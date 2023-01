Ausgewählter Artikel:

» (04.01.2023) BR Podcast: Warum Männer keine Röcke tragen dürfen und Makeup Frauensache ist

Kleider, Röcke, Schminke: Warum wird man als Mann komisch angeguckt, wenn man sowas trägt? Wir beamen uns in die Geschichte und fragen, woher diese Vorstellung eigentlich kommt und sprechen mit Männern, die auf diese Regeln pfeifen.

04. Januar 2023

03. Januar 2023

» Express: Wie ist es, als schwuler Mann auf dem Land zu leben?

Influencer Patjabbers spricht in einem neuen TikTok-Video von EXPRESS.de darüber, was er als schwuler Mann auf dem Dorf anders macht, als wenn er zu Besuch in der Großstadt ist.

» NDR: Transfrau aus Bad Nenndorf im Halbfinale bei "Miss Germany"

Laurén Kaczmarczyk aus Bad Nenndorf wird Anfang Februar beim Halbfinale zur Wahl der "Miss Germany" dabei sein. Sie wurde als Junge geboren. Mit ihrer Teilnahme möchte sie anderen Menschen Mut machen. S.a.: Halbfinale bei Miss Germany: Zehn Prozent sind offen trans (08.12.2022)

» Schwetzinger Zeitung: "Chancen von Vielfalt zeigen" – Umgang mit trans, inter und nicht-binären Spielern im Fußball

Sandra Rixen und Sven Wolf vom Badischen Fußballverband sprechen im Interview über den Umgang mit trans, inter und nicht-binären Spielern zur Saison 2022/2023 für den Amateurfußball.

02. Januar 2023

» derStandard.de: "Exponentiell" mehr Nichtbinäre – "Kann mich nicht als Frau oder Mann einordnen"

Die Zahl jener, die sich nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren können, steigt auch in Österreich rasant an, erzählt eine AKH-Psychologin

» Berner Oberländer: Queer in Bern – Das Quiz

Die Stadt Bern hat ihre ganz eigene Queere Geschichte – wie gut kennen Sie sie?

01. Januar 2023

» nd über Transfeindlichkeit: Ella gedenken heißt Antifa

Antifa- und Antirabewegung müssen sich mit der für Trans-Rechte verbinden und kämpferisch an Ella erinnern, die sich im September 2021 auf dem Berliner Alexanderplatz das Leben nahm, meint nd-Kolumnist*in Jeja Klein.

» Boxen1: Neben Männern & Frauen – WBC plant Transgender-Kategorie

Mauricio Sulaiman, Chef des WBC, plant die Einführung einer neuen Kategorie für Transgender-Boxer, damit auch diese boxen können.

» SRF: Homosexuelle Paare heiraten in Zürich noch nicht so oft

Zu Beginn war der Ansturm auf die Standesämter gross – ein halbes Jahr später ist das Interesse aber abgeflacht.

31. Dezember 2022

» Nollendorfblog zum Tod von Benedikt XVI: Sein Anti-Homo-Wahn war faschistoid

Dass es über Papst Benedikt aus homosexueller und queerer Sicht nichts Positives, sondern ausnahmslos Verabscheuungswürdiges zu sagen gibt, ist nichts Neues. Dass es trotzdem auch am Tage seines Todes gesagt werden muss, hat zwei Gründe:

30. Dezember 2022

» Vogue: Queere Kultur erobert den Mainstream – Tarik Tesfu im Interview über die neue Doku-Serie "A Glamorous Takeover"

Ab dem 30. Dezember wird die neue ARD/ZDF-Doku-Serie "A Glamorous Takeover" ausgestrahlt. Moderator Tarik Tesfu spricht im VOGUE-Interview über die schönsten Momente und die Wichtigkeit von queerer Repräsentation in den Medien.

» BuzzFeed: 8 Promis, Politiker:innen und Aktivist:innen, über ihre Wünsche für die queere Community 2023

Kevin Kühnert will nicht mehr gefragt werden, ,,wann wir den ersten schwulen Profi-Fußballer sehen" und Anastasia Biefang wünscht sich ,,ein Jahr ohne Hass".

» Aachener Zeitung über Reaktionen auf "Mr. Gay"-Artikel: Lukas Küchen aus Alsdorf hat sein erstes Ziel erreicht

Ein schwuler Alsdorfer erzählt von seiner Kindheit, in der er wegen seiner Homosexualität bepöbelt und attackiert wird. Eine Folge: ein Suizidversuch. Auf den Artikel erhält er viel Post, die wir veröffentlichen möchten.

» CHIP: Gay Dating Apps – die 5 besten Apps im Vergleich

Es gibt allerhand Gay Dating Apps auf dem Markt. Jede davon bedient einen etwas anderen Nutzerwunsch. Hier finden Sie die fünf besten Dating-Apps für Schwule und Bisexuelle mit Ihrem jeweiligen Dating-Fokus.

» Berliner Zeitung: Jakub Skrzywanek öffnet sein Theater, damit Homosexuelle in Polen heiraten können

Der Regisseur Jakub Skrzywanek ist gerade mal 30 Jahre alt und schon Direktor des Zeitgenössischen Theaters in Stettin. Er ist einer der wichtigsten Regisseure Polens. Ein Gespräch.

» Brigitte interviewt ALOK: "Geschlecht meint nicht, wie wir aussehen, sondern wer wir sind"

Im Interview mit ALOK sprechen wir über Hass, Trauma und eine Welt jenseits der Geschlechterbinarität – eine Welt, die bereits existiert.

» SR spricht mit LSVD-Chef über ehemalige queere Kneipe "History": "Es gab keine ökonomische Notwendigkeit"

Das "History" in Saarbrücken war ein beliebter Treffpunkt für Menschen jeden Geschlechts. Über die Feiertage wurde die Kneipe geschlossen. Der langjährige Vorsitzende des Lesben- und Schwulenverbandes im Saarland, Hasso Müller-Kittnau, zeigte sich enttäuscht, denn die Kneipe war ein wichtiger Treffpunkt für die queere Community.

29. Dezember 2022

» taz über lesbischen Podcast "Butchfunk": Außer kichern alles erlaubt

,,Butchfunk" geht in die zweite Staffel. Der Podcast aus der Berliner Szene bietet Lesbenkultur vom Feinsten. Um nicht zu sagen: vom Gröbsten.

» Belltower.News: "Alles Einzelfälle?" – Sexistische Gewalt der extremen Rechten

Welche Rolle spielen geschlechtsbezogene Ideologien und die Abwertung von Weiblichkeit bei rechter Gewalt, Übergriffen oder rechtsextremen Tötungsdelikten?

» taz über US-Schauspielerin Jennifer Coolidge: Die coolste Frau des Jahres

Einst prägte sie den Begriff MILF, heute ist sie Schwulenikone: Jennifer Coolidge beweist, dass selbst in Hollywood Frauen über 40 triumphieren können.