Ausgewählter Artikel:

» (21.12.2022) Kirche+Leben: Homosexueller Jan Baumann möchte "Stachel im Fleisch" der Kirche sein

Jan Baumann ist Mitglied der Queergemeinde Münster und kämpft für die Belange queerer Menschen in der katholischen Kirche.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. Dezember 2022

» Kirche+Leben: Homosexueller Jan Baumann möchte "Stachel im Fleisch" der Kirche sein

Jan Baumann ist Mitglied der Queergemeinde Münster und kämpft für die Belange queerer Menschen in der katholischen Kirche.

» Tagesspiegel-Interview über Wohnungsnot bei Queers: "Nach Outing von der Familie vor die Tür gesetzt"

Der Berliner Sonntags-Club bietet bundesweit die erste Beratung für queere Menschen in Wohnungsnot an. Ein Interview über deren besondere Problemlagen.

20. Dezember 2022

» taz über Gender-Leitfaden in Österreich: Doch nicht so korrektes Kärnten

In Kärnten hat die Landesregierung nach großer Aufregung einen Leitfaden für gendergerechte Sprache zurückgezogen.

» BuzzFeed interviewt Georgine Kellermann: "Je sichtbarer ich wurde, desto stärker wurde der Hass"

Der Hass gegen Menschen wie sie ist größer geworden. Das sagt die trans* Journalistin Georgine Kellermann im Interview mit BuzzFeed News Deutschland.

» taz über neue Partei in Georgien: Grüne für Homorechte

Georgien ist ein homofeindliches Land. Die neu gegründete Grüne Partei will sich für die Rechte von Frauen und der LGBTQ-Community engagieren.

» msn-Video: Tabu-Thema Transgender in Russland

Eva ist 27 Jahre alt und kam als Junge zur Welt. In ihren jungen Jahren war sie bereits vielen Anfeindungen ausgesetzt.

» Human Rights Watch über Polen: Untergraben der Rechtsstaatlichkeit schadet Frauen und LGBT-Personen

Die anhaltenden Angriffe der polnischen Regierung auf die Rechtsstaatlichkeit unterminieren die Rechte von Frauen und LGBT-Personen und machen ein entschiedeneres Handeln der Europäischen Union erforderlich.

» OM online: Bistum ändert Arbeitsrecht – Neue Regeln für Homosexuelle und Geschiedene

Geschiedene, Homosexuelle und Unverheiratete müssen im Bistum Münster nicht mehr mit einer Entlassung rechnen. Die Änderungen sollen zum 1. Januar in Kraft treten.

» Bodenseekreis: Eine lebens- und liebenswerte Heimat für alle Menschen – Befragung der LGBTQ+ Community im Bodenseekreis

Das Landratsamt lädt queere Personen jeden Alters dazu ein, von Montag, 19. Dezember 2022 bis Dienstag, 31. Januar 2023 an der anonymen Online-Umfrage "Queer im Bodenseekreis" teilzunehmen

19. Dezember 2022

» MDR: Warum Weihnachten für queere Menschen oft schwer ist

Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Familie. Aber für viele Menschen ist es auch ein Fest der Einsamkeit. Insbesondere für LGBTQ+-Personen kann Weihnachten schwierig sein.

» Esquire im Gespräch mit Rosa von Praunheim: "Ich wollte nie ein Anführer der Schwulenbewegung sein."- Der Regisseur im "What I've Learned"-Interview

Mit seinem Film Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt ebnete Rosa von Praunheim vor mehr als 50 Jahren den Weg für das schwule Kino und erschütterte das bis dato homofeindliche Deutschland bis ins Mark. Nur zwei Jahre zuvor war der Paragraf 175, der Homosexualität kriminalisierte, reformiert worden. Seit dieser Zeit hat der Regisseur mehr als 150 Filme produziert und trägt damit bis heute maßgeblich zur Bewegung, Entstigmatisierung und Emanzipation der Schwulen weltweit bei. Für seine Pionierarbeit und seinen unermüdlichen Aktivismus hat er sich selbst aber nie gefeiert – Hochmut sei einfach nicht sein Ding.

» 20 Minuten: Müssen Zürcher Polizisten in die LGBT-Nachhilfe?

Die Kommission für Staat und Gemeinden (STGK) fordert regelmässige und obligatorische Lektionen für Beamte, Staatsanwälte und Gerichtsmitarbeitende.

» n-tv über Berliner Diversitäts-"Tatort": Auch Clanchefs können schwul sein

Eine Partnerin hat Kommissar Karow seit dem Serien-Tod von Kollegin Rubin nicht mehr, dafür seit neuestem eine Vergangenheit: "Das Opfer" erzählt gleich drei schwule Liebesgeschichten.

» Rechtslupe: Der nicht-binäre Elternteil – und der bockige Standesbeamte

Die anfängliche Weigerung eines Standesamtes, eine Person nicht-binärer Geschlechtszugehörigkeit als Elternteil ins Geburtsregister einzutragen, kann nach späterer Adoption und daraufhin erfolgter Eintragung nicht isoliert auf ihre Rechtmäßigkeit hin überprüft werden. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat aktuell eine entsprechende Entscheidung des Amtsgerichts Frankfurt bestätigt.

18. Dezember 2022

» taz über Fall von Transfeindlichkeit in Irland: Weihnachten hinter Gittern

In Irland sitzt ein religiöser Lehrer in Haft – weil er sich weigerte, eine trans Person mit ,,they" anzureden. Rechte bejubeln ihn als Märtyrer. S.a.: Transphober Lehrer in Irland hinter Gittern (16.09.2022)

» Tagesspiegel-Podcast "Berliner & Pfannkuchen": Ist Berlin wirklich Regenbogenhauptstadt?

Im Koalitionsvertrag, auf Kongressen, im Tourismus: Der Senat vermarktet sich als Regenbogenhauptstadt. Zurecht?

» Berliner Zeitung: Madonna zum Mitkreischen im Discokugel-Glitzer – Das SchwuZ wird 45 Jahre jung

Das Schwulenzentrum (kurz: SchwuZ), Deutschlands größter queerer Club, wird 45. Zum Jubiläum haben wir das Team in Neukölln besucht, das den Zauber möglich macht.

» taz über schwulen Turner Heath Thorpe: Attraktion auf der Matte

Heath Thorpe gehört zu den besten 50 Turnern der Welt. Er mischt die Szene auf, weil er anders turnt als die Konkurrenz – und weil er schwul ist.

17. Dezember 2022

» tagesschau.de über Eiskunstlauf: Kanada lässt gleichgeschlechtliche Paare bei Wettkämpfen zu

In Kanada dürfen künftig auch gleichgeschlechtliche Paare bei nationalen Wettbewerben im Paarlauf und im Eistanz starten.

» katholisch.de: Rottenburg-Stuttgart beauftragt Ansprechpartnerin für Trans-Personen

Das Projekt sei ein Zeichen "für Wertschätzung, Respekt und Toleranz", sagt die neue Ansprechpartnerin für transsexuelle Menschen im Bistum Rottenburg-Stuttgart, Ursula Wollasch. Auch für homosexuelle Menschen soll es bald ein Angebot geben.