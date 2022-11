Ausgewählter Artikel:

» (20.11.2022) Tagesspiegel zum Transgender Day of Remembrance: In unseren Herzen leben die Toten weiter

Die Zahl der transfeindlichen Taten ist weltweit erschreckend hoch. Auch Deutschland hat in diesem Jahr ein trans Todesopfer zu beklagen. Ein Gastbeitrag zum Transgender Day of Remembrance.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. November 2022

» NRZ über queere Community im Kreis Wesel: "Leider ist nicht alles gut"

Queeres Leben gibt es überall – von der Stadt bis zum Dorf. Zwei Vertreter aus dem Kreis Wesel über den CSD, Anfeindungen, Gewalt und Sprache.

» Tagesspiegel zum Transgender Day of Remembrance: In unseren Herzen leben die Toten weiter

Die Zahl der transfeindlichen Taten ist weltweit erschreckend hoch. Auch Deutschland hat in diesem Jahr ein trans Todesopfer zu beklagen. Ein Gastbeitrag zum Transgender Day of Remembrance.

» Berliner Morgenpost: CDU-Chef muss kritische Frage zu schwulen Fans beantworten

Seine Rede bei der Jungen Union ist für Friedrich Merz ein Heimspiel. Für eine kritische Frage sorgt ein Interview mit dieser Redaktion.

» Wiesbadener Kurier: Wiesbaden wird Freiheitszone für queere Menschen

Aber bringt das mehr Sicherheit für Homosexuelle oder Transgenderpersonen? Darüber stritten die Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung.

» derStandard.at: Rückschritte für die queere Community in Zeiten der Fußball-WM

Russland verabschiedet ein härteres Anti-LGBTQ-Gesetz und die WM in Katar ist für die Community ein gefährlicher Ort. Die internationale Gemeinschaft muss jetzt Kante zeigen

19. November 2022

» watson über "Princess Charming": Sender äußert sich zu Vorwürfen wegen sexuellem Übergriff

Die jüngsten Vorwürfe der Teilnehmerin Johanna von "Princess-Charming" 2021 haben es in sich. Sie sei sexuell belästigt worden. Nun äußert sich der Sender und zieht mit seinem Statement Hass auf sich.

» taz über LGBTQ in Russland: Lieblingsfeinde des Regimes

Schon lange kämpft die russische Regierung gegen Homosexualität. Doch seit dem 24. Februar wird die Lage für LGBTQ-Personen im Land noch gefährlicher.

» ZDF interviewt ersten offen schwulen Katarer: "Ein WM-Boykott macht keinen Sinn"

Nas Mohamed aus Katar hat öffentlich gemacht, schwul zu sein. Hier spricht er über die Lage von queeren Menschen im WM-Gastgeberland Katar.

» Deutschlandfunk Nova: Moritz outet sich als schwul – und verliebt sich in eine Frau

Moritz hatte in seinem Leben schon zwei Coming-out: Erst als schwul, dann als hetero lebend. Heute hält er wenig von diesen Labels und folgt seinem Gefühl. Das hat ihn auf einer Karnevalsparty zu seiner Ehefrau geführt.

» taz: Was ist schon ein bisschen Lack?

Die Bedeutung von Oberflächlichem ist nicht zu unterschätzen. Etwa in der U-Bahn, wo schon etwas Kosmetik für ein Gefühl der Sicherheit sorgen kann.

18. November 2022

» BR24: "Blöder Begriff Toleranz" – Regenbogen-Aktion empört Russland

Russische Erstklässler malten zum Internationalen Tag der Toleranz auf Geheiß ihrer Lehrerin bunte Bilder, über die sich prompt Politiker aufregten, sogar solche, die im Menschenrechtsrat sitzen. Der zuständige Gouverneur warnte vor "Wahnsinn".

» Thurgauer Zeitung; Levitikus und Co. – Unterdrückung im Namen Gottes

In seinem Buch "Jakobs Fluch" geht Josef Burri der Frage nach, ob und wie der immer noch existierende Hass auf homosexuelle Menschen mit den heiligen Schriften begründet werden kann.

» Spiegel: "Joyland", in aller Welt gefeiert, darf nicht in pakistanischen Kinos gezeigt werden

Ein Film über die Liebe eines verheirateten Mannes zu einer trans Frau soll für Pakistan den Auslands-Oscar holen. Doch in pakistanischen Kinos läuft "Joyland" nicht: Eine Regierungsbehörde zog die Freigabe nun zurück.

» Meine Südstadt: Gay-Romance aus der Südstadt

Es darf gespoilert werden: Den neusten Band seiner "Gaystorys"-Reihe veröffentlicht der Autor Stephano schon vorab kapitelweise in seinem Blog. Unter dem Pseudonym schreibt der Schriftsteller Stephan Martin Meyer über gleichgeschlechtliche Beziehungen unter Männern und die individuellen Herausforderungen, die sie mit sich bringen.

» Stylebook: "Full House"-Star steht wegen homophober Äußerung in der Kritik

Candace Cameron Bure, bekannt als D.J. Tanner aus Full House, steht wegen homophober Äußerungen in der Kritik. STYLEBOOK kennt die Details.

» SWR: Queeres Zentrum SCHMIT-Z Trier boykottiert Fußball-WM in Katar

Das Queere Zentrum SCHMIT-Z in Trier boykottiert die Fußball-WM in Katar. Die Gründe: Menschenrechtsverletzungen und Homophobie.

17. November 2022

» t-online: "Frühstücksfernsehen"-Star stößt mit lesbischem Paar auf Ablehnung

Mit seinem Kinderbuch eckt Benedikt Amara an, ehe er es zu Ende geschrieben hat. Wie konservativ Verlage auf seine Geschichte reagieren, erklärt er t-online.

» Tagesspiegel: "Wir müssen Zivilcourage wieder sexy machen" – Der Aktivist Baffolo Meus über queerfeindliche Gewalt

Queere Lebensweisen sind gruselig für die Mehrheitsgesellschaft, sagt er. Ein Gespräch über Selbstverteidigungskurse, Toleranz und das Gefühl des Bedrückt-Seins.

» schwäbische: Mr. Gay Germany hat bei der Fußball-WM Angst vor Übergriffen

Benjamin Näßler zögert mit seiner Reise nach Katar. Er fordert die Kapitänsbinde in den Regenbogenfarben.

» evangelisch.de zum Buß- und Bettag: Zeit für ein Schuldbekenntnis gegenüber queeren Gläubigen

Der Buß- und Bettag ist in evangelischer Tradition ein Tag, an dem im Gebet menschliche Verfehlungen und die Bitte um Vergebung vor Gott gebracht werden. Die Schuld gegenüber queeren Gläubigen sollte endlich auch ausgesprochen werden.