Ausgewählter Artikel:

» (21.10.2022) Tagesspiegel interviewt Stuttgarter Abteilungsleiterin: Kritik für Tampons in Herrenklos – "Schwierig, dass man eine Gruppe von Menschen"lächerlich macht"

Ein Tampon-Spender auf dem Herrenklo im Stuttgarter Rathaus hat am Donnerstag die Gemüter erhitzt. Fünf Fragen an die verantwortliche Abteilungsleiterin Barbara Straub.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. Oktober 2022

» Onetz: "Zeit für Pride" – alles rund um das Thema "Queere Community" in der Oberpfalz

Wie ist es, als schwuler Mann gleich zweimal zu heiraten? Was heißt nicht-binär*? Für was stehen die Farben der Regenbogenflagge in der queeren Community? Hier finden sich Antworten rund um das Thema LGBTQ*.

» MDR über die Slowakei: Wie Hass auf sexuelle Minderheiten geschürt wird

Nach dem Mord an zwei Homosexuellen in Bratislava, fragt man sich in der Slowakei, wie es um die Rolle sexueller Minderheiten bestellt ist. Haben konservative Politiker und Kirche ein Klima des Hasses erzeugt?

» fluter interviewt Autorin Shon Faye: "In einer perfekten Welt müsste ein solches Buch gar nicht existieren"

Die Öffentlichkeit diskutiert viel, aber falsch über trans Personen, sagt die Autorin Shon Faye

» RND über Studie zu Geschlechtsanpassung im Jugendalter: Nur wenige brechen Hormontherapie ab

Die meisten Menschen, die im Jugendalter geschlechtsangleichende Hormone verabreicht bekommen, führen diese Behandlung offenbar auch zu einem späteren Zeitpunkt fort. Das legt eine aktuelle Studie nahe. Eine Forscherin bezeichnet die Ergebnisse in Hinblick auf eine große öffentliche Sorge als beruhigend.

» Tagesspiegel über queere Menschen in Ungarn: "Ich überlege es mir sehr gut, bevor ich die Hand meines Partners nehme"

In Ungarn wird die Lage für queere Menschen immer schlechter. Dávid Vig von Amnesty International erklärt, welche Auswirkungen die Anti-LGBTIQ-Gesetze der Regierung Orbán haben.

» taz: Queere Sichtbarkeit ist ambivalent

Mit Kim de l'Horizon steht eine queere Person im Spotlight, die kulturelles Kapital hat. Das schützt gegen manchen Angriff aber nicht gegen jeden.

» Freie Presse: Fritz, 19, queer – Weder ganz Mann noch ganz Frau

Fritz ist 19 und gender- fluid. Das bedeutet, dass seine Geschlechtsidentität von Zeit zu Zeit wechselt. Als queerer Mensch, der in der Nähe von Stollberg aufgewachsen ist, führt ihn sein Weg immer wieder nach Zwickau. Warum er die Stadt als befreiend und erschreckend zugleich erlebt.

» SWR: Erstes queeres Oktoberfest in Freiburg

Das erste queere Oktoberfest Freiburgs fand am Mittwochabend auf dem Messegelände statt. SWR-aktuell berichtete live von der "Black Forest Pride".

» SWR: Transmann findet Diskussion um Tampon-Automat "lächerlich"

Tampons auf dem Männerklo im Stuttgarter Rathaus sorgen für Diskussionen. OB Nopper geht auf Distanz, dabei hätte die Stadt hier Vorbild sein können, findet Mission Trans e.V.

» FM1 Today: Hans-Ueli Vogts Sexualität gibt zu reden – obwohl es das nicht sollte

Die SVP hat am Mittwoch ihren Kandidaten für die Bundesratswahl verkündet: Es ist der mandatslose Hans-Ueli Vogt. Für Gesprächsstoff sorgt derzeit seine Homosexualität – und die Frage, ob darüber überhaupt diskutiert werden soll.

» HNA: Deutsches Theater thematisiert fehlende Akzeptanz für Homosexualität als Lebensform

Im Stück des Deutschen Theaters in Göttingen "Tom auf dem Lande" geht es um das Thema Homosexualität und fehlende Akzeptanz.

20. Oktober 2022

» tz-Interview: "Regenbogenpastoral" in München ‒ Eigener Ansprechpartner für kirchliche Belange der LGBTQ-Community

Eigene Seelsorgestelle für Regenbogenpastoral was der Ansprechpartner Dr. Michael Brinkschröder für die LGBTQ-Community in München erreichen will.

» Express-Interview: "Händchenhalten nicht erwünscht" – DFB-Botschafter Hitzlsperger über Katar-WM und Homosexualität

DFB-Botschafter Thomas Hitzlsperger wird als ARD-Experte die Fußball-WM aus dem Studio in Mainz begleiten. Er fordert künftig Mindeststandards bei der WM-Vergabe.

» hessenschau: Neue Hoffnung für queere Geflüchtete in Hessen

Homosexuell in Algerien – ein großes Problem für Abdelkarim Bendjeriou-Sedjerari. Er ist vor lebensbedrohlicher Verfolgung geflohen und kämpft nun in Hessen um Asyl und gegen seine Abschiebung. Eine neue Entscheidungspraxis bei queeren Geflüchteten könnte ihm jetzt helfen.

» Blick: "Ich habe entgegen den Weisungen des Vatikans gleichgeschlechtliche Paare gesegnet"

Als der Vatikan sich gegen das Segnen von gleichgeschlechtlichen Paaren aussprach, war Meinrad Furrer klar: Jetzt muss etwas passieren. Er setzt sich für eine offene und diverse Kirche ein. Meinrad Furrer ist einer von fünf Nominierten für den Prix Courage 2022.

19. Oktober 2022

» Kreiszeitung Böblinger Bote: Schwuler Wandertreff läuft

Das Museum der Alltagskultur im Schloss Waldenbuch zeigt Objekte, die Mitglieder des Schwulen Wandertreffs Stuttgart beigesteuert haben. Flip Flops, Vesperbox und Wandertagebuch erzählen ganze Geschichten. Die Vernissage ist am 23. Oktober.

» Tagesspiegel-Nachruf auf Ika Hügel-Marshall: Sollen sie sich doch das Maul zerreißen

Als Kind wird sie in einem evangelischen Heim gequält. Als Erwachsene hilft sie jungen Menschen, wird Feministin und ist beim Start der afrodeutschen Bewegung dabei.

» Stuttgarter Nachrichten über Tucké Royale in Ludwigsburg: Wie der queere Stadtschreiber auf die Dinge schaut

Neugierig, mit offenen Antennen und nicht am Vordergründigen interessiert: So ist der Berliner Künstler Tucké Royale in Ludwigsburg auf Achse gewesen.

» evangelisch.de: Queerer Fokus auf Liechtenstein

Wann wird die Ehe für alle kommen? Und welche anderen queer-politischen Baustellen gibt es in Liechtenstein? Hierzu interviewt Matthias Albrecht queere Aktivist:innen aus dem Fürstentum.