Ausgewählter Artikel:

» (30.11.2022) SWR2: Keine Parodie – Johannes Kram und seine schwule Operette

Johannes Kram ist nicht nur erfolgreicher Podcaster, sondern auch begabter Songtexter. Für seine "Operette für zwei schwule Tenöre" erhielt er den Musical Theater Preis 2022.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

30. November 2022

» evangelisch.de: One Love?

"Schweigen bedeutet Gewalt", sagt der Generalsekretär der United Church of Canada. Warum das nicht nur mit Blick auf (sexuelle) Lebensformen gilt – und die One-Love-Binde daher vielleicht ein wichtiges Zeichen gewesen wäre.

» Amnesty International über Uganda: Gottesdienst unter dem Regenbogen

In Uganda ist Homosexualität strafbar. In dem zutiefst christlichen Land tragen auch die Kirchen zur Diskriminierung von LGBTI+ bei – mit Ausnahme der Adonai Inclusive Christian Ministries, die Verfolgten eine Heimat bietet.

» Merkur: Horst und Manuel erfüllen sich Kinderwunsch durch Leihmutterschaft in den USA - ein zweites Mal

Zwei Oberbayern wünschten sich ein gemeinsames Kind. Eine Leihmutterschaft in den USA brachte vor über zwei Jahren das Babyglück. Jetzt versucht es das Ehepaar ein zweites Mal.

» Frankfurter Rundschau: Späte Ehrung für Fritz Bauer

Die Wilhelm-Leuschner-Medaille geht als posthume Auszeichnung an den legendären Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Ein Gespräch mit seinem Biografen Ronen Steinke

» Express über Pride in Rio de Janeiro: Parade sorgt für ausgelassene Stimmung an der Copacabana

Ausgelassene Stimmung an der Copacabana: Bei der Gay Pride in Rio de Janeiro feierten zahlreiche Menschen vor traumhafter Strandkulisse.

» SWR2: Keine Parodie – Johannes Kram und seine schwule Operette

Johannes Kram ist nicht nur erfolgreicher Podcaster, sondern auch begabter Songtexter. Für seine "Operette für zwei schwule Tenöre" erhielt er den Musical Theater Preis 2022.

» FAZ: Russland verschärft LGBT-Gesetz – Pioniere der Liebe

Russland will "Propaganda" für Homosexualität per Gesetz verbieten. Was Propaganda heißt, lässt es bewusst offen. Den Anlass bietet ein Roman, der Putin-Unterstützer in Rage bringt.

29. November 2022

» Spiegel zur One-Love-Debatte: Als Deutschland noch ein fanatischer Gottesstaat war

Hört man die Debatte über Homosexuellenrechte in Katar, über Armbinden und Regenbogenflaggen, könnte man zu einem völlig falschen Schluss kommen: Bei uns ist alles super, schon ewig. Das Gegenteil stimmt.

» Express: Patjabbers – Queere Weihnachtsfilme, die ihn umgehauen haben

In einem neuen Video auf dem queeren TikTok-Kanal von EXPRESS.de stellt Autor Patjabbers zwei seiner liebsten Weihnachtsfilme mit schwuler und lesbischer Liebesgeschichte vor.

» Süddeutsche Zeitung über Oper "Turing" in Nürnberg: Kindisch kichernd im Himmel

"Turing" erzählt die Geschichte des Mathematikers, der einst die deutsche Enigma-Maschine enträtselte

28. November 2022

» FAZ-Video über Drag Queens in Russland: "Wir werden noch legendärer werden"

Das russische Parlament hat für eine Verschärfung des Gesetzes gegen sogenannte "Schwulen-Propaganda" gestimmt. Es dürfte demnächst in Kraft treten. Bei einer Drag-Show in der Hauptstadt Moskau ist die Stimmung dennoch ausgelassen – und trotzig.

» Jungfrau Zeitung: "Ich würde nicht an die WM nach Katar reisen"

In Bern kann man zurzeit eine Zeitreise der etwas anderen Art erleben. Der Verein «StattLand» organisiert Stadtführungen, die die queere Geschichte thematisieren: von Schwulentreffs im Marzili bis zum Frauenzentrum, das seine Räume für lesbische Partys zur Verfügung gestellt hat. Projektmitglied Jo Meier spricht über die Rolle der LGBTIQ-Gemeinschaft von damals und heute.

27. November 2022

» Deutschlandfunk Kultur: Wie man mit Kindern über Menschenrechte in Katar spricht

Spiele schauen und Menschenrechtsverletzungen in Katar thematisieren: Das rät Kakadu-Redakteur Roland Krüger Familien. Eltern könnten Kindern erklären, warum sie bei der WM nicht nur an Fußball denken, sondern auch an Sklavenarbeit und Homophobie.

» Neues Ruhrwort: Belgiens Bischöfe sprechen im Vatikan über Homosexuelle

Belgiens katholische Bischöfe haben bei ihrem Besuch im Vatikan über Seelsorge für Homosexuelle gesprochen.

26. November 2022

» WAZ über Duisburger Initiativen: Regenbogenflagge für mehr Toleranz

Die Regenbogenflagge weht in Duisburg während der Fußball-WM als Zeichen für Toleranz. Evangelische Kirche und Bündnis für mehr Weltoffenheit.

» Tagesspiegel: Die Geschichtsträchtigkeit einer Armbinde – ,,One Love" am Ministerinnenarm ist mehr als museumsreif

Die Stiftung Haus der Geschichte will den WM-Protestgestenstoffkringel von Nancy Faeser künftig ausstellen. Das passt. Die ungeklärte Frage lautet jetzt noch: Was wird aus ihrem Jacket?

» Der Postillon: Nach Zulassen von Regenbogen-Utensilien in WM-Stadien – Alle Katarer über Nacht homosexuell geworden

Das haben sie jetzt davon! Weil Katar auf Druck der FIFA nachgegeben und Regenbogen-Fahnen sowie -Kleidungsstücke in WM-Stadien zugelassen hat, sind über Nacht plötzlich alle 2,7 Millionen Einwohner des Landes homosexuell geworden.

» nd: In ständiger Angst – Queere Menschen in Katar

Queeren Menschen drohen in Katar harte Strafen. Deshalb erhöhen Aktivisten nun den Druck auf den Fußball-Weltverband und das Organisationskomitee. Mancher Protest schadet aber den Menschen vor Ort.

» watson: Auf viele LGBTQ-Menschen hat die SVP anziehende Wirkung – warum das so ist

Am kommenden Wochenende ist es so weit: Catherine* wird in Echallens VD zum ersten Mal an der Versammlung der Westschweizer SVP-Frauen teilnehmen.

» MeinBezirk.at über Hass-Graffitis in Linz: Homophober Sprayer stellte Taten selbst online

Seit mehreren Monaten treten in Linz und Umgebung sowie in Wels gehäuft homophobe Schmierereien auf. Wir berichteten HIER. Ein Leser, der lieber anonym bleiben will, machte uns nun auf den youtube-Kanal des möglichen Täters aufmerksam.