» (14.11.2022) Deutschlandfunk: Nas Mohamed – Der Kämpfer für queere Menschen in Katar

Homosexualität steht in WM-Gastgeberland unter Strafe. Wie unsicher die Situation im Emirat für queere Personen wirklich ist, darüber kann Nas Mohamed Auskunft geben. Als erster Mensch aus Katar hat er sich im Mai in der BBC als schwul geoutet.

14. November 2022

» Welt-Kommentar: Schwule, fahrt zur Fußball-WM in Katar – jetzt erst recht!

Lesben- und Schwulenverbände sollten nicht zum Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft aufrufen. Sie sollten Flugzeuge chartern, um all ihre Leute nach Doha zu fliegen. Damit diese unsägliche Fußball-WM der größte und längste Christopher Street Day wird, den die arabische Welt jemals gesehen hat.

» Kronen Zeitung: Heteroflexibel – Probieren geht über Studieren

Soziologin und Sexualpädagogin Barbara Rothmüller diesmal zu Gelegenheitssex mit mehr als einem Geschlecht.

» derStandard.at: Ein Stück schwuler Kulturgeschichte – "Engel in Amerika" im Akademietheater

Über 30 Jahre nach seiner Uraufführung bringt der amerikanische Regisseur Daniel Kramer Tony Kushners Kultstück ins Wiener Akademietheater. Gut so!

» Ruhr 24: Bochumer Stadtbücherei hat jetzt einen eigenen Bereich für die LGBTQIAP+ Szene

In der Bochumer Stadtbücherei gibt es seit Sommer einen neuen Bereich mit besonderer Literatur. Doch in der "Gender Bib" gibt es mehr als nur Bücher.

13. November 2022

» Deutsche Welle: Kirche und Sex – Ein Bischof will Reformen

Die deutschen Bischöfe reisen zum Papst und sprechen mit ihm über das Reformprojekt "Synodaler Weg". Der Aachener Bischof Helmut Dieser mahnt im DW-Interview: "Wir dürfen die Stimme des Volkes Gottes nicht ignorieren."

» Heute.at: "ZiB-Star" – so offen spricht sie über Homosexualität

ZiB-Anchorwoman Nadja Bernhard war vergangenen Freitag zusammen mit ORF-Kollege Peter Fässlacher zu Gast bei Vera.

12. November 2022

» taz über Regionalliga Nord: Ein Regenbogen in der Kurve

Fans des Bremer SV wollen beim Heimspiel gegen Atlas Delmenhorst ein Zeichen gegen Queerfeindlichkeit setzen. Die Atlas-Fans gelten als rechts.

» ZDF: Nach Beschluss in Thüringen – Darf man Gendern verbieten?

Thüringens Landtag will Gender-Sprache aus der öffentlichen Kommunikation verbannen. Aber so einfach ist das nicht.

» BR24: Zeichen für Toleranz – Schwules Faschingsprinzenpaar in Euerdorf

Ein Zeichen für Toleranz und Gleichberechtigung setzt die Euerdorfer Karnevalsgesellschaft im Landkreis Bad Kissingen. Der Verein stellt unter dem Zeichen des Regenbogens sein schwules Faschingsprinzenpaar vor.

» NDR aus Lübeck: Anlaufstelle für queere Jugendliche

Ein Ort, um sich über sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität auszutauschen. Oli Krahe im Gespräch mit Moritz Griepentrog.

» jetzt über trans Frau und Schwulen aus Russland: "Lieber gehe ich ins Gefängnis als zum Militär"

Eine trans Frau und ein schwuler Mann aus Russland erzählen von ihrer Angst vor einer erneuten Mobilisierung, ihrem Hass auf das russische Militär und was sie tun würden, müssten sie an die Front.

» Das Ding: Transgender-Influencerin landet im Männerknast

Die Beauty-Influencerin Nikita Dragun soll sich in einem Hotel daneben verhalten haben. Dafür wurde sie verhaftet.

» hessenschau interviewt schwules Prinzenpaar aus Mörfelden: "Die negativen Reaktionen haben uns noch bestärkt"

Sven Tolksdorf und Kai Kayser aus Mörfelden-Walldorf sind das erste Prinzenpaar ihres Karnevalsvereins. Im Interview sprechen sie über den Traum vom Prinzendasein, nicht nur positive Reaktionen aus der Karnevalsszene und den Wunsch nach etwas mehr Normalität. S.a.: Erstes schwules Prinzenpaar im Großraum Frankfurt (11.11.2022)

» stern-Kommentar zur WM in Katar: Die Welt zu Gast bei Homophoben – und die Fifa hilft kräftig mit

Massenhaft Tote auf den Baustellen, Homophobie die WM in Katar steht zu Recht in der Kritik. Und die Fifa versucht, das Desaster abzuwenden.

» Domradio: Papst spricht über queere Katholiken

Queer-Aktivist und US-Jesuit James Martin hat Papst Franziskus im Vatikan getroffen. In dem Gespräch sei es um "Freuden und Hoffnungen, Kummer und Sorgen" von LGBTQ-Katholiken gegangen, berichtete Martin auf Twitter nach dem Treffen.

» Tagesspiegel: Nippel-Verbot auf queeren Partys – Können strengere Regeln mehr Freiheit bringen?

Die Berliner Clubkultur ist eigentlich bekannt für Hemmungslosigkeit und Hedonismus. Doch immer mehr Partys führen Richtlinien ein, damit sich ihre Gäste sicher fühlen.

11. November 2022

» Nachrichten.at: Keine "zu schwulen" Torjubel? FPÖ-Politiker und "Exxpress" fallen auf Satire herein

WIEN. Das Boulevard-Medium "Exxpress" und FPÖ-Politiker sind einem deutschen Satire-Artikel über die Fußball-WM in Katar auf den Leim gegangen.

» Merkur: Schwuhplattler-Gründer Josef Stückl im Interview in Sachen Katar

Nach Äußerungen des katarischen WM-Botschafters: Schwuhplattler-Gründer Josef Stückl sorgt sich um homosexuelle WM-Gäste in dem Emirat.

» Tagesspiegel: Eine Liebe hinter der Welpenmaske -"Wollen wir zusammen spielen?"

Herz und Schnauze: Neo und Szarik haben sich über ihre Leidenschaft für Puppy Play kennen gelernt. Seitdem führen sie gemeinsam ein glückliches Hundeleben.