Ausgewählter Artikel:

» (11.11.2022) Nachrichten.at: Keine "zu schwulen" Torjubel? FPÖ-Politiker und "Exxpress" fallen auf Satire herein

WIEN. Das Boulevard-Medium "Exxpress" und FPÖ-Politiker sind einem deutschen Satire-Artikel über die Fußball-WM in Katar auf den Leim gegangen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

11. November 2022

» Nachrichten.at: Keine "zu schwulen" Torjubel? FPÖ-Politiker und "Exxpress" fallen auf Satire herein

WIEN. Das Boulevard-Medium "Exxpress" und FPÖ-Politiker sind einem deutschen Satire-Artikel über die Fußball-WM in Katar auf den Leim gegangen.

» Merkur: Schwuhplattler-Gründer Josef Stückl im Interview in Sachen Katar

Nach Äußerungen des katarischen WM-Botschafters: Schwuhplattler-Gründer Josef Stückl sorgt sich um homosexuelle WM-Gäste in dem Emirat.

» Tagesspiegel: Eine Liebe hinter der Welpenmaske -"Wollen wir zusammen spielen?"

Herz und Schnauze: Neo und Szarik haben sich über ihre Leidenschaft für Puppy Play kennen gelernt. Seitdem führen sie gemeinsam ein glückliches Hundeleben.

» Spiegel: Vollbrecht-Tweet darf als Leugnung von NS-Verbrechen bezeichnet werden

Im Sommer sorgte Marie-Luise Vollbrecht mit einem Vortrag zur Anzahl biologischer Geschlechter für Aufsehen. Jetzt unterlag sie vor Gericht wegen eines Tweets.

» Frauenfelder Nachrichten aus Thurgau: Kirche lädt Gleichgeschlechtliche ein, sich zu trauen

Die Evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau hat eine Leitlinie zum Umgang mit der "Ehe für alle" herausgegeben

» RND: Deutsche Initiative "Gegen Homophobie in Katar" fordert Aufklärungskampagne vor WM

Ein katarischer WM-Botschafter hat Homosexualität im ZDF als geistigen Schaden bezeichnet. Bernd Reisig, Vorsitzender der Initiative Liebe kennt keine Pause gegen Homophobie in Katar, kritisiert dies scharf. Die Verantwortlichen müssten auch im eigenen Land deutlich machen, dass queere Menschen willkommen seien, sagt er.

» NDR: Wenig Vorfreude auf WM nach homophoben Äußerungen aus Katar

Beim Lesben- und Schwulenverband in Hamburg ist man resigniert. Auch viele Kneipenwirte wollen das Turnier boykottieren.

10. November 2022

» TierWelt: Im Tierreich gibt es keine Homophobie

Die Anerkennung der sexuellen Vielfalt ist ein grosses Thema auch im Tierreich. Ein Rundgang in der "Queer"-Ausstellung im Berner Naturhistorischen Museum zeigt, dass auch Tiere nicht selten solche Triebe ausleben.

» Tagesspiegel: Lil Nas X feiert eine queere Party in Berlin

Der US-amerikanische Popstar Lil Nas X trat beim ersten Deutschland-Stop seiner Long Live Montero-Tour in der Max-Schmeling-Halle auf und überzeugte nur teilweise.

» Computerwoche: Warum LGBTQ zur Unternehmenskultur gehört

Queerness oder LGBTQ waren auch in Unternehmen lange Tabuthemen, doch nun wird in Sachen Diversität umgedacht. Wie man queere Mitarbeiter adressiert, lesen Sie hier.

» Berliner Zeitung: "Man konnte als Schwuler in Ost-Berlin ein schönes Sexualleben haben"

Peter Rausch erzählt, wie die DDR homosexuellen Aktivisten die Luft abdrehte. Und über Cruising zu DDR-Zeiten in Berlin-Prenzlauer Berg.

» Der Postillon: Fußballwelt schockiert – Botschafter von schwulenfeindlichem Land äußert sich schwulenfeindlich

Das kam unerwartet: Mit Überraschung und Entsetzen hat die Fußballwelt darauf reagiert, dass sich der WM-Botschafter eines offen schwulenfeindlichen Landes in einem ZDF-Interview schwulenfeindlich äußerte. Der Ruf Katars als Bastion der Offenheit und der Menschenrechte steht nun in Zweifel.

» evangelisch.de über queere Community: Vom großen und vom kleinen Wir

Die Themenwoche der ARD fragt nach dem "Wir" und dem, was uns eigentlich zusammenhält. Das wüsste man auch in der queeren Community gern.

» Tagesspiegel: So gelingt gute Diversity-Arbeit – Eine Fahne macht noch keinen Sommer

Symbole sind wichtig. Aber für eine nachhaltige und glaubwürdige Diversity-Arbeit ist mehr gefordert, damit sich alle Mitarbeitenden wohl und sicher fühlen

09. November 2022

» ÄrzteZeitung: Systemversagen bei Barthaarentfernung von trans Frauen

Eine Krankenkasse muss bei der Barthaarentfernung von Mann-zu-Frau-Transgender-Personen auch eine Privatabrechnung akzeptieren. Dass die Hautärztin über eine vertragsärztliche Zulassung verfügt, ändere daran nichts, sodass LSG Potsdam.

» Welt-Satire: Zu schwul – Fifa verbietet Teams Torjubel bei WM in Katar

Aus Rücksicht auf den WM-Gastgeber Katar hat die Fifa entschieden, dass Tore bei der WM von den Mannschaften nicht ausgelassen bejubelt werden dürfen. Die Spieler könnten sonst in den Knast wandern.

» SWR: Trans im Alter – Geschlechtsangleichung mit 69 Jahren

Als Marlene vor drei Jahren ihre Geschlechtsangleichung hat, ist sie 69 Jahre alt. Die Transfrau lebt auf dem Dorf. Nun möchte sie auch anderen, Mut machen, zu sich zu stehen.

» katholisch.de: Erzbischof entschuldigt sich für Äußerungen nach Angriff auf Queer-Bar

Bei einem Terroranschlag auf eine Queer-Bar in Bratislava wurden im Oktober zwei Männer erschossen. Erzbischof Ján Orosch zweifelte jedoch deren Unschuld an. Nach Kritik ruderte der Kirchenmann nun zurück.

» katholisch.de interviewt Mainzer Queer-Seelsorger: Wollen eine grundsätzliche Veränderung

Bei sexueller Orientierung und Vielfalt habe die Kirche den Menschen abgewöhnt, als Ansprechpartnerin wahrgenommen zu werden, sagt Mathias Berger. Im katholisch.de-Interview spricht der Beauftragte für queersensible Pastoral im Bistum Mainz über den Einfluss des Synodalen Wegs auf seine Arbeit.

» BR Podcast: Queer in der DDR – wie war das?

Wenn wir in Deutschland über queere Geschichte nach dem 2. Weltkrieg reden, dann müssen wir eine wichtige Sachen beachten: es gab über 40 Jahre quasi zwei Deutschlands! Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik – die DDR. Beide Länder waren sehr unterschiedlich und wir reden meistens nur über die Queers der BRD. Wir fragen in dieser Folge LGBTIQA* aus der ehemaligen DDR, wie es sich da lebte und liebte.