Ausgewählter Artikel:

» (06.01.2023) SWR interviewt #OutInChurch-Gründer: Mutmach-Geschichte – Erfolgreicher Kampf gegen Diskriminierung

Rund um den Jahreswechsel spricht SWR Aktuell mit Menschen, die im eher düsteren Jahr 2022 nicht aufgegeben, sondern sich für etwas eingesetzt und etwas vorangebracht haben. Dazu gehört auch die Initiative ,,OutInChurch – für eine Kirche ohne Angst". Das sind Hunderte queere Menschen, die hauptberuflich oder ehrenamtlich innerhalb der katholischen Kirche dafür kämpfen, dass sie von ihrem Arbeitgeber nicht diskriminiert werden. SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich hat mit einem der Gründer von ,,OutInChurch", Jens Ehebrecht-Zumsande, gesprochen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

06. Januar 2023

» Tagesspiegel: Bi Berlin – Eine kleine bisexuelle Geschichte der Hauptstadt

Von BiNe zu Bisco: Eine neue Dokumentation rekonstruiert die jüngere Geschichte der Bisexualität in Berlin.

» amerika21: Viele Paare in Chile nutzen neues Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Ehe

In Chile haben in den ersten zwölf Monaten nach Zulassung der gleichgeschlechtlichen Ehe 1.644 Paare diese Möglichkeit genutzt. Das entsprechende Gesetz wurde in dem südamerikanischen Land im Dezember 2021 verabschiedet und trat 90 Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.

» NZZ: "Als jüdischer Künstler und Homosexueller lebe ich im ewigen Exil", sagt Benyamin Reich, "verloren zwischen religiöser und säkularer Welt"

Der Fotograf war einst ein orthodoxer Jude. Für ein freies Leben kehrte Benyamin Reich Israel den Rücken. Seine Bilder sind nun erstmals in Zürich zu sehen.

» haGalil über Queers in Israel: Am Ende des Regenbogens

Schwule, Lesben oder Transsexuelle in Israel sehen ihre Rechte in Gefahr. Denn manche der Koalitionspartner in der neuen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sind nicht nur in der Vergangenheit durch ihre Homophobie aufgefallen. Die aktuelle Fixierung auf das Thema gleichgeschlechtliche Liebe trägt bei einigen ihrer Vertreter bereits obsessive Züge.

» mannheim24: "Ich hab so gezittert..." – Manuel Flickinger spricht über sein Coming Out

Manuel Flickinger – TV-Star, schillernder Engel und schwuler Mann. In einem Interview erzählt uns der LGBTQI+ Aktivist, was er während seinem Coming Out durchgemacht hat.

» Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung: Aktionen für queere Jugendliche in Hemer

Der Treffpunkt ,,hier und queer" der Kinder- und Jugendförderung in Hemer soll ein ,,Safe Space" sein. So sieht die Bilanz des ersten Jahres aus.

05. Januar 2023

» taz über Transrechte in Deutschland: Zeit, dass es Sommer wird

Das Transsexuellengesetz soll im Sommer verschwinden. Derzeit ist es nur ausgesetzt. Der Wortlaut dieses Textes, der kürzlich noch galt, erschüttert.

» taz über queere Ukrai­ne­r*in­nen in Deutschland: "Ich war alleine und verloren"

In der Ukraine tobt der Krieg, in der Hoffnung auf ein sicheres Leben fliehen Tausende. Doch für Queers ist die Flucht deutlich gefährlicher.

» RTL über trans Dschungelcamp-Kandidatin: Influencerin Jolina Mennen erobert nun auch die TV-Welt

Im Januar lernt TV-Deutschland einen echten Netz-Star kennen. Transgender-Influencerin Jolina Mennen zieht nämlich ins Dschungelcamp ein.

» SWR spricht mit Ellwanger Pfarrer: Kirche könnte attraktivere Arbeitgeberin werden

Lob aus Ostwürttemberg für das reformierte katholische Arbeitsrecht: Die Kirche will als Arbeitgeberin attraktiver werden.

04. Januar 2023

» BR Podcast: Warum Männer keine Röcke tragen dürfen und Makeup Frauensache ist

Kleider, Röcke, Schminke: Warum wird man als Mann komisch angeguckt, wenn man sowas trägt? Wir beamen uns in die Geschichte und fragen, woher diese Vorstellung eigentlich kommt und sprechen mit Männern, die auf diese Regeln pfeifen.

03. Januar 2023

» Express: Wie ist es, als schwuler Mann auf dem Land zu leben?

Influencer Patjabbers spricht in einem neuen TikTok-Video von EXPRESS.de darüber, was er als schwuler Mann auf dem Dorf anders macht, als wenn er zu Besuch in der Großstadt ist.

» NDR: Transfrau aus Bad Nenndorf im Halbfinale bei "Miss Germany"

Laurén Kaczmarczyk aus Bad Nenndorf wird Anfang Februar beim Halbfinale zur Wahl der "Miss Germany" dabei sein. Sie wurde als Junge geboren. Mit ihrer Teilnahme möchte sie anderen Menschen Mut machen. S.a.: Halbfinale bei Miss Germany: Zehn Prozent sind offen trans (08.12.2022)

» Schwetzinger Zeitung: "Chancen von Vielfalt zeigen" – Umgang mit trans, inter und nicht-binären Spielern im Fußball

Sandra Rixen und Sven Wolf vom Badischen Fußballverband sprechen im Interview über den Umgang mit trans, inter und nicht-binären Spielern zur Saison 2022/2023 für den Amateurfußball.

02. Januar 2023

» derStandard.de: "Exponentiell" mehr Nichtbinäre – "Kann mich nicht als Frau oder Mann einordnen"

Die Zahl jener, die sich nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren können, steigt auch in Österreich rasant an, erzählt eine AKH-Psychologin

» Berner Oberländer: Queer in Bern – Das Quiz

Die Stadt Bern hat ihre ganz eigene Queere Geschichte – wie gut kennen Sie sie?

01. Januar 2023

» nd über Transfeindlichkeit: Ella gedenken heißt Antifa

Antifa- und Antirabewegung müssen sich mit der für Trans-Rechte verbinden und kämpferisch an Ella erinnern, die sich im September 2021 auf dem Berliner Alexanderplatz das Leben nahm, meint nd-Kolumnist*in Jeja Klein.

» Boxen1: Neben Männern & Frauen – WBC plant Transgender-Kategorie

Mauricio Sulaiman, Chef des WBC, plant die Einführung einer neuen Kategorie für Transgender-Boxer, damit auch diese boxen können.

» SRF: Homosexuelle Paare heiraten in Zürich noch nicht so oft

Zu Beginn war der Ansturm auf die Standesämter gross – ein halbes Jahr später ist das Interesse aber abgeflacht.