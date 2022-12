Ausgewählter Artikel:

» (08.12.2022) n-tv: Russland schließt erstes queeres Museum

Präsident Putin segnet ein Gesetz ab, welches "homosexuelle Propaganda" unter Strafe stellt. Infolgedessen muss nun das erste queere Museum Russlands seine Pforten schließen. Gründer Pyotr Voskresensky fürchtet: "Das System wird nicht nur LGBTQ-Menschen verschlingen, sondern jeden".

08. Dezember 2022

» BuzzFeed: Sexarbeiter:innen fühlen sich innerhalb der queeren Community mehr respektiert

Deutschland debattiert über ein Sexkaufverbot. Doch jede Art der Kriminalisierung macht die Arbeit von Sexarbeiter:innen gefährlicher.

» Frankfurter Rundschau: Transfeindlich mit Opferframing

,,Terfs": Eine radikale Truppe müllt mit ihrer These von den zwei Geschlechtern im Dauerrepeat Twitter zu. Die Kolumne.

» evangelisch.de: Über ausgekotzte und wiedergefundene Einhörner

Das Einhorn gilt schon lange als Symbol der LGBTIQ-Szene. Doch dann wurde es kommerziell vermarktet. Wie kann man sich das Fabelwesen als queerer Mensch zurückerobern?

» BR Podcast: Von wegen nur Frau und Mann – Geschlecht in anderen Kulturen

"Nicht-binär, genderqueer – was soll das denn sein?" – es gibt ja einige Leute, die solche Geschlechtsidentitäten als Trend abstempeln, der vielleicht auch bald wieder verschwindet. Von wegen Trend! Geschlechtsidentitäten jenseits von Frau und Mann gibt's schon ewig – nur halt nicht unbedingt bei uns in Europa! Warum darüber bei uns kaum jemand was weiß und welche Alternativen es zum Männlein-Weiblein-Schema sonst auf der Welt gibt, darüber sprechen wir heute!

» latinapress aus Chile: Lebenslange Haft für Mord an Transgender

Ein Mann, der in Chile eines transphobischen Hassverbrechens beschuldigt wird, wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Verbrechen ereignete sich im Oktober 2020, als Victor Hugo Abarca Diaz (60) das Opfer Vicente Gonzalez Lorca (25) auf einem leerstehenden Grundstück in der Stadt Valdivia, 744 Kilometer südlich von Santiago, traf. Dort griff Abarca Díaz den jungen Transgender-Mann an, fixierte ihn und erwürgte ihn mit beiden Händen.

» RP Online: Wie Aids die Gesellschaft veränderte

Bis heute sterben knapp eine Millionen Menschen an Aids. In seinen Anfängen wurde Aids als Krankheit Homosexueller stigmatisiert. Doch dann führte die Epidemie zum gesellschaftlichen Umdenken. So hat der Kampf gegen Aids doch zu etwas Großem geführt.

07. Dezember 2022

» RP Online: Der CSD Solingen e.V. ist gegründet

Um die Vorbereitungen und Planungen für einen weiteren "Klingenpride" zu vereinfachen, wurde ein eigener Verein ins Leben gerufen. Bei der Erstauflage im Juli hatte der Brauchtumsverein und SOS Rassismus unterstützt.

06. Dezember 2022

» Tagesspiegel über queere Berliner Protestlegende: "Wenn man durch Demos ein Leben retten kann, hat es sich schon gelohnt"

Annet CJ ist praktisch auf jeder queeren Demonstration in Berlin zu finden und protestiert auch schonmal alleine vor Botschaften. Hier erzählt sie, was sie antreibt.

» Blick aktuell: Von queeren Menschen, gleichberechtigten Mägden und 20 Pfennig flüssigem Glück

Es war mucksmäuschenstill, als Georgie Severin mit einer unerwarteten Schlusspointe ihre Kurzgeschichte "Neidisch auf Ezra" gerade beendet hatte. Erst nach einer angemessenen Pause kam der Applaus für eine spannende und tiefgründige "kurze Geschichte", die das Publikum offensichtlich nachdenklich berührte. Sehr sensibel zudem vorgetragen von der Autorin, die übrigens im bürgerlichen Leben Dr. Nadia Kobler-Ringler heißt, als Anwältin in Ließem arbeitet, dort mit ihrer Familie lebt und schreibt und schreibt und … Bücher veröffentlicht.

» MDR: Queer, Trans, Non-Binary – Darum sind binäre Geschlechterrollen ein Problem

Kultur und Natur, arm und reich, Mann und Frau – unsere Welt ist zweigeteilt. Doch was ist mit Menschen, die sich darin nicht wiederfinden? Mit queerem Rap macht die Band "Der Nebenwiderspruch" darauf aufmerksam.

» nd über Wohnungslosigkeit von queeren Menschen: Zu lange ignoriert

Sie fallen zu oft durchs Netz: Lesbische, schwule, bisexuelle, trans und inter Menschen finden im Falle der Wohnungslosigkeit selten die Hilfe, die sie bräuchten.

» Goethe-Universität Frankfurt: Queer, schwarz und deutsch – Seminar und Ausstellung in der Studiengalerie 1.357

Antje Krause-Wahl im Gespräch mit James Gregory Atkinson

» watson: Schwule sollen einfacher Blutspenden können

Blutspende Schweiz hat dazu zwei Vorschläge zuhanden Swissmedic erarbeitet; eines sieht die vollständige Gleichstellung gegenüber heterosexuellen Personen vor.

» Blick: David Gamez erlebte Konversionstherapie – "Wollte ein richtiger Mann werden"

David Gamez wuchs streng religiös auf. Weil er schwul ist, musste er eine sogenannte Konversionstherapie machen. Solche "Therapien" sind in einigen Kantonen bereits verboten. Am Montag entscheidet der Nationalrat, ob das schweizweit gelten soll.

» WAZ: Transsexuelle in Essen berichten von Diskriminierung

Eine Ausstellung in der LVR-Klinik in Essen-Holsterhausen beschäftigt sich mit Barrieren für Transgender. Und die beginnen oft schon am Telefon.

05. Dezember 2022

» n-tv: Aus Uganda geflohen – Im Lager der Hoffnungslosigkeit für Lesben und Schwule

Uganda stellt Homosexualität unter Strafe, viele LGBTIQ-Menschen fliehen daher nach Kenia. Ihre Situation ist dort allerdings kaum besser. In Kenia erhalten sie weder Flüchtlingsstatus noch internationale Hilfe.

» MDR: Safe Space in Dresden – Der schwul-lesbische Sportverein "Der Bogenschütze"

Homophobie im Sport ist auch in Deutschland noch immer ein Thema. Beim "Bogenschützen" wird dagegen angekämpft. Hier sind alle Menschen willkommen.

» Südtirol News: Hausarzt verweigert Transsexuellem Rezepte – "aus Gesundheitsgründen"

Ein Hausarzt hat sich geweigert, Medikamente einem Transsexuellen zu verschreiben, die diesem von einem Facharzt empfohlen worden sind.

» desired: Genderfluid – Wenn die Geschlechtsidentität in Bewegung ist

Menschen, die sich als genderfluid bezeichnen, legen sich nicht auf ein Geschlecht fest, es ist eher im Wandel & fließend. Was genderfluid noch auszeichnet.