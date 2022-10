Ausgewählter Artikel:

» (27.10.2022) BuzzFeed: Queere Afghan:innen suchen Schutz in Deutschland – "weiß nicht, ob alle noch am Leben sind"

Queere Menschen müssen in Afghanistan um ihr Leben fürchten. 25 von ihnen könnten nun endlich nach Deutschland evakuiert werden.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Oktober 2022

» MDR Sputnik: Die exklusive Prince Charming Aussprache mit Kim Tränka

Ein Jahr nach der Prince Charming Show treffen sich Robin Solf, der bei der TV Show Zweiter geworden ist und Kim Tränka, der Prinz, der sich gegen Robin entschieden hat. Warum und wie geht es den beiden damit?

» Mimikama: Randolph High – Woge der Transfeindlichkeit wegen Vorfall in Mädchenumkleidekabine

Der Vorfall an einer US-amerikanischen Provinzschule wird auch im deutschsprachigen Netz diskutiert und transfeindlich ausgeschlachtet

» BR24 über Alice Schwarzer: Geschlechtsangleichung als Trend abgetan

Alice Schwarzer ist Mitherausgeberin eines Sammelbands über "Transsexualität". Sie kanzelt darin den Wunsch nach Geschlechtsanpassung als "Trend und "Zeitgeist ab. Wie konnte es dazu kommen?

» Fink Hamburg: Gendern – Warum überhaupt?

Gendern. Aber warum überhaupt? In Teil 3 der Genderreihe beleuchtet FINK.HAMBURG das Thema aus queerer Perspektive.

» evangelisch.de zur Jahrestagung Schwule Theologie 2022: Queere Identitäten in der Gesellschaft der Singularitäten.

Um Gendersternchen und Co. tobt ein Kulturkampf. Welche Bedeutung hat Identität innerhalb der christlichen Anthropologie, wie geht schwule Theologie mit der Vielfalt der Identitäten um?

26. Oktober 2022

» Express: "Princess Charming" – Warum sich Hanna als lesbische Frau für "Playboy" auszog

Hanna Sökeland löste mit ihrem Shooting für den Playboy eine Welle an Begeisterung, aber auch Kritik aus. Im Podcast von Bettina Böttinger spricht sie darüber, warum sie sich wirklich für das Männermagazin auszog.

» addn.me: In der Linken wie auch im Rest der Gesellschaft – Umgang mit sexuellem Missbrauch mangelhaft

Im Folgenden dokumentieren wir ein Interview, das addn.me in Kooperation mit der Gruppe e*space mit einem Betroffenen von sexuellem Missbrauch geführt hat. E*space hat dazu einen Erfahrungsbericht veröffentlicht, in der Christian seine Geschichte ausführlich wiedergibt. Inhaltswarnung: Der Bericht enthält explizite Schilderungen des Missbrauchs. Seine Erfahrungen stehen dabei stellvertretend für eine Gesellschaft, in der sexuelle Gewalt

» MeinBezirk.at über homophobe Schmierereien: Hass-Graffitis tauchen gehäuft in Linz und Umgebung auf

Seit der Linzpride im Juni häufen sich in Linz und Umgebung homophobe Schmierereien. Auf öffentlichem Eigentum bemüht sich die Stadt um eine rasche Entfernung.

» BR24: Deutsche Bischöfe stimmen im November über neues Arbeitsrecht ab

Mitte November werden die deutschen Bischöfe über den Entwurf für ein neues kirchliches Arbeitsrecht entscheiden. Homosexuelle Angestellte sollen dann keine Repressalien mehr fürchten müssen.

» Deutsche Welle zum Doppelmord in Bratislava: Angriff auf die LGBTQ-Community in der Slowakei

Der Mord an zwei schwulen Männern in der slowakischen Hauptstadt hat das Land erschüttert und eine Welle der Solidarisierung ausgelöst. Ein Ende der weitverbreiteten Homophobie ist dennoch nicht zu erwarten.

25. Oktober 2022

» taz über transfeindliche Äußerungen: Uni wehrt sich gegen Cancel-Vorwurf

Die FAZ berichtet über eine angebliche Treibjagd auf eine Juniorprofessorin an der Lüneburger Uni. Die soll die Professorin nicht geschützt haben.

» nd: Queer, arabisch, lebensfroh

Wie leben queere Menschen in der arabischen Welt? Inwiefern können Homosexualität und Islam zusammengehen? Eine Ausstellung in Paris versammelt Künstler*innen, die sich dem Thema unverzagt nähern.

» Deutschlandfunk Kultur über Geschlechtsidentität: Ich bin doch kein Trend!

Cis, trans, non-binär es gibt eine Vielfalt an Geschlechtsidentitäten, und sie werden immer sichtbarer. Für Heranwachsende ist die Suche nach der eigenen Identität aber oft noch schwierig. Wichtig ist dabei vor allem, junge Menschen erst zu nehmen.

» SZ über schwules Paar aus der Ukraine: Wer zu früh flüchtet, den bestraft das Gesetz

Wie das Kirchenasyl zwei Geflüchtete aus der Ukraine vor der Abschiebung rettet.

» Rádio Slovakia International: Gleichgeschlechtliche Ehen politisch schwierig durchzusetzen

Die Slowakei ist eines der sechs EU-Länder, in denen homosexuelle Menschen weder eine Ehe schließen noch eine eingetragene Partnerschaft eingehen können.

24. Oktober 2022

» taz spricht mit trans SPD-Frau über Beleidigungen durch Mitglieder der Jungen Union: "Ich habe viel Glück gehabt"

Maja ist transgeschlechtlich, lebt offen als Frau. Hier erzählt sie die Geschichte eines transfeindlichen Übergriffs, den sie in Osnabrück erlebt hat. S.a.: Osnabrück: Mitglieder der Jungen Union beleidigen trans Frau (13.10.2022)

» taz über Verbot von Büchern in den USA: Politische Fernleihe

Konservative und Rechte in den USA wollen bestimmte Bücher verbannen. Die Brooklyn Library will gegen diese Form der weichen Zensur ankämpfen.

» Spiegel über LGBTQ-Rechte in Thailand: Die stärkste Rebellion gegen den Hass

Aom und Tiny lieben sich. Ihre Heimat Thailand könnte als zweites Land in Asien die Ehe für alle einführen. Darauf hoffen sie auch wenn Hetze gegen ihre lesbische Liebe noch Alltag für sie ist.

» buten un binnen. Wie dieser Bremer andere queere Afghanen vor Verfolgung retten will

Ali Tawakoli lebt seit Juni in Bremen. Er gehört zu mindestens 80 homosexuellen oder transgeschlechtlichen aus Afghanisten geflohenen Aktivisten. Jetzt will er anderen helfen.