Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. November 2022

» bonn.fm: "Ich glaube, alles was ich schreibe, wird immer 100% queer sein." – Autor und Buchblogger Kai Spellmeier im Interview

Er ist ein nimmersatter Bücherdrache, bloggt seit 7 Jahren über Literatur, gründete den queeren Buchclub @daspinkesofa und veröffentlichte im Frühjahr seinen eigenen Debütroman "Sonnenkönig, Pechrabe". Im bonnFM-Interview erzählt Kai Spellmeier (@kaispellmeier) über sein schwules Bridgerton, seine Recherche zum 19. Jahrhundert und die queeren Lesehighlights des Jahres.

» Zeit-Podcast: Selbst trans ist zu binär

Mit dem autobiografischen Roman "Blutbuch" gewann die nicht binäre Person Kim de l'Horizon kürzlich den Buchpreis. Ist die Auszeichnung verdient?

» nd über Dragqueen als Weinkönigin: Queere Krönung

Es gibt kaum Weinberge und Reben in der Hauptstadt. Das aber hält die Veranstalter von "Queen of Thrones" nicht davon ab, eine eigene Weinkönigin zu küren und mit Konventionen abzurechnen.

01. November 2022

» Volksblatt aus Liechtenstein: Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare – ABGB wird angepasst

Nachdem der Landtag im Mai überraschend das Adoptionsverbot für gleichgeschlechtliche Paare aus dem Partnerschaftsgesetz gestrichen hat, legt die Regierung die Abänderung weiterer Gesetze vor, um dieser Willensbekundung gerecht zu werden.

31. Oktober 2022

» derStandard.de: Draculas Vorbild war eine lesbische Steirerin

Zu Halloween huldigen viele von uns genüsslich den blutsaugenden Untoten. Hinter der Idee stehen tiefverwurzelte Ängste

» ref.ch: "In Zürich ist die queere Theologie in-existent" :

Rhea Dübendorfer ist non-binär – fühlt sich also weder ausschliesslich als Frau noch als Mann. Die Kirche müsse sich noch stärker wandeln, um auch queere Personen abzuholen, sagt die angehende Theologin.

» RP Online über Talkrunde mit Kramer und Chiquinho: "Es muss der nächste Schritt sein, dass sich jemand outet"

Mittelfeldmann Christoph Kramer und Ex-Borusse Chiquinho haben sich beim Talk im Borussia-Museum über Vielfalt in der Fußballer-Kabine unterhalten. Beide haben klare Standpunkte gezeigt, dabei ging es auch um ein mögliches Outing homosexueller Profi-Fußballer.

» MDR: Transgender – Welche Rolle Pubertätsblocker und Hormontherapien für die sexuelle Identität spielen

Pubertätsblocker und Hormontherapien sind ein Mittel, um den Leidensdruck von Transpersonen zu lindern. Doch die Unsicherheiten in Bezug auf Diagnostik, Nebenwirkungen und eventuelle Langzeitfolgen sind noch groß.

» RND interviewt Bernd Reisig von der Initiative "Liebe kennt keine Pause – gegen Homophobie in Katar"

Der Eventmanager Bernd Reisig hat die Initiative Liebe kennt keine Pause gegen Homophobie in Katar gegründet. Am Montag bricht er gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) in das Land auf, in dem in drei Wochen die hochumstrittene Fußball-Weltmeisterschaft beginnt.

» FAZ über queere Soldaten im Krieg: "Hier zählt nur, wer du draußen auf dem Schlachtfeld bist"

Der Hass auf Homosexuelle ist zentraler Baustein in Putins Propaganda. Für schwule Soldaten aus der Ukraine steht auch deshalb viel auf...

Bezahltes Abo erforderlich

30. Oktober 2022

» taz über LGBT in Russland: Gefängnis für die Liebe

Ein russischer Journalist im Exil hat geheiratet und sich geoutet. Er setzt damit ein Zeichen gegen Putins Anti-LGBT-Kampagne.

» ZDF: LGBTIQ: Ein Überblick über die Diskriminierung

In manchen Ländern gibt es die Homo-Ehe schon seit langem, anderswo ist sie bis heute verboten. Auch Transpersonen haben nicht überall die gleichen Rechte. "Mit offenen Karten" zeigt, wo auf der Welt die LGBT+-Community noch immer diskriminiert wird.

29. Oktober 2022

» ORF: Auszeichnung für "Queer Museum Vienna"

Für das Gastspiel Queer Museum @ Volkskundemuseum Wien hat das Queer Museum Vienna den Hauptpreis der freien Szene Wiens 2022 erhalten. Es gibt einen Ausblick auf das für 2026 geplante Haus für queere Kulturgeschichte und Kunst in Wien.

» watson: "Schmerz und Leid" – Lesben und Schwule gehen im Iran gegen das Regime auf die Straße

Queerer Widerstand im Iran: Wie Lesben, Schwule und andere Queers gegen das Regime auf die Straße gehen.

» tagesschau.de über LGBTIQ+ in Afghanistan: Bundesregierung erteilt Aufnahmezusage

Sie wurden von den Taliban verfolgt, gefoltert und lebten monatelang versteckt. Nun dürfen 25 homosexuelle und transgeschlechtliche Afghanen doch noch nach Deutschland reisen. Bisher hatten sie kaum eine Chance auf Aufnahme.

» Deutschlandfunk Kultur: "Johannesburg Pride" findet trotz Terrorwarnung statt

In Johannesburg wird am Samstag trotz einer Terrorwarnung die größte LGBTQ-Versammlung Afrikas stattfinden.

» Antenne Niedersachsen interviewt die lesbischen Pastorinnen Steffi und Ellen: Anders Amen

Steffi und Ellen sind verheiratet, haben eine Tochter und arbeiten als Pastorinnen im Dorf Eime im Landkreis Hildesheim. Mit Timm Doppel-M Busche reden die beiden über ihr queeres Leben im Kontext von Kirche und Dorf.

28. Oktober 2022

» Neuer LSVD-Podcast RESPEKT: "Deutschland trägt moralische Verantwortung"

Im LSVD-Podcast "RESPEKT" geht es um LSBTI-Menschenrechte, Vielfalt und Respekt. Wir sprechen mit Expert*innen aus unserer NGO, mit externen Wissen­schaft­lern, Journa­listen, Kritikern und Influencern über Themen, die Euch und uns bewegen. Wir nehmen Euch mit in die Arbeit unseres Verbandes und geben Euch Ein­blicke in die Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen.

» come-on.de: "Endlich mein Ehemann" – Schwules Paar feiert sich und die Ehe für alle

Liebe ist Liebe, sagt dieses schwule Paar. Wie kann man etwas dagegen haben? Zwei Männer aus Halver haben kürzlich geheiratet und mit uns über die Ehe für alle gesprochen.

» Börsenblatt interviewt Verlegerin: "Mit queerer Literatur ist offensichtlich endlich alles möglich"

Mit Kim de l'Horizon hat erstmals eine non-binäre Person den Deutschen Buchpreis gewonnen. Hetze im Internet und gleichzeitig die Solidarität mit de l'Horizon sind gewaltig. Was bedeutet die Preisvergabe für die queere Literaturszene, deren Veröffentlichungen häufig als Nischenliteratur betrachtet werden? Und was muss und kann die deutsche Buchbranche an allen Enden der Wertschöpfungskette nun tun?