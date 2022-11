Ausgewählter Artikel:

» (22.11.2022) Der Postillon: Nachdem er erklärt hat, dass er schwul ist – FIFA-Chef Infantino von katarischer Polizei festgenommen

Eklat bei der WM! FIFA-Chef Gianni Infantino wurde heute während einer Pressekonferenz von der katarischen Polizei festgenommen, nachdem er vor wenigen Tagen in einer Rede erklärt hatte, dass er homosexuell sei. Ihm drohen empfindliche Strafen.

22. November 2022

» Der Postillon: Sorge um DFB-Team – Kann die Nationalmannschaft ohne Rückgrat überhaupt spielen?

Nur zwei Tage vor dem ersten Vorrundenspiel der Nationalmannschaft ist die Sorge um die körperliche Verfassung des Teams groß. Besonders eine Frage treibt Experten um, nachdem das DFB-Team angekündigt hat, auf Druck der FIFA nun doch nicht mit einer OneLove-Armbinde auflaufen zu wollen: Hat die Nationalmannschaft ohne Rückgrat überhaupt eine Chance?

» MeinBezirk.at: "Weg mit den Hass-Schmierereien" – Welser Politiker gegen Homophobie

Wie berichtet tauchten in Wels Anfang November homophobe Schmierereien in sieben Unterführungen auf. Jetzt, am Monatsende, sind die großen, schwarzen Buchstaben noch immer lesbar.

» t-online: Russlands Kampf gegen "den verdorbenen Westen"

Offen schwul leben oder queere Partys feien – das ist ohnehin schon schwierig in Russland. Nun verschärft ein neues Gesetz die Situation für LGBTQIA.

» SWR: Das sagen die "Queer Devils" in Kaiserslautern zur Fußball-WM in Katar

Der SWR hat beim schwul-lesbischen Fanclub des 1. FC Kaiserslautern nachgefragt, wie die Mitglieder zur Fußball-WM in Katar stehen.

21. November 2022

» taz-Kommentar zum Aktionsplan "Queer leben": Fortschritt – aber bitte für alle

Die FDP sollte überlegen, was Freiheit eigentlich bedeutet. Der Aktionsplan zu queerer Vielfalt muss möglichst progressiv umgesetzt werden.

» Deutsche Welle kommentiert: Angst unter der LGBTQ+-Community

Die Massenschießerei vom Wochenende im US-Bundesstaat Colorado erschüttert die ohnehin angegriffene Community und ist wahrscheinlich auch ein Resultat der politischen Hass-Kultur, kommentiert Ines Pohl.

» blue News interviewt Naomi Lareine: "Ich bin eine stolze Lesbe"

In der Schule wurde sie gemobbt und sagte nichts. Heute steht sie auf der Bühne und kämpft für ihre Träume: Naomi Lareine über die Kraft der Musik, ihr Queersein und wieso sie das neue Album der Freundin widmet.

» fein raus: Die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz – Safe Sex und queere Akzeptanz

Was hat es mit diesem Zungenbrecher auf sich? Die Schwestern der Perpetuellen Indulgenz (übertragen "Schwestern der ewigen Genusssucht") sind eine international tätige Gemeinschaft, die sich für HIV Prävention und die gesellschaftliche Gleichstellung von trans-, homo- und bisexuellen Menschen einsetzt. In München gibt es eine sogenannte Abtei der Schwestern, die auch in Nürnberg mit einer Mission vertreten ist und deren illustre Vertreter:innen Dir sicherlich vom CSD bekannt sind. Wir haben mit der Schwester Colora aus der Nürnberger Mission und der Schwester Theresia aus der Münchner Abtei geredet, um uns ein besseres Bild von ihrer Arbeit zu machen.

» Nau: Mit Kim de l'Horizons "Blutbuch" rückt queere Literatur ins Zentrum

Der Schweizer Buchpreis 2022 setzt vor allem gesellschaftspolitisch ein Zeichen: Mit Kim de l'Horizon gewinnt ihn wenig überraschend eine Person, die sich als non-binär definiert und die dies im Roman "Blutbuch" literarisch gekonnt bearbeitet. Aber auch die anderen Nominationen blicken inhaltlich vom Rand oder von unten auf die Gesellschaft mit einer Ausnahme.

20. November 2022

» BR24: Streetboys München – Wie stehen schwule Fußballer zur WM? | BR24

Allen Diskussionen zum Trotz heute startet die Fußball-WM in Katar, einem Land, in dem Frauen kaum Rechte haben und Homosexualität unter Strafe steht. Und nun? Gucken, boykottieren, protestieren? Wir haben bei den Streetboys München nachgefragt.

» NRZ über queere Community im Kreis Wesel: "Leider ist nicht alles gut"

Queeres Leben gibt es überall – von der Stadt bis zum Dorf. Zwei Vertreter aus dem Kreis Wesel über den CSD, Anfeindungen, Gewalt und Sprache.

» Tagesspiegel zum Transgender Day of Remembrance: In unseren Herzen leben die Toten weiter

Die Zahl der transfeindlichen Taten ist weltweit erschreckend hoch. Auch Deutschland hat in diesem Jahr ein trans Todesopfer zu beklagen. Ein Gastbeitrag zum Transgender Day of Remembrance.

» Berliner Morgenpost: CDU-Chef muss kritische Frage zu schwulen Fans beantworten

Seine Rede bei der Jungen Union ist für Friedrich Merz ein Heimspiel. Für eine kritische Frage sorgt ein Interview mit dieser Redaktion.

» Wiesbadener Kurier: Wiesbaden wird Freiheitszone für queere Menschen

Aber bringt das mehr Sicherheit für Homosexuelle oder Transgenderpersonen? Darüber stritten die Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung.

» derStandard.at: Rückschritte für die queere Community in Zeiten der Fußball-WM

Russland verabschiedet ein härteres Anti-LGBTQ-Gesetz und die WM in Katar ist für die Community ein gefährlicher Ort. Die internationale Gemeinschaft muss jetzt Kante zeigen

19. November 2022

» watson über "Princess Charming": Sender äußert sich zu Vorwürfen wegen sexuellem Übergriff

Die jüngsten Vorwürfe der Teilnehmerin Johanna von "Princess-Charming" 2021 haben es in sich. Sie sei sexuell belästigt worden. Nun äußert sich der Sender und zieht mit seinem Statement Hass auf sich.

» taz über LGBTQ in Russland: Lieblingsfeinde des Regimes

Schon lange kämpft die russische Regierung gegen Homosexualität. Doch seit dem 24. Februar wird die Lage für LGBTQ-Personen im Land noch gefährlicher.

» ZDF interviewt ersten offen schwulen Katarer: "Ein WM-Boykott macht keinen Sinn"

Nas Mohamed aus Katar hat öffentlich gemacht, schwul zu sein. Hier spricht er über die Lage von queeren Menschen im WM-Gastgeberland Katar.

» Deutschlandfunk Nova: Moritz outet sich als schwul – und verliebt sich in eine Frau

Moritz hatte in seinem Leben schon zwei Coming-out: Erst als schwul, dann als hetero lebend. Heute hält er wenig von diesen Labels und folgt seinem Gefühl. Das hat ihn auf einer Karnevalsparty zu seiner Ehefrau geführt.