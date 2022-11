Ausgewählter Artikel:

» (26.11.2022) nd: In ständiger Angst – Queere Menschen in Katar

Queeren Menschen drohen in Katar harte Strafen. Deshalb erhöhen Aktivisten nun den Druck auf den Fußball-Weltverband und das Organisationskomitee. Mancher Protest schadet aber den Menschen vor Ort.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

26. November 2022

» Der Postillon: Nach Zulassen von Regenbogen-Utensilien in WM-Stadien – Alle Katarer über Nacht homosexuell geworden

Das haben sie jetzt davon! Weil Katar auf Druck der FIFA nachgegeben und Regenbogen-Fahnen sowie -Kleidungsstücke in WM-Stadien zugelassen hat, sind über Nacht plötzlich alle 2,7 Millionen Einwohner des Landes homosexuell geworden.

» nd: In ständiger Angst – Queere Menschen in Katar

Queeren Menschen drohen in Katar harte Strafen. Deshalb erhöhen Aktivisten nun den Druck auf den Fußball-Weltverband und das Organisationskomitee. Mancher Protest schadet aber den Menschen vor Ort.

» watson: Auf viele LGBTQ-Menschen hat die SVP anziehende Wirkung – warum das so ist

Am kommenden Wochenende ist es so weit: Catherine* wird in Echallens VD zum ersten Mal an der Versammlung der Westschweizer SVP-Frauen teilnehmen.

» MeinBezirk.at über Hass-Graffitis in Linz: Homophober Sprayer stellte Taten selbst online

Seit mehreren Monaten treten in Linz und Umgebung sowie in Wels gehäuft homophobe Schmierereien auf. Wir berichteten HIER. Ein Leser, der lieber anonym bleiben will, machte uns nun auf den youtube-Kanal des möglichen Täters aufmerksam.

» medienMITTWEIDA: CSD – Ein Spagat zwischen politischer Veranstaltung und Party

Viele Menschen, bunte, freizügige Outfits, laute Musik ziehen durch die Straßen. Ab und zu eine Kundgebung, die kaum Gehör finden kann. Vereinzelt Plakate und Banner, die im Trubel untergehen. Wird der Anspruch, politische Forderungen in die Gesellschaft und Politik zu tragen, erfüllt?

» Nau: "GNTM" – Heidi Klums Transgender-Siegerin hat 40 Kilo zugenommen

Alex Mariah Peter macht aus ihrem Gewicht kein Geheimnis. 95 Kilo bringt die "GNTM"-Siegerin derzeit auf die Waage.

» Tessa Ganserer und Linus Giese sprechen mit Spiegel-Abonnent*innen: "Zu glauben, dass Hormone wie Bonbons verteilt werden, ist total weltfremd"

Bei einem digitalen Live-Event beantworteten die trans Abgeordnete Tessa Ganserer und trans Blogger Linus Giese Fragen von SPIEGEL-Abonnentinnen und -Abonnenten. Sehen Sie hier die Highlights.

» ZDF über offen schwulen Katarer: "Habe Todesdrohungen erhalten"

Der homosexuelle Katerer Nas Mohamed erhält nach eigenen Angaben Todesdrohungen. Nach Ende der WM rechne er mit einer Zunahme von Repressionen.

25. November 2022

» nd zur WM in Katar: Deutschländer Schwulenrettung

Die Fortsetzung des Regenbogenfußballsommers 2021 bei der diesjährigen WM in Katar toppt die privilegierte Feigheit der deutschen Mehrheitsgesellschaft noch, meint Kolumnist*in Jeja Klein.

» taz zum Anschlag auf queeren Club: Es bleibt nur Selbstverteidigung

Der Anschlag auf den Club Q in Colorado Springs zeigt so wie die Debatte über die ,,One Love"-Binde: die Hetze gegen die LGBTQI-Community hat Folgen.

