17. November 2022

» schwäbische: Mr. Gay Germany hat bei der Fußball-WM Angst vor Übergriffen

Benjamin Näßler zögert mit seiner Reise nach Katar. Er fordert die Kapitänsbinde in den Regenbogenfarben.

» evangelisch.de zum Buß- und Bettag: Zeit für ein Schuldbekenntnis gegenüber queeren Gläubigen

Der Buß- und Bettag ist in evangelischer Tradition ein Tag, an dem im Gebet menschliche Verfehlungen und die Bitte um Vergebung vor Gott gebracht werden. Die Schuld gegenüber queeren Gläubigen sollte endlich auch ausgesprochen werden.

16. November 2022

» L'essentiel interviewt schwulen Katari: "Wenn ich einen Fuß auf katarischen Boden setze, würden sie mich töten"

Damit er nicht weiter eine Lüge leben muss, floh Nas Mohamed aus seiner Heimat. Nun will Katars erster geouteter Homosexueller die lokale LGBTIQ-Community aus dem Exil unterstützen.

» Westfälische Nachrichten über starke Aktion: Regenbogen über Altenberge

Die Altenberger sind ein tolerantes Völkchen. 230 Regenbogenfahnen wehen heute im Dorf. Initiiert hat die Aktion Stefanie Bockstette, die von dem Erfolg total begeistert ist.

» dpa factchecking: Kein Bezug zur Bundeswehr – Der rosarote Panzer fuhr bei englischer Pride Parade

Die deutsche Bundeswehr wirbt, wenn man einem Facebook-Post glauben mag, mit einem rosarot angestrichenen Panzer für sich. Das Fahrzeug, auf dem sich ebenfalls stark in Pink gekleidete Frauen eher unmilitärisch positioniert haben, sei Teil eines neuen Fernseh-Werbespots, wird behauptet.

» FR interviewt LGBTIQ-Aktivistin Pia Mann: "Nicht die Verantwortung auf schwule Fußballer verlagern"

LGBTIQ-Aktivistin Pia Mann über die Sorgen der queeren Community bei der WM in Katar, die Kritik an der Binde von Manuel Neuer und das Warten auf einen Thomas Hitzlsperger 2.0.

» Stuttgarter Nachrichten: Die Legende ist geschlossen – Wo die Gay-Szene ohne den Kings Club feiert

Die Zukunft des Kings Clubs ist ungewiss. Nach dem Wegfall dieser Legende, sagt Felix Horsch, bieten seine Partys der Gay-Szene in Stuttgart "eine Heimat". Seine Beobachtung: Das Publikum mischt sich immer mehr. Der Trend gehe weg von reinen Schwulenclubs.

15. November 2022

» ORF: Südliches Afrika – Kirche debattiert über Homosexualität

Homosexuell, afrikanisch, katholisch geht das unter einen Hut? Diese Frage debattieren derzeit katholische Kirchenführer aus Ländern im südlichen Afrika. Ihre Ansätze sind höchst unterschiedlich.

» petra: Political Correctness? Schwule beste Freunde sind keine Accessoires!

Ein Klischee gegen ein anderes austauschen? Eigentlich sollte klar sein, dass das keine gute Idee ist. Natürlich ist es völlig in Ordnung, wenn der beste Freund, die beste Freundin homosexuell ist. Aber es ist durchaus eine Form von Diskriminierung, diese Person als "schwulen besten Freund" wie eine Trophäe im Freundeskreis herumzuzeigen.

» derstandard.at: Schwul im KZ – Gelungene Premiere von "Bent" im Theater Nestroyhof

Ohne in Fettnäpfchen zu tappen, spielt der Abend trotz des ernsten Anliegens auch selbstbewusst augenzwinkernd mit Klischees

» Stylebook über Alex Mariah Peter: "Die Leute kritisieren meine Transgender-Transformation"

Alex Mariah Peter outete sich mit 21 als Transgender und unterzog sich mehreren OPs. Jetzt äußerte sie sich zu Kritik an ihrem Körper.

14. November 2022

» Abendzeitung: Enttäuschendes Taufzeugnis – Lesbische Liebe bleibt eine "Randnotiz"

Zwei Frauen aus Oberbayern haben ihre Tochter taufen lassen. Die Katholische Kirche hat zwar die zweite Mama nachträglich eingetragen, aber nicht so wie erhofft. Auch der Staat hinkt noch hinterher.

» Sumikai: Demonstration in Tokyo gegen Transfeindlichkeit

In Tokyo haben sich 1000 Demonstranten versammelt, um auf die Rechte von trans Menschen hinzuweisen. Denn viele trans Personen haben immer noch mit Diskriminierung zu kämpfen.

» Nordbayerischer Kurier: Queer Bayreuth – Erster CSD ein voller Erfolg

Der im vergangenen Jahr gegründete Verein Queer Bayreuth hat einen neuen Vorstand gewählt. Bei der Versammlung gab es auch einen Ausblick auf die Termine im kommenden Jahr. Einen CSD soll es auf jeden Fall wieder geben.

» FR zur Causa Vollbrecht: Zwischen Leugnung von NS-Verbrechen und Transfeindlichkeit

Biologie-Doktorandin Vollbrecht macht nicht nur durch Transfeindlichkeit von sich Reden. Auch wollte sie NS-Verharmlosung nicht ahnden lassen

» Welt-Kommentar: Schwule, fahrt zur Fußball-WM in Katar – jetzt erst recht!

Lesben- und Schwulenverbände sollten nicht zum Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft aufrufen. Sie sollten Flugzeuge chartern, um all ihre Leute nach Doha zu fliegen. Damit diese unsägliche Fußball-WM der größte und längste Christopher Street Day wird, den die arabische Welt jemals gesehen hat.

» Kronen Zeitung: Heteroflexibel – Probieren geht über Studieren

Soziologin und Sexualpädagogin Barbara Rothmüller diesmal zu Gelegenheitssex mit mehr als einem Geschlecht.

» derStandard.at: Ein Stück schwuler Kulturgeschichte – "Engel in Amerika" im Akademietheater

Über 30 Jahre nach seiner Uraufführung bringt der amerikanische Regisseur Daniel Kramer Tony Kushners Kultstück ins Wiener Akademietheater. Gut so!

» Deutschlandfunk: Nas Mohamed – Der Kämpfer für queere Menschen in Katar

Homosexualität steht in WM-Gastgeberland unter Strafe. Wie unsicher die Situation im Emirat für queere Personen wirklich ist, darüber kann Nas Mohamed Auskunft geben. Als erster Mensch aus Katar hat er sich im Mai in der BBC als schwul geoutet.

» Ruhr 24: Bochumer Stadtbücherei hat jetzt einen eigenen Bereich für die LGBTQIAP+ Szene

In der Bochumer Stadtbücherei gibt es seit Sommer einen neuen Bereich mit besonderer Literatur. Doch in der "Gender Bib" gibt es mehr als nur Bücher.