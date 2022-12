Ausgewählter Artikel:

» (24.12.2022) inFranken.de: Weiblicher Orgasmus – Deshalb haben Lesben mehr Höhepunkte

Eine Studie zeigt, dass lesbische Frauen häufiger zum Orgasmus kommen als ihre heterosexuellen Geschlechtsgenossinnen. Für viele Männer scheint der weibliche Orgasmus ein Mysterium zu sein – Kommunikation ist das A und O für die Lösung dieses Problems.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

24. Dezember 2022

» Onetz: Bistum Regensburg stärkt Rechte seiner geschiedenen und homosexuellen Mitarbeiter

Homosexualität, Scheidung, Wiederheirat: Für Mitarbeiter der katholischen Kirche konnte auch das Privatleben zum Kündigungsgrund werden. Regensburgs Bischof Voderholzer hat nun Änderungen für sein Bistum bekanntgeben.

» inFranken.de: Weiblicher Orgasmus – Deshalb haben Lesben mehr Höhepunkte

Eine Studie zeigt, dass lesbische Frauen häufiger zum Orgasmus kommen als ihre heterosexuellen Geschlechtsgenossinnen. Für viele Männer scheint der weibliche Orgasmus ein Mysterium zu sein – Kommunikation ist das A und O für die Lösung dieses Problems.

» Volksverpetzer: 5 Bullshit-Argumente gegen das Selbstbestimmungsgesetz widerlegt

Ab nächstes Jahr gibt es mehr Selbstbestimmung für trans* Personen. Wir widerlegen 5 häufige Einwände gegen das Selbstbestimmungsgesetz.

23. Dezember 2022

» Tagesspiegel interviewt queere Künstlerinnen aus der Ukraine in Berlin: "Wir wollen Freiheitsgeschichten erzählen"

Elena Lazutkina ist mit ihrer Partnerin aus Kiew nach Berlin geflohen. Hier hat sie jetzt ein Atelier eröffnet. Ein Gespräch über ihre künstlerische Arbeit – und LGBT-Akzeptanz in Deutschland und der Ukraine.

» Domradio interviewt Arbeitsgruppe Regenbogenkirche: Das Feld nicht "den alten weißen Männern überlassen"

Als Zeichen, dass queere Menschen willkommen sind, sieht man an der St. Joseph-Kirche in Wülfrath, nördlich von Wuppertal, eine Regenbogenfahne. Emily Birkner von der Arbeitsgruppe Regenbogenkirche ist stolz auf das sichtbare Zeichen.

» VRT NWS: Antwerpener Tropeninstitut gibt Aufschluss über die Verbreitung des Mpox-Virus

Forscher des Instituts für Tropenmedizin (ITM) in Antwerpen haben nachgewiesen, dass Menschen, die mit dem Mpox-Virus (früher Affenpocken-Virus) infiziert sind, die Krankheit übertragen können, noch bevor sie Symptome zeigen. Darauf deuten Proben von Hochrisikokontakten hin. Dem ITM zufolge könnte dies eine wichtige Erklärung für die Ausbreitung des Virus sein.

22. Dezember 2022

» BuzzFeed: Queere Menschen feiern Weihnachten mit der Wahlfamilie – "fühlt sich inniger an"

Queeren Menschen erzählen, was das Weihnachten mit ihrer Wahlfamilie in Zeiten, in denen Hasskriminalität und Übergriffe ansteigen, für sie besonders macht.

» Kleine Zeitung über Segnung Homosexueller: Kärntner Bischof sprach mit Papst über "heiße" Themen

Bischof Josef Marketz berichtete am Mittwoch über den Besuch von Österreichs Bischöfen bei Papst Franziskus und von Gesprächen mit dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.

21. Dezember 2022

» Kirche+Leben: Homosexueller Jan Baumann möchte "Stachel im Fleisch" der Kirche sein

Jan Baumann ist Mitglied der Queergemeinde Münster und kämpft für die Belange queerer Menschen in der katholischen Kirche.

