Ausgewählter Artikel:

» (03.12.2022) RND: Queere Russen kämpfen mit Repression

Schon vor Kriegsbeginn hatte es die LGBTQIA+ -Community in Russland schwer. Immer härter geht die Regierung gegen die gesellschaftliche Vielfalt im eigenen Land vor. Ein neues Gesetz schränkt das Leben queerer Personen nun weiter ein. Es besteht die Sorge, dass das erst der Anfang ist.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

03. Dezember 2022

» Heute.at: "Bei mir muss sich keine Trans-Person verstecken!"

Visagistin Bianca Bürger ist Spezialistin für Transgender-Make-up. Neben der Arbeit hat sie auch ein offenes Ohr für die Geschichten ihrer Kunden.

» Kronen Zeitung interviewt Matteo Haitzmann: "Hatte als Schwuler immer Angst"

Matteo Haitzmann verarbeitet auf seinem ambitionierten Projekt ,,Those We Lost" die Geschichte von Aids und HIV und recherchierte dabei aufwändig und ...

» Tagesspiegel über LGBTI-Weihnachtsmärkte in Berlin: Glitzer, Glühwein, Drag Queens

Weniger besinnlich, mehr unterhaltsam: Der queere Weihnachtsmarkt am Nollendorfplatz hat schon Tradition. Es gibt dazu noch mehr Möglichkeiten für eine queere Adventszeit in Berlin.

02. Dezember 2022

» taz über Liebe unter Männern im WM-Land: Händchen halten

Nach katarischem Recht steht Homosexualität im Emirat unter Strafe. Männer suchen dennoch die Nähe anderer Männer – in aller Öffentlichkeit.

» taz über Beatrix von Storch: Bolsonaros deutsche Freundin

Die deutsche AfD-Politikerin Beatrix von Storch pflegt enge Kontakte zur brasilianischen Rechten. Und sie unterstützt die Behauptung des Wahlbetrugs.

» FR über Anti-LGBTQ-Gesetz in Russland: "Ich rate allen, das Land zu verlassen"

LGBTQ-Aktive warnen, in Russland könnte Homosexualität faktisch verboten werden

» NDR: Fußball für alle – Vereine setzen Zeichen gegen Homophobie

In Hamburg kicken seit rund 30 Jahren die ,,Ballboys" – ein offen schwuler Verein. Die WM in Katar – für sie eine herbe Enttäuschung.

» Der Teckbote über evangelische Kirche und Homosexualität: "Wir haben viel gutzumachen"

Im Evangelischen Kirchenbezirk Esslingen ist die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare in etlichen Kirchengemeinden möglich. In manchen Gemeinden hat der Weg dahin die Mitglieder stark gespalten.

» DASDING-Podcast: Aktionsplan "Queer leben" – Wird jetzt alles anders?

Die Fußball-WM in Katar macht es mal wieder deutlich: Die Rechte und Sichtbarkeit von queeren Menschen sind heute wichtiger denn je. Die Menschenrechtslage der LGBTQIA+-Community in Katar wird gerade zu Recht heftig kritisiert. Vici nimmt sich das zum Anlass einmal zu schauen, wie es denn in Deutschland aussieht: Ist hier schon alles gut und was muss noch getan werden? Das Bundeskabinett hat einen Aktionsplan "Queeres Leben" verabschiedet. Mit dem SWR-Hauptstadtstudio klären wir, was das genau ist und was sich damit für queere Menschen in Deutschland ändert. Außerdem spricht Vici mit Fabian Grischkat. Er setzt sich für die Rechte von queeren Menschen ein und hat uns berichtet, wie es der Community gerade geht.

» Tagesspiegel: ,,In Berlin fange ich neu an" – Queere Geflüchtete aus der Ukraine treffen sich in Hellersdorf

Für queere Geflüchtete aus der Ukraine gibt es ein neues Zentrum in Hellersdorf. Kontakte in die queere Szene Berlins fehlt oft noch. Ein Ortstermin

01. Dezember 2022

» Zeit Online: RKI meldet erste Woche ohne neue Affenpocken-Fälle

Erstmals seit dem ersten Nachweis im Mai wurden dem RKI vorige Woche keine neuen Affenpocken-Fälle gemeldet. Die Zahl der Infektionen ist schon seit Sommer rückläufig.

» stern: Jamie ist nicht-binär und trans* - warum er sich im Gesundheitssystem schlecht aufgehoben fühlt

Jamie B. fühlt sich als nicht-binäre, trans* männliche Person oft nicht wohl in den Händen von Ärzt*innen, was er im Gesundheitswesen anders machen würde.

» blue News: Schwuler "Bauer, ledig, sucht..."-Kandidat flirtet auch woanders

Acht Jahre lang hoffte Weinbauer Heischi, ein Gschpusi zu finden. Dank "Bauer, ledig, sucht..." hat sich der Walliser in Hofherr Markus verliebt. Nun taucht der Deutsche in einer neuen Datingshow auf. Was ist da los?

» tz: "Bauer sucht Frau"-Star Patrick Romer am Boden zerstört, weil sein Stier schwul ist

Ungewöhnliche Sorgen bei Patrick Romer: Der ,,Bauer sucht Frau"-Star glaubt, sein Stier sei schwul – keine guten Voraussetzungen für seinen Zuchtbetrieb.

» nd über Queers in der Ukraine: Kampf um Rechte und Sichtbarkeit

Umfragen zeigen, dass die Ukrainer offener gegenüber sexuellen Minderheiten werden. Der russische Staat ist gemeinsamer Feind dieser Menschen und der Regierung in Kiew.

» taz über Gewalt gegen queere Geflüchtete in Kenia: Leere Versprechen

Viele LGBTIQ-Menschen verlassen Uganda und fliehen nach Kenia. Auch dort erfahren sie homofeindliche Gewalt. Ihre Proteste werden bislang kaum gehört.

30. November 2022

» evangelisch.de: One Love?

"Schweigen bedeutet Gewalt", sagt der Generalsekretär der United Church of Canada. Warum das nicht nur mit Blick auf (sexuelle) Lebensformen gilt – und die One-Love-Binde daher vielleicht ein wichtiges Zeichen gewesen wäre.

» Amnesty International über Uganda: Gottesdienst unter dem Regenbogen

In Uganda ist Homosexualität strafbar. In dem zutiefst christlichen Land tragen auch die Kirchen zur Diskriminierung von LGBTI+ bei – mit Ausnahme der Adonai Inclusive Christian Ministries, die Verfolgten eine Heimat bietet.

» Merkur: Horst und Manuel erfüllen sich Kinderwunsch durch Leihmutterschaft in den USA - ein zweites Mal

Zwei Oberbayern wünschten sich ein gemeinsames Kind. Eine Leihmutterschaft in den USA brachte vor über zwei Jahren das Babyglück. Jetzt versucht es das Ehepaar ein zweites Mal.