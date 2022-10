Ausgewählter Artikel:

» (29.10.2022) Antenne Niedersachsen interviewt die lesbischen Pastorinnen Steffi und Ellen: Anders Amen

Steffi und Ellen sind verheiratet, haben eine Tochter und arbeiten als Pastorinnen im Dorf Eime im Landkreis Hildesheim. Mit Timm Doppel-M Busche reden die beiden über ihr queeres Leben im Kontext von Kirche und Dorf.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

29. Oktober 2022

» watson: "Schmerz und Leid" – Lesben und Schwule gehen im Iran gegen das Regime auf die Straße

Queerer Widerstand im Iran: Wie Lesben, Schwule und andere Queers gegen das Regime auf die Straße gehen.

» tagesschau.de über LGBTIQ+ in Afghanistan: Bundesregierung erteilt Aufnahmezusage

Sie wurden von den Taliban verfolgt, gefoltert und lebten monatelang versteckt. Nun dürfen 25 homosexuelle und transgeschlechtliche Afghanen doch noch nach Deutschland reisen. Bisher hatten sie kaum eine Chance auf Aufnahme.

» Deutschlandfunk Kultur: "Johannesburg Pride" findet trotz Terrorwarnung statt

In Johannesburg wird am Samstag trotz einer Terrorwarnung die größte LGBTQ-Versammlung Afrikas stattfinden.

28. Oktober 2022

» Neuer LSVD-Podcast RESPEKT: "Deutschland trägt moralische Verantwortung"

Im LSVD-Podcast "RESPEKT" geht es um LSBTI-Menschenrechte, Vielfalt und Respekt. Wir sprechen mit Expert*innen aus unserer NGO, mit externen Wissen­schaft­lern, Journa­listen, Kritikern und Influencern über Themen, die Euch und uns bewegen. Wir nehmen Euch mit in die Arbeit unseres Verbandes und geben Euch Ein­blicke in die Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen.

» come-on.de: "Endlich mein Ehemann" – Schwules Paar feiert sich und die Ehe für alle

Liebe ist Liebe, sagt dieses schwule Paar. Wie kann man etwas dagegen haben? Zwei Männer aus Halver haben kürzlich geheiratet und mit uns über die Ehe für alle gesprochen.

» Börsenblatt interviewt Verlegerin: "Mit queerer Literatur ist offensichtlich endlich alles möglich"

Mit Kim de l'Horizon hat erstmals eine non-binäre Person den Deutschen Buchpreis gewonnen. Hetze im Internet und gleichzeitig die Solidarität mit de l'Horizon sind gewaltig. Was bedeutet die Preisvergabe für die queere Literaturszene, deren Veröffentlichungen häufig als Nischenliteratur betrachtet werden? Und was muss und kann die deutsche Buchbranche an allen Enden der Wertschöpfungskette nun tun?

» Nau über "Bauer, ledig, sucht": Schwuler Winzer schwärmt für Marco Fritsche

"Bauer, ledig, sucht"-Single Heischi sucht im TV die grosse Liebe. Der Walliser Winzer schwärmt ausgerechnet für Moderator Marco Fritsche.

» Heute.at: Rapid-Aktion für Vielfalt – Fans singen "schwuler VAR"

Rapid siegte im Heimspiel gegen Hartberg 5:1. Es sollte ganz im Zeichen der Vielfalt stehen. Auf den Rängen haben das nicht alle verstanden.

» Glamour über Asexualität: "Die Leute denken, ich sei nicht liebenswert, prüde oder gestört" – Das bedeutet es wirklich, wenn man asexuell und aromantisch ist

Aktivistin und Model Yasmin Benoit räumt mit den Mythen rund um Asexualität, die unsichtbare Orientierung, auf.

» 20 Minuten aus Zürich: Vermummte störten Pride-Gottesdienst – jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft

Mehrere Personen stürmten dieses Jahr den Pride-Gottesdienst. Viele vermuten, dass hinter der Aktion Mitglieder der rechtsextremen Gruppierung Junge Tat stecken.

» Stuttgarter Nachrichten: LGBTQ in Ludwigsburg – Brunchen unterm Regenbogenbanner

Eine gesellige Begegnungsmöglichkeit in geschütztem Raum bietet der Ludwigsburger Verein Tragwerk jetzt für schwule, lesbische, nicht-binäre, trans- oder intersexuelle Menschen an.

27. Oktober 2022

» MDR Sputnik: Die exklusive Prince Charming Aussprache mit Kim Tränka

Ein Jahr nach der Prince Charming Show treffen sich Robin Solf, der bei der TV Show Zweiter geworden ist und Kim Tränka, der Prinz, der sich gegen Robin entschieden hat. Warum und wie geht es den beiden damit?

» BuzzFeed: Queere Afghan:innen suchen Schutz in Deutschland – "weiß nicht, ob alle noch am Leben sind"

Queere Menschen müssen in Afghanistan um ihr Leben fürchten. 25 von ihnen könnten nun endlich nach Deutschland evakuiert werden.

» Mimikama: Randolph High – Woge der Transfeindlichkeit wegen Vorfall in Mädchenumkleidekabine

Der Vorfall an einer US-amerikanischen Provinzschule wird auch im deutschsprachigen Netz diskutiert und transfeindlich ausgeschlachtet

» BR24 über Alice Schwarzer: Geschlechtsangleichung als Trend abgetan

Alice Schwarzer ist Mitherausgeberin eines Sammelbands über "Transsexualität". Sie kanzelt darin den Wunsch nach Geschlechtsanpassung als "Trend und "Zeitgeist ab. Wie konnte es dazu kommen?

» Fink Hamburg: Gendern – Warum überhaupt?

Gendern. Aber warum überhaupt? In Teil 3 der Genderreihe beleuchtet FINK.HAMBURG das Thema aus queerer Perspektive.

» evangelisch.de zur Jahrestagung Schwule Theologie 2022: Queere Identitäten in der Gesellschaft der Singularitäten.

Um Gendersternchen und Co. tobt ein Kulturkampf. Welche Bedeutung hat Identität innerhalb der christlichen Anthropologie, wie geht schwule Theologie mit der Vielfalt der Identitäten um?

26. Oktober 2022

» Express: "Princess Charming" – Warum sich Hanna als lesbische Frau für "Playboy" auszog

Hanna Sökeland löste mit ihrem Shooting für den Playboy eine Welle an Begeisterung, aber auch Kritik aus. Im Podcast von Bettina Böttinger spricht sie darüber, warum sie sich wirklich für das Männermagazin auszog.

» addn.me: In der Linken wie auch im Rest der Gesellschaft – Umgang mit sexuellem Missbrauch mangelhaft

Im Folgenden dokumentieren wir ein Interview, das addn.me in Kooperation mit der Gruppe e*space mit einem Betroffenen von sexuellem Missbrauch geführt hat. E*space hat dazu einen Erfahrungsbericht veröffentlicht, in der Christian seine Geschichte ausführlich wiedergibt. Inhaltswarnung: Der Bericht enthält explizite Schilderungen des Missbrauchs. Seine Erfahrungen stehen dabei stellvertretend für eine Gesellschaft, in der sexuelle Gewalt