» FR: Katar verteidigt – Donald Trump Jr. zieht Verbindung zwischen Homosexualität und Pädophilie

Laut Donald Trump Jr. sollte der Westen sich während der WM mit Kritik an der Unterdrückung Homosexueller in Katar zurückhalten.

» Tagesspiegel: Sven Lehmann gratuliert Rosa von Praunheim – "Du wolltest nie Anpassung, sondern Akzeptanz"

Der legendäre schwule Filmemacher Rosa von Praunheim wird 80. Hier schreibt ihm der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Sven Lehmann, einen persönlichen Geburtstagsgruß.

» FAZ interviewt LSVD zu WM: "Ein Armutszeugnis für den gesamten Fußball"

Was denken LGBTQ-Personen über die Entscheidung gegen die "One Love"-Binde? In dem Konflikt hätten vor allem die Menschenrechte verloren, sagt Christian Rudolph vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland.

» dpa factchecking: Mehrfach und problemlos – Bunte "Fanhansa"-Maschine der Lufthansa landete in Doha

In einem Facebook-Post wird behauptet, Katar habe sich geweigert, das Flugzeug der Nationalmannschaft "wegen der LGBT-Symbolik landen zu lassen". Deswegen sei die Maschine nicht nach Doha (Katar) sondern in den Oman geflogen. Von dort aus habe die Nationalmannschaft dann mit einer anderen Fluggesellschaft nach Katar weiterreisen müssen.

» Wir in Dortmund: "Homophobie ist Angst vor dem Unbekannten"

Das Goethe-Gymnasium ist "Schule der Vielfalt"

» Jüdische Allgemeine: Wie Queerness und Judentum zusammenpassen

Am Sonntag beginnen die ersten Queer-Jüdischen Tage in Thüringen

» schwäbische: Evangelische Kirche in Bad Wurzach segnet nun auch homosexuelle Paare

Eine Seltenheit: Gleichgeschlechtliche Partner bekommen den Segen. In der Landeskirche Württemberg ist das noch die Ausnahme.

24. November 2022

» Kölner Stadt-Anzeiger über queere Jugendliche: "Ich traue mich nicht mehr, mit einer Regenbogenflagge rumzulaufen"

David und Kitti sind beide 20 Jahre alt und leben in Köln. Und: Sie sind queer. Mit uns haben sie über ihr Coming-out, schlimme Erfahrungen in der Schule und queerfeindliche Angriffe in Köln gesprochen.

» derStandard.at: Beschimpfungen, Schläge – Das harte Los schwuler Asylwerber in Massenunterkünften

Unter der Unterbringungskrise im Asylwesen leiden vor allem vulnerable Gruppen von Flüchtlingen. Betroffene berichten von Übergriffen

» RNF: Wenn die Todesstrafe droht – homosexueller Iraner kämpft im Exil für die Freiheit seines Landes

Die durch die Polizei getötete Jina Mahsa Amini hat die Menschen im Iran auf die Straße gebracht. Seit Mitte September wehren sie sich gegen eine korrupte Regierung, die ihnen die Luft zum atmen nimmt. Bei den Protesten sind bereits hunderte Iraner ums Leben gekommen sein. Eine genaue Zahl ist kaum zu verifizieren. Verschiedene Medien berichten, dass unter Ihnen auch die 17-Jährige Aktivistin Nika Shakarami ist. Sie verschwand nach dem Beginn der Proteste und wurde schließlich tot auf den Straßen Teherans gefunden. Ihr wurde offensichtlich der Schädel mit einem Schlagstock zertrümmert. Jetzt wurde bekannt, dass sie ein anderes Mädchen liebte. Ihre Freundin Nele lebt in Leipzig. Homosexualität wird im Iran mit dem Tode bestraft – und das war auch der Grund, warum Arya Shakeri seine Heimat bereits 2018 verließ und inzwischen bei uns hier in der Region lebt. Kollegin Angela Schrödelsecker hat ihn im Queeren Zentrum in Mannheim getroffen: