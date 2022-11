Ausgewählter Artikel:

» (04.11.2022) Blick: TV-Bauer Heischis Hofherr ist Kuppelshow-Tourist

Für den schwulen Rebbauern Heischi beginnt die Hofwoche. Einzug hält der Coiffeur Markus. Dieser ist in Sachen Kuppelshows kein unbeschriebenes Blatt. Bereits dreimal suchte er zuvor im TV schon die grosse Liebe.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

04. November 2022

» derStandard.de: Warum Rechte nun gegen Transgender statt gegen Feminismus kämpfen

Extreme Rechte und christliche Fundamentalist:innen nehmen vermehrt Transpersonen ins Visier. Sie erhoffen sich davon Anschlussfähigkeit und neue Allianzen

» Mittelbayerische spricht mit Gloria Gray über Transgender: "Ein Trend, der mich nervös macht"

Gloria Gray wuchs als Bub im Bayerischen Wald auf. Beim Thema Transgender ist sie sensibilisiert: "Wir müssen genau hinschauen, ob es für Kinder in der Pubertät nicht ein Trend ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen", sagt sie.

» Sumikai: Fast die Hälfte der LGBTQ-Jugendlichen in Japan haben schon über Selbstmord nachgedacht

Laut einer aktuellen Umfrage haben 48 Prozent der LGBTQ-Jugendlichen in Japan im Jahr 2021 über Selbstmord nachgedacht. 14 Prozent der befragten Teenager gaben sogar an, schon mindestens einen Selbstmordversuch hinter sich zu haben.

» derStandard.de: Irischer Bischof entschuldigt sich für homophobe Predigt eines Priesters

Während der Predigt hatte etwa die Hälfte der Gläubigen die Kirche verlassen. Bischof Ray Browne entschuldigt sich nun für die "tiefe Kränkung und Verletzung"

03. November 2022

» Tagesspiegel: Queer-buntes Leben am Ostkreuz – Wohngemeinschaften für queere Menschen im Lovo

Ein geschützter Ort für queere Geflüchtete und Menschen mit Betreuungsbedarf. Uli Vogl und Chris Wagner entwickelten das Lovo in Friedrichshain.

» inFranken.de: Inhalt "erschüttert zutiefst" – Fränkischer Star-Friseur erhält Drohbrief – es ist nicht der erste

Marcel Schneider ist ein bekannter Friseur in Nürnberg, bekennender Homosexueller und engagiert sich politisch. In der Vergangenheit erhielt er mehrfach Drohbriefe mit übelsten Beschimpfungen.

» BR Podcast: Warum ist die Welt so hetero?! – Heteronormativität auf der Spur

Warum wird eigentlich von queeren Menschen erwartet, dass sie sich outen und nicht von Heteros? Und warum ist die Welt immer noch vor allem in "für Frauen" und "für Männer" eingeteilt – obwohl es doch viel mehr Geschlechter gibt? Grund dafür ist Heteronormativität. Was das genau bedeutet, woher das Konzept kommt und welche negativen Folgen sie für uns alle hat, erfahrt ihr in dieser Folge!

» Wiener Zeitung: Transgender-Gesetz spaltet Spanien

Bereits 16-Jährige könnten ohne Erlaubnis der Eltern ihre Geschlechtszugehörigkeit ändern lassen.

» MeinBezirk.at über homophobe Schmierereien: Wieder Hass-Graffitis in Wels

Die Serie homophober Schmieraktionen in Wels und Wels-Land reißt nicht ab. "Christus heilt Homosünde" haben unbekannte Vandalen in den vergangenen Tagen in riesigen Lettern in der Vogelweider Unterführung hinterlassen.

» BuzzFeed: Homosexueller Afghane berichtet von Flucht und Folter – "Warum helft ihr nicht?"

Einem 20-jährigen Afghanen gelingt die Flucht nach Deutschland. In Afghanistan fürchtete er von den Taliban umgebracht zu werden. Seine Familie befinde sich immer noch in Lebensgefahr.

» procontra: Zielgruppe LGTBQ* – "Bedürfnisse und No-Gos kennen"

Warum eine Immobilienberatung nötig ist, die sich gezielt an queere Menschen richtet – darüber sprach Sharif Altwal, Gründer von Darna Immobilien, mit procontra.

» rbb24: Wie die queere Community auf die Fußball-WM in Katar blickt

Die umstrittene Fußball-WM in Katar steht vor der Tür. Zwar gibt sich das Emirat im Vorfeld weltoffen, doch es wird wohl kein Turnier für alle Menschen werden. Gerade in der queeren Community löst das Sportevent in der Wüste Fassungslosigkeit aus

02. November 2022

» bonn.fm: "Ich glaube, alles was ich schreibe, wird immer 100% queer sein." – Autor und Buchblogger Kai Spellmeier im Interview

Er ist ein nimmersatter Bücherdrache, bloggt seit 7 Jahren über Literatur, gründete den queeren Buchclub @daspinkesofa und veröffentlichte im Frühjahr seinen eigenen Debütroman "Sonnenkönig, Pechrabe". Im bonnFM-Interview erzählt Kai Spellmeier (@kaispellmeier) über sein schwules Bridgerton, seine Recherche zum 19. Jahrhundert und die queeren Lesehighlights des Jahres.

» Zeit-Podcast: Selbst trans ist zu binär

Mit dem autobiografischen Roman "Blutbuch" gewann die nicht binäre Person Kim de l'Horizon kürzlich den Buchpreis. Ist die Auszeichnung verdient?

» nd über Dragqueen als Weinkönigin: Queere Krönung

Es gibt kaum Weinberge und Reben in der Hauptstadt. Das aber hält die Veranstalter von "Queen of Thrones" nicht davon ab, eine eigene Weinkönigin zu küren und mit Konventionen abzurechnen.

01. November 2022

» Volksblatt aus Liechtenstein: Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare – ABGB wird angepasst

Nachdem der Landtag im Mai überraschend das Adoptionsverbot für gleichgeschlechtliche Paare aus dem Partnerschaftsgesetz gestrichen hat, legt die Regierung die Abänderung weiterer Gesetze vor, um dieser Willensbekundung gerecht zu werden.

31. Oktober 2022

» derStandard.de: Draculas Vorbild war eine lesbische Steirerin

Zu Halloween huldigen viele von uns genüsslich den blutsaugenden Untoten. Hinter der Idee stehen tiefverwurzelte Ängste

» ref.ch: "In Zürich ist die queere Theologie in-existent" :

Rhea Dübendorfer ist non-binär – fühlt sich also weder ausschliesslich als Frau noch als Mann. Die Kirche müsse sich noch stärker wandeln, um auch queere Personen abzuholen, sagt die angehende Theologin.

» RP Online über Talkrunde mit Kramer und Chiquinho: "Es muss der nächste Schritt sein, dass sich jemand outet"

Mittelfeldmann Christoph Kramer und Ex-Borusse Chiquinho haben sich beim Talk im Borussia-Museum über Vielfalt in der Fußballer-Kabine unterhalten. Beide haben klare Standpunkte gezeigt, dabei ging es auch um ein mögliches Outing homosexueller Profi-Fußballer.