» Tagesspiegel-Interview über Wohnungsnot bei Queers: "Nach Outing von der Familie vor die Tür gesetzt"

Der Berliner Sonntags-Club bietet bundesweit die erste Beratung für queere Menschen in Wohnungsnot an. Ein Interview über deren besondere Problemlagen.

20. Dezember 2022

» taz über Gender-Leitfaden in Österreich: Doch nicht so korrektes Kärnten

In Kärnten hat die Landesregierung nach großer Aufregung einen Leitfaden für gendergerechte Sprache zurückgezogen.

» BuzzFeed interviewt Georgine Kellermann: "Je sichtbarer ich wurde, desto stärker wurde der Hass"

Der Hass gegen Menschen wie sie ist größer geworden. Das sagt die trans* Journalistin Georgine Kellermann im Interview mit BuzzFeed News Deutschland.

» taz über neue Partei in Georgien: Grüne für Homorechte

Georgien ist ein homofeindliches Land. Die neu gegründete Grüne Partei will sich für die Rechte von Frauen und der LGBTQ-Community engagieren.

» msn-Video: Tabu-Thema Transgender in Russland

Eva ist 27 Jahre alt und kam als Junge zur Welt. In ihren jungen Jahren war sie bereits vielen Anfeindungen ausgesetzt.

» Human Rights Watch über Polen: Untergraben der Rechtsstaatlichkeit schadet Frauen und LGBT-Personen

Die anhaltenden Angriffe der polnischen Regierung auf die Rechtsstaatlichkeit unterminieren die Rechte von Frauen und LGBT-Personen und machen ein entschiedeneres Handeln der Europäischen Union erforderlich.

» OM online: Bistum ändert Arbeitsrecht – Neue Regeln für Homosexuelle und Geschiedene

Geschiedene, Homosexuelle und Unverheiratete müssen im Bistum Münster nicht mehr mit einer Entlassung rechnen. Die Änderungen sollen zum 1. Januar in Kraft treten.

» Bodenseekreis: Eine lebens- und liebenswerte Heimat für alle Menschen – Befragung der LGBTQ+ Community im Bodenseekreis

Das Landratsamt lädt queere Personen jeden Alters dazu ein, von Montag, 19. Dezember 2022 bis Dienstag, 31. Januar 2023 an der anonymen Online-Umfrage "Queer im Bodenseekreis" teilzunehmen

19. Dezember 2022

» MDR: Warum Weihnachten für queere Menschen oft schwer ist

Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Familie. Aber für viele Menschen ist es auch ein Fest der Einsamkeit. Insbesondere für LGBTQ+-Personen kann Weihnachten schwierig sein.

» Esquire im Gespräch mit Rosa von Praunheim: "Ich wollte nie ein Anführer der Schwulenbewegung sein."- Der Regisseur im "What I've Learned"-Interview

Mit seinem Film Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt ebnete Rosa von Praunheim vor mehr als 50 Jahren den Weg für das schwule Kino und erschütterte das bis dato homofeindliche Deutschland bis ins Mark. Nur zwei Jahre zuvor war der Paragraf 175, der Homosexualität kriminalisierte, reformiert worden. Seit dieser Zeit hat der Regisseur mehr als 150 Filme produziert und trägt damit bis heute maßgeblich zur Bewegung, Entstigmatisierung und Emanzipation der Schwulen weltweit bei. Für seine Pionierarbeit und seinen unermüdlichen Aktivismus hat er sich selbst aber nie gefeiert – Hochmut sei einfach nicht sein Ding.

» 20 Minuten: Müssen Zürcher Polizisten in die LGBT-Nachhilfe?

Die Kommission für Staat und Gemeinden (STGK) fordert regelmässige und obligatorische Lektionen für Beamte, Staatsanwälte und Gerichtsmitarbeitende.