07. November 2022

» BuzzFeed: Mutige trans* Schüler:innen in Virginia kämpfen dafür, ihr Geschlecht selbst wählen zu dürfen

In ganz Virginia gingen Schüler:innen auf die Straße, um gegen neue transfeindliche Richtlinien in diesem US-Bundesstaat zu protestieren.

» PNP.de: Horst und Manuel Pfister aus Eichstätt bekommen ihr zweites Kind

Ob es eine zweite Tochter oder ein Sohn wird, ist für Horst und Manuel Pfister nebensächlich. "Wir können uns alle Konstellationen vorstellen und sind super gespannt, was es wird. Mein Gefühl tippt auf einen Jungen", sagt Horst und lacht. Dass das gleichgeschlechtliche Eichstätter Paar ein zweites Kind möchte, war beiden immer klar. "Wir kommen aus sehr großen Familien – Manuel hat drei und ich vier Geschwister", erzählt Horst.

» Brigitte über Oxa: Nichtbinarität – "In mir wohnen zwei Seelen"

Oxa ist Sänger:in, Tänzer:in, Musical-Darsteller:in und nicht-binär. Und eine simple und starke Message: Sei, wer du bist.

» SRF: R(onj)a Fankhauser – queer, polyamor und non-binär

Autor:in und Student:in R(onj)a Fankhauser über das facettenreiche Leben.

» Euronews-Video: Pride-Marsch in Buenos Aires

Die argentinische Trans-Gemeinschaft führte den symbolträchtigen Marsch mit Forderungen nach Gleichberechtigung und Arbeitsrechten an.

» nd über Lesben in der DDR: Uferfrauen am Rand der Geschichte

Mit Dokumentarfilm und Workshop macht die Filmemacherin Barbara Wallbraun auf die verborgene Geschichte der lesbischen Frauen im Osten aufmerksam. Sie erzählt von einem Kampf um Anerkennung und Gleichberechtigung.

06. November 2022

» Der Postillon: "Homopropaganda" – Russland verbietet Naturphänomen Regenbogen

Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit: Ab erstem Januar nächsten Jahres werden Regenbögen jeglicher Art auf dem gesamten Gebiet der russischen Föderation verboten sein. Russlands Präsident Wladimir Putin will schon in den kommenden Tagen einen entsprechenden Zusatz zum Gesetz gegen die Verbreitung und Darstellung von Symbolen, die eindeutig der homosexuellen Bewegung zuzuordnen sind, unterzeichnen. Menschenrechtsgruppen und Meteorologen sind gleichermaßen entsetzt.

» Samstag ist ein guter Tag: Rot-Grün lässt Gewalt gegen queere Menschen eskalieren

Am heutigen Morgen wird klar, wie zynisch Nancy Fraesers Bemerkung, sie könne Homosexuellen die Reise ins Fußball-WM-Land Katar empfehlen, war. Vielleicht hatte sie gemeint, dass queere Menschen dort allemal "sicherer" sind als in Deutschland – als in Deutschland unter SPD-Innenministerin? Als in Hannover mit einem OB der Grünen? Als in Berlin mit einer rot-rot-grünen Regierung?…

» katholisch.de interviewt Anne Will: "Überlege mir jeden Tag, aus Kirche auszutreten"

Beim Katholischen Medienpreis hielt Anne Will die Laudatio auf die Autoren des Films "Wie Gott uns schuf". Im Interview spricht sie darüber, was sie in der Kirche hält – und fordert, dass das "Klima der Angst" in der Kirche aufhören müsse.

» Wiener Zeitung über Audre Lorde: Schwarz, weiblich, lesbisch

Audre Lorde schildert in einem Memoir ihre Entwicklung zur selbstbewussten US-Intellektuellen und Aktivistin.

» Regio TV: Transfeindliche Debatte in Deutschland

Die transfeindliche und menschenverachtende Debatte in Deutschland wird immer lauter. Darüber diskutiert Moderator Jens Zimmermann in der wohninvest Academy

» Kronen Zeitung; Keine Folgen für Prügelei nach Linzer Pride-Parade

Nach der Pride-Parade in Linz wurden Teilnehmer aus Steyr am Linzer Taubenmarkt sinnlos verprügelt. Nach Verdächtigen wurde lange gefahndet. Doch jetzt stellt sich heraus: Konsequenzen gibt es für die Angreifer (fast) keine.

» Nollendorfblog zum Sigmar-Gabriel-Interview: SPIEGEL verharmlost deutsche Homosexuellenverfolgung

Letzte Woche hatte Sigmar Gabriel einen Tweet abgesetzt, in dem er die Situation Homosexueller im WM-Austragungsort Katar verharmloste, in dem er diese mit der Situation Homosexueller "bis 1994" in Deutschland verglich. Was natürlich Unfug ist.

05. November 2022

» taz zum Coming-Out von Netflix-Star Kit Connor: Verfehlte Queerbaiting-Debatte

Schauspieler Kit Connor hat mit einem vergifteten Coming-Out seine Bisexualität bekannt gegeben. Dazu war er von Fans und Medien gedrängt worden.

» Deutschlandfunk Kultur über Transfeindlichkeit: Angst vor einer mächtigen Utopie

Wogegen richtet sich der Hass der Transfeinde? Gegen die Ahnung, dass trans* Menschen es am Ende besser haben könnten, meint Daniel Loick, gegen den utopischen Gehalt von Veränderung ein Gehalt, der auch die Philosophie selbst ausmacht.

» Nau: "Ist viel einfacher" – Trans-Influencerin will wieder Mann sein

Influencer Oli London sorgt erneut für Wirbel. Sechs Monate nachdem er sich als Trans-Frau outete, will er wieder ein Mann sein.

» WDR: Hoffnung für queere Angestellte der katholischen Kirche

Unter anderem Homosexualität ist für Angestellte der katholischen Kirche immer noch ein Kündigungsgrund. Bei der Verleihung des katholischen Medienpreises am Donnerstagabend in Bonn stellte Kardinal Reinhard Marx schnelle Änderungen des kirchlichen Arbeitsrechts in Aussicht. Schon Ende November könnte es soweit sein.

04. November 2022

» derStandard.de: Warum Rechte nun gegen Transgender statt gegen Feminismus kämpfen

Extreme Rechte und christliche Fundamentalist:innen nehmen vermehrt Transpersonen ins Visier. Sie erhoffen sich davon Anschlussfähigkeit und neue Allianzen

» Blick: TV-Bauer Heischis Hofherr ist Kuppelshow-Tourist

Für den schwulen Rebbauern Heischi beginnt die Hofwoche. Einzug hält der Coiffeur Markus. Dieser ist in Sachen Kuppelshows kein unbeschriebenes Blatt. Bereits dreimal suchte er zuvor im TV schon die grosse Liebe.

» Mittelbayerische spricht mit Gloria Gray über Transgender: "Ein Trend, der mich nervös macht"

Gloria Gray wuchs als Bub im Bayerischen Wald auf. Beim Thema Transgender ist sie sensibilisiert: "Wir müssen genau hinschauen, ob es für Kinder in der Pubertät nicht ein Trend ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen", sagt sie.