» (06.12.2022) WAZ: Transsexuelle in Essen berichten von Diskriminierung

Eine Ausstellung in der LVR-Klinik in Essen-Holsterhausen beschäftigt sich mit Barrieren für Transgender. Und die beginnen oft schon am Telefon.

06. Dezember 2022

» MDR: Queer, Trans, Non-Binary – Darum sind binäre Geschlechterrollen ein Problem

Kultur und Natur, arm und reich, Mann und Frau – unsere Welt ist zweigeteilt. Doch was ist mit Menschen, die sich darin nicht wiederfinden? Mit queerem Rap macht die Band "Der Nebenwiderspruch" darauf aufmerksam.

» nd über Wohnungslosigkeit von queeren Menschen: Zu lange ignoriert

Sie fallen zu oft durchs Netz: Lesbische, schwule, bisexuelle, trans und inter Menschen finden im Falle der Wohnungslosigkeit selten die Hilfe, die sie bräuchten.

» Goethe-Universität Frankfurt: Queer, schwarz und deutsch – Seminar und Ausstellung in der Studiengalerie 1.357

Antje Krause-Wahl im Gespräch mit James Gregory Atkinson

» watson: Schwule sollen einfacher Blutspenden können

Blutspende Schweiz hat dazu zwei Vorschläge zuhanden Swissmedic erarbeitet; eines sieht die vollständige Gleichstellung gegenüber heterosexuellen Personen vor.

» Blick: David Gamez erlebte Konversionstherapie – "Wollte ein richtiger Mann werden"

David Gamez wuchs streng religiös auf. Weil er schwul ist, musste er eine sogenannte Konversionstherapie machen. Solche "Therapien" sind in einigen Kantonen bereits verboten. Am Montag entscheidet der Nationalrat, ob das schweizweit gelten soll.

05. Dezember 2022

» n-tv: Aus Uganda geflohen – Im Lager der Hoffnungslosigkeit für Lesben und Schwule

Uganda stellt Homosexualität unter Strafe, viele LGBTIQ-Menschen fliehen daher nach Kenia. Ihre Situation ist dort allerdings kaum besser. In Kenia erhalten sie weder Flüchtlingsstatus noch internationale Hilfe.

» MDR: Safe Space in Dresden – Der schwul-lesbische Sportverein "Der Bogenschütze"

Homophobie im Sport ist auch in Deutschland noch immer ein Thema. Beim "Bogenschützen" wird dagegen angekämpft. Hier sind alle Menschen willkommen.

» Südtirol News: Hausarzt verweigert Transsexuellem Rezepte – "aus Gesundheitsgründen"

Ein Hausarzt hat sich geweigert, Medikamente einem Transsexuellen zu verschreiben, die diesem von einem Facharzt empfohlen worden sind.

» desired: Genderfluid – Wenn die Geschlechtsidentität in Bewegung ist

Menschen, die sich als genderfluid bezeichnen, legen sich nicht auf ein Geschlecht fest, es ist eher im Wandel & fließend. Was genderfluid noch auszeichnet.

04. Dezember 2022

» Sportbuzzer: Thomas Hitzlsperger rechnet mit deutschem "One Love"-Weg ab – "Wir sind richtig auf die Fresse geflogen"

Rund um die WM in Katar dominierte in Deutschland vor allem ein Thema: Die Debatte um die "One Love"-Binde und die "Mund zu"-Geste der Nationalspieler vor dem ersten Spiel gegen Japan. Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger sieht das deutsche Vorgehen rückblickend als fehlerbehaftet an – und übt sich auch in Selbstkritik.

» NZZ: Soll die Schweiz das "Heilen" von Homosexuellen verbieten? Darüber soll das Parlament entscheiden

Die medizinische Fachwelt lehnt Therapien ab, die aus gleichgeschlechtlich orientierten Menschen Heterosexuelle machen wollen. Am Montag debattiert nun zuerst der Nationalrat über ein Verbot.

» Berliner Kurier über "Demo für alle": Gericht bestätigt – Obskurer Verein aus AfD-Umfeld pflegte Kontakte zu russischen Oligarchen

Der Versuch eine Aussage des Grünen-Politikers Andreas Audretsch zu Russland-Kontakten eines AfD-nahen Vereins zu verbieten, scheiterte.

03. Dezember 2022

» taz zu Alice Schwarzers 80. Geburtstag: Die Expertin, die wir nicht brauchen

Alice Schwarzer hat im Kampf für Frauenrechte viel einstecken müssen. Das entschuldigt nicht, dass sie beim Thema Transrechte Polemik verbreitet.

» Heute.at: "Bei mir muss sich keine Trans-Person verstecken!"

Visagistin Bianca Bürger ist Spezialistin für Transgender-Make-up. Neben der Arbeit hat sie auch ein offenes Ohr für die Geschichten ihrer Kunden.

» Kronen Zeitung interviewt Matteo Haitzmann: "Hatte als Schwuler immer Angst"

Matteo Haitzmann verarbeitet auf seinem ambitionierten Projekt ,,Those We Lost" die Geschichte von Aids und HIV und recherchierte dabei aufwändig und ...

» RND: Queere Russen kämpfen mit Repression

Schon vor Kriegsbeginn hatte es die LGBTQIA+ -Community in Russland schwer. Immer härter geht die Regierung gegen die gesellschaftliche Vielfalt im eigenen Land vor. Ein neues Gesetz schränkt das Leben queerer Personen nun weiter ein. Es besteht die Sorge, dass das erst der Anfang ist.

» Tagesspiegel über LGBTI-Weihnachtsmärkte in Berlin: Glitzer, Glühwein, Drag Queens

Weniger besinnlich, mehr unterhaltsam: Der queere Weihnachtsmarkt am Nollendorfplatz hat schon Tradition. Es gibt dazu noch mehr Möglichkeiten für eine queere Adventszeit in Berlin.

02. Dezember 2022

» taz über Liebe unter Männern im WM-Land: Händchen halten

Nach katarischem Recht steht Homosexualität im Emirat unter Strafe. Männer suchen dennoch die Nähe anderer Männer – in aller Öffentlichkeit.

» taz über Beatrix von Storch: Bolsonaros deutsche Freundin

Die deutsche AfD-Politikerin Beatrix von Storch pflegt enge Kontakte zur brasilianischen Rechten. Und sie unterstützt die Behauptung des Wahlbetrugs.