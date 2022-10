Ausgewählter Artikel:

» (23.10.2022) taz über neues Bündnis in Bremen: Transfeindlichkeit hält an

Ein Bremer Bündnis fordert konsequentes Handeln gegen Transfeindlichkeit. Aufklärung und Prävention müssten in der Bildungsarbeit verankert werden.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Oktober 2022

» Badische Neueste Nachrichten: Transgender-Schülerin aus Baden-Baden – "Wir sind in Deutschland viel weniger weit, als wir vorgeben"

Queer sein ist nicht einfach, immer noch gibt es Vorurteile und Ressentiments. Melanie Müßig, eine Transgender-Schülerin aus Baden-Baden, möchte das ändern.

22. Oktober 2022

» taz über Sichtbarkeit queerer Personen: Mehr Perlenketten für alle

Atay Küçükler, ein junger Journalist, berichtete in einer Instagram-Liveschalte über die Landtagswahlen in Niedersachsen. Das gefiel vielen nicht.

» Die Presse: Die spanische Regierung streitet wegen progressivem Transgender-Gesetz

Die regierenden Sozialisten stimmten mit den Konservativen und Rechtspopulisten für eine Verlängerung von Änderungsanträgen im polemischen Transgender-Gesetz ihren linken Regierungspartners.

» SZ über schwulen Metal-Sänger Gaahl: Ein Mann der Extreme

Der norwegische Black-Metal-Sänger Gaahl tritt im Münchner Backstage auf. Und in einer Dokumentation spricht er über seine Homosexualität.