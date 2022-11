Ausgewählter Artikel:

» (10.11.2022) evangelisch.de über queere Community: Vom großen und vom kleinen Wir

Die Themenwoche der ARD fragt nach dem "Wir" und dem, was uns eigentlich zusammenhält. Das wüsste man auch in der queeren Community gern.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

10. November 2022

» evangelisch.de über queere Community: Vom großen und vom kleinen Wir

Die Themenwoche der ARD fragt nach dem "Wir" und dem, was uns eigentlich zusammenhält. Das wüsste man auch in der queeren Community gern.

» Tagesspiegel: So gelingt gute Diversity-Arbeit – Eine Fahne macht noch keinen Sommer

Symbole sind wichtig. Aber für eine nachhaltige und glaubwürdige Diversity-Arbeit ist mehr gefordert, damit sich alle Mitarbeitenden wohl und sicher fühlen

09. November 2022

» ÄrzteZeitung: Systemversagen bei Barthaarentfernung von trans Frauen

Eine Krankenkasse muss bei der Barthaarentfernung von Mann-zu-Frau-Transgender-Personen auch eine Privatabrechnung akzeptieren. Dass die Hautärztin über eine vertragsärztliche Zulassung verfügt, ändere daran nichts, sodass LSG Potsdam.

» Welt-Satire: Zu schwul – Fifa verbietet Teams Torjubel bei WM in Katar

Aus Rücksicht auf den WM-Gastgeber Katar hat die Fifa entschieden, dass Tore bei der WM von den Mannschaften nicht ausgelassen bejubelt werden dürfen. Die Spieler könnten sonst in den Knast wandern.

» SWR: Trans im Alter – Geschlechtsangleichung mit 69 Jahren

Als Marlene vor drei Jahren ihre Geschlechtsangleichung hat, ist sie 69 Jahre alt. Die Transfrau lebt auf dem Dorf. Nun möchte sie auch anderen, Mut machen, zu sich zu stehen.

» katholisch.de: Erzbischof entschuldigt sich für Äußerungen nach Angriff auf Queer-Bar

Bei einem Terroranschlag auf eine Queer-Bar in Bratislava wurden im Oktober zwei Männer erschossen. Erzbischof Ján Orosch zweifelte jedoch deren Unschuld an. Nach Kritik ruderte der Kirchenmann nun zurück.

» katholisch.de interviewt Mainzer Queer-Seelsorger: Wollen eine grundsätzliche Veränderung

Bei sexueller Orientierung und Vielfalt habe die Kirche den Menschen abgewöhnt, als Ansprechpartnerin wahrgenommen zu werden, sagt Mathias Berger. Im katholisch.de-Interview spricht der Beauftragte für queersensible Pastoral im Bistum Mainz über den Einfluss des Synodalen Wegs auf seine Arbeit.

» BR Podcast: Queer in der DDR – wie war das?

Wenn wir in Deutschland über queere Geschichte nach dem 2. Weltkrieg reden, dann müssen wir eine wichtige Sachen beachten: es gab über 40 Jahre quasi zwei Deutschlands! Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik – die DDR. Beide Länder waren sehr unterschiedlich und wir reden meistens nur über die Queers der BRD. Wir fragen in dieser Folge LGBTIQA* aus der ehemaligen DDR, wie es sich da lebte und liebte.

» BR.de: Fünf Jahre "Drittes Geschlecht" – Queer-Beauftragter Sven Lehmann zieht Bilanz

Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat 2017 dazu geführt, dass neben "weiblich" und "männlich" auch "divers" als dritte Geschlechtsoption möglich wurde. Das hat zu größerer Sichtbarkeit von intersexuellen Menschen geführt, meint Sven Lehmann. Er ist der Beauftragte der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, kurz: der Queer-Beauftragte. Ein Interview.

» BR.de: Diese Band zeigt, dass queer-feministischer Punkrock längst nicht mehr "Special Interest" ist

Special Interest aus New Orleans machen politisch aufgeladenen Dance-Punk. Die Besonderheit: Die Band betrachtet sich selbst als queer-feministisch. Auf ihrem neuen Album Special Interest zeigen sie, wie viel Spaß diese Kombination machen kann.

» Deutsche Welle: Kirche und Sex – ein Bischof will Reformen

Die deutschen Bischöfe reisen zum Papst und sprechen mit ihm über das Reformprojekt "Synodaler Weg". Der Aachener Bischof Helmut Dieser mahnt im DW-Interview: "Wir dürfen die Stimme des Volkes Gottes nicht ignorieren."

08. November 2022

» magazin.hiv gratuliert Martin Dannecker zum 80.: Ein Glücksfall für die Aufklärung und Emanzipation

Am 8. November 2022 wird Martin Dannecker 80 Jahre alt. Zum Geburtstag des Sexualwissenschaftlers und Ehrenmitglieds der Deutschen Aidshilfe gratulieren Weggefährt*innen und Kolleg*innen.

» taz über Gender-Erwartungen an Kinder: Mehr als Herzensbrecher

Sobald Kinder sich freundlich oder fürsorglich verhalten, sagt jemand: Oh, die müssen verliebt sein! Diese Sicht auf Beziehungen ist viel zu eng.

» SWR: Tennisspielerin und lesbisch – na und

Homosexualität im Sport – für viele ein Tabu, nicht aber für die lesbische Tennisspielerin Manuela Unland vom MTV 1817 Mainz.

07. November 2022

» BuzzFeed: Mutige trans* Schüler:innen in Virginia kämpfen dafür, ihr Geschlecht selbst wählen zu dürfen

In ganz Virginia gingen Schüler:innen auf die Straße, um gegen neue transfeindliche Richtlinien in diesem US-Bundesstaat zu protestieren.

» PNP.de: Horst und Manuel Pfister aus Eichstätt bekommen ihr zweites Kind

Ob es eine zweite Tochter oder ein Sohn wird, ist für Horst und Manuel Pfister nebensächlich. "Wir können uns alle Konstellationen vorstellen und sind super gespannt, was es wird. Mein Gefühl tippt auf einen Jungen", sagt Horst und lacht. Dass das gleichgeschlechtliche Eichstätter Paar ein zweites Kind möchte, war beiden immer klar. "Wir kommen aus sehr großen Familien – Manuel hat drei und ich vier Geschwister", erzählt Horst.

» Brigitte über Oxa: Nichtbinarität – "In mir wohnen zwei Seelen"

Oxa ist Sänger:in, Tänzer:in, Musical-Darsteller:in und nicht-binär. Und eine simple und starke Message: Sei, wer du bist.

» SRF: R(onj)a Fankhauser – queer, polyamor und non-binär

Autor:in und Student:in R(onj)a Fankhauser über das facettenreiche Leben.

» Euronews-Video: Pride-Marsch in Buenos Aires

Die argentinische Trans-Gemeinschaft führte den symbolträchtigen Marsch mit Forderungen nach Gleichberechtigung und Arbeitsrechten an.

» nd über Lesben in der DDR: Uferfrauen am Rand der Geschichte

Mit Dokumentarfilm und Workshop macht die Filmemacherin Barbara Wallbraun auf die verborgene Geschichte der lesbischen Frauen im Osten aufmerksam. Sie erzählt von einem Kampf um Anerkennung und Gleichberechtigung.