» (12.11.2022) ZDF: Nach Beschluss in Thüringen – Darf man Gendern verbieten?

Thüringens Landtag will Gender-Sprache aus der öffentlichen Kommunikation verbannen. Aber so einfach ist das nicht.

12. November 2022

» taz über Regionalliga Nord: Ein Regenbogen in der Kurve

Fans des Bremer SV wollen beim Heimspiel gegen Atlas Delmenhorst ein Zeichen gegen Queerfeindlichkeit setzen. Die Atlas-Fans gelten als rechts.

» BR24: Zeichen für Toleranz – Schwules Faschingsprinzenpaar in Euerdorf

Ein Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung setzt die Euerdorfer Karnevalsgesellschaft im Landkreis Bad Kissingen. Der Verein stellt unter dem Zeichen des Regenbogens sein schwules Faschingsprinzenpaar vor.

» NDR aus Lübeck: Anlaufstelle für queere Jugendliche

Ein Ort, um sich über sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität auszutauschen. Oli Krahe im Gespräch mit Moritz Griepentrog.

» jetzt über trans Frau und Schwulen aus Russland: "Lieber gehe ich ins Gefängnis als zum Militär"

Eine trans Frau und ein schwuler Mann aus Russland erzählen von ihrer Angst vor einer erneuten Mobilisierung, ihrem Hass auf das russische Militär und was sie tun würden, müssten sie an die Front.

» Das Ding: Transgender-Influencerin landet im Männerknast

Die Beauty-Influencerin Nikita Dragun soll sich in einem Hotel daneben verhalten haben. Dafür wurde sie verhaftet.

» hessenschau interviewt schwules Prinzenpaar aus Mörfelden: "Die negativen Reaktionen haben uns noch bestärkt"

Sven Tolksdorf und Kai Kayser aus Mörfelden-Walldorf sind das erste Prinzenpaar ihres Karnevalsvereins. Im Interview sprechen sie über den Traum vom Prinzendasein, nicht nur positive Reaktionen aus der Karnevalsszene und den Wunsch nach etwas mehr Normalität. S.a.: Erstes schwules Prinzenpaar im Großraum Frankfurt (11.11.2022)

» stern-Kommentar zur WM in Katar: Die Welt zu Gast bei Homophoben – und die Fifa hilft kräftig mit

Massenhaft Tote auf den Baustellen, Homophobie die WM in Katar steht zu Recht in der Kritik. Und die Fifa versucht, das Desaster abzuwenden.

» Domradio: Papst spricht über queere Katholiken

Queer-Aktivist und US-Jesuit James Martin hat Papst Franziskus im Vatikan getroffen. In dem Gespräch sei es um "Freuden und Hoffnungen, Kummer und Sorgen" von LGBTQ-Katholiken gegangen, berichtete Martin auf Twitter nach dem Treffen.

» Tagesspiegel: Nippel-Verbot auf queeren Partys – Können strengere Regeln mehr Freiheit bringen?

Die Berliner Clubkultur ist eigentlich bekannt für Hemmungslosigkeit und Hedonismus. Doch immer mehr Partys führen Richtlinien ein, damit sich ihre Gäste sicher fühlen.

11. November 2022

» Nachrichten.at: Keine "zu schwulen" Torjubel? FPÖ-Politiker und "Exxpress" fallen auf Satire herein

WIEN. Das Boulevard-Medium "Exxpress" und FPÖ-Politiker sind einem deutschen Satire-Artikel über die Fußball-WM in Katar auf den Leim gegangen.

» Merkur: Schwuhplattler-Gründer Josef Stückl im Interview in Sachen Katar

Nach Äußerungen des katarischen WM-Botschafters: Schwuhplattler-Gründer Josef Stückl sorgt sich um homosexuelle WM-Gäste in dem Emirat.

» Tagesspiegel: Eine Liebe hinter der Welpenmaske -"Wollen wir zusammen spielen?"

Herz und Schnauze: Neo und Szarik haben sich über ihre Leidenschaft für Puppy Play kennen gelernt. Seitdem führen sie gemeinsam ein glückliches Hundeleben.

» Spiegel: Vollbrecht-Tweet darf als Leugnung von NS-Verbrechen bezeichnet werden

Im Sommer sorgte Marie-Luise Vollbrecht mit einem Vortrag zur Anzahl biologischer Geschlechter für Aufsehen. Jetzt unterlag sie vor Gericht wegen eines Tweets.

» Frauenfelder Nachrichten aus Thurgau: Kirche lädt Gleichgeschlechtliche ein, sich zu trauen

Die Evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau hat eine Leitlinie zum Umgang mit der "Ehe für alle" herausgegeben

» RND: Deutsche Initiative "Gegen Homophobie in Katar" fordert Aufklärungskampagne vor WM

Ein katarischer WM-Botschafter hat Homosexualität im ZDF als geistigen Schaden bezeichnet. Bernd Reisig, Vorsitzender der Initiative Liebe kennt keine Pause gegen Homophobie in Katar, kritisiert dies scharf. Die Verantwortlichen müssten auch im eigenen Land deutlich machen, dass queere Menschen willkommen seien, sagt er.

» NDR: Wenig Vorfreude auf WM nach homophoben Äußerungen aus Katar

Beim Lesben- und Schwulenverband in Hamburg ist man resigniert. Auch viele Kneipenwirte wollen das Turnier boykottieren.

10. November 2022

» TierWelt: Im Tierreich gibt es keine Homophobie

Die Anerkennung der sexuellen Vielfalt ist ein grosses Thema auch im Tierreich. Ein Rundgang in der "Queer"-Ausstellung im Berner Naturhistorischen Museum zeigt, dass auch Tiere nicht selten solche Triebe ausleben.

» Tagesspiegel: Lil Nas X feiert eine queere Party in Berlin

Der US-amerikanische Popstar Lil Nas X trat beim ersten Deutschland-Stop seiner Long Live Montero-Tour in der Max-Schmeling-Halle auf und überzeugte nur teilweise.

» Computerwoche: Warum LGBTQ zur Unternehmenskultur gehört

Queerness oder LGBTQ waren auch in Unternehmen lange Tabuthemen, doch nun wird in Sachen Diversität umgedacht. Wie man queere Mitarbeiter adressiert, lesen Sie hier.