15. Dezember 2022

» Sumikai aus Japan: Kläger legen Berufung gegen Urteil zum Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe ein

Am 30. November hat das Bezirksgericht von Tokyo das von der Regierung verhängte Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe für verfassungskonform erklärt. Nun hat die Gruppe, deren Schadensersatzklage abgelehnt wurde, Berufung gegen das Urteil eingelegt.

» evangelisch.de über queeres Leben zu Weihnachten: Showdown

Alle Jahre wieder kommt das Christuskind – und jedes Jahr wird eine Geburt zum Showdown gemacht. Da bleibt nicht viel von der Verletzlichkeit, die uns Menschen ausmacht und auch für queeres Leben bedeutsam ist.

» Tagesspiegel über 45 Jahre Schwuz: Berlins queeres Wohnzimmer feiert Geburtstag

Vom kleinen Treffpunkt im Hinterhof zum etablierten Club: Seit 45 Jahren gibt es in Berlin das Schwuz. Die queere Institution hat sich immer wieder neu erfunden.

14. Dezember 2022

» derStandard.at: Ewige Diskriminierung – Homosexueller Polizist muss trotz EuGH-Urteils weiter kämpfen

Seit 13 Jahren kämpft ein wegen Homosexualität in den 70er-Jahren aus dem aktiven Polizeidienst entlassener Polizist gegen seine fortbestehende Diskriminierung. Ein Ende ist nicht in Sicht

» Aachener Zeitung über Verdi-Rarität in Aachen: Und der Geistliche ist schwul

Verdis Opernrarität "Stiffelio" bekommt am Theater Aachen von Regisseurin Ewa Teilmans wie erwartet einige Umdeutungen verpasst. Im Graben waltet Chanmin Chung äußerst temperamentvoll.

» BuzzFeed: Heavy Metal-Fan und queer? "Den Leuten ist es egal"

Heavy Metal ist sensibel, viel toleranter, als man denken würde und die queere Metal-Szene wird von Jahr zu Jahr immer größer.

» BR Podcast: Trans* im Sport – warum landen so wenige im Spitzensport?

Sport soll ja eigentlich für alle sein. Aber für trans* Menschen heißt es bei manchen Sportarten: Bis hierher und nicht weiter: Wir finden mit euch raus, warum es bis heute für trans* Menschen so schwer ist, in den Leistungssport zu kommen und was ihr in euren Teams und Sportvereinen tun könnt, damit sich trans* Menschen Menschen da willkommen fühlen.

13. Dezember 2022

» taz über Appell von Jamie Lee Curtis: Trans-Rechte sind Menschenrechte

Für trans Menschen war 2022 ein ziemlich beängstigendes Jahr. Dabei bräuchte es viel mehr Unterstützung von Promis. Jamie Lee Curtis machte es vor.

» Podcast Ostkinder 80/82: Tätowierungen, schwul im Osten und stabile Bücherregale

Alex und Danny. Wir haben eine Ostalgie, die wir selbst nicht erlebt haben und nur aus Erzählungen kennen. Der Osten prägt, aber wie? Ob Schulgarten, Softeis oder SERO – sie gehörten zu unserem Alltag. Wir sind Beide knapp vor der Wende und dem World Wide Web geboren, in einem neuen Deutschland aufgewachsen und im Westen gelandet. Wir stellen regelmäßig die Frage, wie der Osten unseren Blickwinkel auf die Welt von heute ausrichtet. Dabei schlagen wir eine Brücke von Kleinigkeiten im früheren Alltag auf das große Ganze von heute und morgen. Nicht selten wird es kurios und fördert Überraschendes zutage. Denn Alex ist ein Fischkopp und Danny eine Thüringer Bratwurst.

» Abendzeitung München: Nach homophoben Äußerungen – Enteignung von Gloria von Thurn und Taxis gefordert

Vor dem Regensburger Schloss regt sich Widerstand. Gloria von Thurn und Taxis (62) sieht sich mit einer Protestaktion konfrontiert, welche die Enteignung der Fürstin fordert. Schilder vor Schloss Emmeram sind angebracht worden. S.a.: Gloria von Thurn und Taxis: Homosexualität als "tierischer Instinkt" (05.12.2022)

» Mannheim24: "Ich habe nichts gegen Schwule, aber..." – Manuel Flickinger erntet homophobe Hass-Kommentare

Manuel Flickinger postet ein Foto auf Instagram. Als er später durch die Kommentare scrollt, ist er total schockiert, denn seine Follower hinterlassen verletzende und homophobe Kommentare.

» GRAZ.net: Der Tuntenball Award 2023 geht an Metamorkid für ihr Outing als nicht-binär

Der Veranstalterverein RosaLila PantherInnen lädt am 25. Februar 2023 zu einem Abenteuer in einer fremden Welt ein. Unter dem Motto "Planet Exotica" wird der Congress Graz ein weiteres Mal zur Bühne der Diversität.

» Badische Zeitung: Das Junge Theater Freiburg will der Diskriminierung marginalisierter Gruppen entgegenwirken

Balthazar Bender und Michael Kaiser verbindet mehr nur als die Arbeit am Jungen Theater Freiburg. Gemeinsam wollen sie Theater zugnglicher machen und Normen brechen.

» Kölnische Rundschau über CSD 2023 in Köln: Altes Motto bleibt, neuer Veranstalter-Name kommt

,,Für Menschenrechte – Viele. Gemeinsam. Stark" heißt auch 2023 das Motto des Kölner CSD. Neu wird allerdings der Name des Veranstalters sein, obwohl es der alte bleibt.

12. Dezember 2022

» stern: "Nicht nur Schwule und Normale" – kaum in Russland angekommen, singt Waffenhändler But das Lied des Kremls

Wiktor But ist für die Kreml-Propaganda ein willkommenes Geschenk. Die Arbeit, ihn zu einem Nationalheiligen zu erheben, läuft auf Hochtouren.

11. Dezember 2022

» nd über queere Kunst in Georgien: Auf rohen Eiern gehen

Georgien ist alles andere als ein sicheres Land für LGBTIQ-Personen. Mit der Galerie Fungus ist nun aber ein weiterer Ort für queere Kunst in Tbilissi gegründet worden. Erst einmal will er relativ versteckt bleiben.

» taz über Podcast über queere Lebensrealität: Ein bisschen viel Bildungsauftrag

Der Podcast ,,Wir sind hier! – Queer in Europa" erzählt von queeren Lebensrealitäten in Europa – zwischen Gewalt und Empowerment.

» Cosmopolitan: Gleichgeschlechtlicher Sex – Darum haben homosexuelle Paare den besseren Sex

Laut Expertin haben lesbische sowie schwule Paare oft besseren Sex. Wir erzählen, woran das liegt und worin sie heterosexuellen Paaren voraus sind.

10. Dezember 2022

» FR aus Frankfurt: Queere Szene sieht erste Erfolge

Opfer eines homophoben Angriffs berichtet über wachsendes Vertrauen gegenüber der Polizei. Polizeipräsident Stefan Müller berichtet über gestiegene Zahl von gemeldeten Delikten im Diversitätsausschuss.