

» Westfalenpost aus Olpe: Transfrau fühlt sich von Krankenkasse gedemütigt

Eva Freund (62) kämpft acht Monate lang um ihre geschlechtsangleichende OP. Sie wartet, hofft und wird enttäuscht. Das sagt die Krankenkasse.

» derStandard.at: Gleichstellung von Homosexuellen in Slowenien erneut bestätigt

Das Veto bei der wiederholten Abstimmung im Parlament wurde überwunden. Konservative Kreise streben ein Referendum gegen das Ehe-und Adoptionsrecht für Homosexuelle an

» MOPO-Podcast mit Mitorganisatorin von Queer Film Festival: "In anderen Ländern ist es sehr schwer queere Filme zu drehen"

Hanne Homrighausen ist Mitorganisatorin des "Hamburg International Queer Film Festival", das heute Abend eröffnet wird und seit vielen Jahren Hamburgs Kulturszene bereichert.

18. Oktober 2022

» ZDF: Queere Literatur kämpft um Platz im Buchregal

Die Literaturwelt ist im Wandel und das Thema "Diversität" findet Gehör – vor allem in der Jugendliteratur. Über einen Kampf um Sichtbarkeit.

» BuzzFeed: Streit um das Selbstbestimmungsgesetz führt zu "stärkerer Anfeindung von trans* Personen"

Eine differenzierte Debatte und eine Befriedung um das neue Selbstbestimmungsgesetz sei laut Diversity-Fachmann Till Randolf Amelung gerade nicht möglich.

» BR24: Oft schwer erkennbar – Rechtsradikales Gedankengut in Kirchen

Auch Christen vertreten rechtsradikale Ideen. Da sind die Kirchen ein Spiegelbild der Gesellschaft. Nach außen ist solches Gedankengut oft schwer erkennbar. In Bayern werden wenige Fälle gemeldet was aber nicht heißt, dass es sie nicht gibt.

» Tagesspiegel: Gericht misgendert trans Frau – "Bevor ich meine Identität verleugne, sitze ich lieber die Haft ab"

Sina weigerte sich, die Kosten für ein Gerichtsverfahren zu tragen, in dem sie wiederholt misgendert wurde. Nun droht im schlimmsten Fall sogar Haft.

» Blick: Fünf Jahre nach seinem Outing – Ex-Schiri Erlachner ist Lehrer im Wallis und kickt 5. Liga

Vor fünf Jahren outete sich Pascal Erlachner (42) als erster und bisher einziger Aktiver im Schweizer Fussball als schwul. Heute ist er Primarlehrer in Saas-Fee, linker Aussenverteidiger und glücklich.

» Berliner Zeitung: Die italienische Lady Gaga kommt ins SchwuZ bei "Queers in Concert"

Die neue Konzertreihe im SchwuZ will auch queeren Acts, die man noch nicht so groß auf dem Schirm hat, eine Bühne bieten. Erfrischend in Nummer-sicher-Zeiten.

17. Oktober 2022

» netzpolitik.org zum Bundeswehr-Verweis für Anastasia Biefang: Verhalten in einer unordentlichen Welt

Eine Soldatin hat auf Tinder nach Sexualpartner:innen gesucht und wurde dafür mit einem Verweis diszipliniert. Der Vorwurf: Mangel an charakterlicher Integrität. Unser Kolumnist hat das zum Anlass genommen, um über Ordnung nachzudenken.

» schwäbische: Pfarrer zur Trauung gleichgeschlechtlicher Paare – "Die Diskriminierung muss ein Ende haben"

Beim Gemeindeforum der evangelischen Kirchengemeinde Bad Waldsee stehen Gottesdienste zur Eheschließung gleichgeschlechtlicher Paare im Mittelpunkt. Pfarrer Wolfgang Bertl nimmt klare Stellung.

» ran: Homophobe Äußerungen – Gerichtsverfahren gegen Evra vertagt

Das für Montag angesetzte Gerichtsverfahren gegen Patrice Evra wegen angeblicher homophober Äußerungen ist vertagt worden.

16. Oktober 2022

» DerWesten.de über Grüne: Proteste beim Parteitag aus eigenen Reihen – "Queer-Lobby sickert in Gesellschaft"

Am Grünen-Bundesparteitag in Bonn bildet sich eine Protestschlange. Am Ende steht ein Grünen-Mitglied, die die eigene Partei kritisiert.

» Berliner Zeitung druckt Klaus Lederers Nachwort für "Breaking Free. Die wunderbare Welt des LGBTQ-Musicals": Das Musical gehört in den Kanon der Künste

Berlins Senator für Kultur und Europa hat ein Nachwort für das Buch "Breaking Free. Die wunderbare Welt des LGBTQ-Musicals" verfasst. Wir dokumentieren es hier.

» wa.de: Fünf Jahre Ehe für alle – Hamms erstes homosexuelles Brautpaar erzählt

Vor fünf Jahren durften homosexuelle Paare erstmals heiraten. Auch hier läuteten 2017 die Hochzeitsglocken: Wie geht es Hamms ersten homosexuellen Brautpaar heute?

» zentralplus: Luzerner Theologe segnet queere Paare

Theologe Meinrad Furrer segnet gegen den Willen des Vatikans homosexuelle Paare. Dafür ist er nun für den Prix Courage nominiert.

15. Oktober 2022

» taz zum Tod von Angela Lansbury: Als "Schwulenikone" wird sie fehlen

Angela Lansbury war das, was die Etepetetekulturwissenschaft eine Gay Icon nannte. Sie stand für das hartnäckige I will survive.

» Legal Tribune Online: So begründet Biefang ihre Verfassungsbeschwerde

Ihr Online-Dating gefährde niemanden und Moralvorstellungen dürften nicht zur Grundlage von Grundrechtseingriffen werden, so die Transgender-Offizierin.

» RTL: Schwuler Fußball-Profi macht Gänsehaut-Ansage – Standing Ovations für flammende Rede

Klare Kante: Der schwule Fußball-Profi Josh Cavallo hat sich mit einem eindringlichen Appell an den Fußball-Weltverband FIFA gewendet.