» (10.01.2023) Kleine Zeitung: Trotz veränderter Genetik – Vorhandene Medikamente gegen Affenpocken wirksam

Affenpockenviren sind trotz der offenbar veränderten Genetik weiter empfindlich gegenüber den vorhandenen Medikamenten. In Österreich sind bislang über 300 Fälle bekannt.

10. Januar 2023

» Nordkurier: Das schwule Paar und sein "Wintergarten"

Die Eheleute Raatz haben bereits in zweiter Instanz vor Gericht verloren. Die Gärtner wollen sich nicht fügen und erneuern ihre Homophobie-Vorwürfe.

» BuzzFeed: Brownface und Homophobie? Ich habe "Der Schuh des Manitu" nach 22 Jahren noch mal geguckt

Der "Schuh des Manitu" ist einer der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten zehn Jahre und ... Hm? Wie bitte? 22 Jahre? Oh Gott.

» Frankfurter Rundschau über "Mr Gay Germany"-Kandidat Noah-Miguél: "Ich habe mich lange genug versteckt"

Noah-Miguél Pinheiro da Cruz ist bei den Zeugen Jehovas ausgestiegen, weil diese Homosexualität verbieten. Eltern und Freunde haben den Kontakt zu ihm abgebrochen. Jetzt kämpft der 24 Jahre alte Frankfurter um den Titel Mr Gay Germany. Der Wettbewerb ist erstmals als Realityformat zu sehen.

09. Januar 2023

» taz zur Verzögerung von Selbstbestimmungsgesetz: Zeit für Diskriminierung

Das Selbstbestimmungsgesetz sollte trans Personen vor entwürdigenden Begutachtungen schützen. Doch es wird verzögert – und ist anfällig für Transfeindlichkeit.

» 20 Minuten über trans Politikerin: "Als ich Make-Up auftrug, fühlte ich mich das erste Mal schön"

Michelle Halbheer kam als Junge zur Welt. Sie fühlte sich oftmals falsch, ohne zu wissen, wieso. Bis ihre Partnerin sie eines Tages fragte, ob sie vielleicht lieber als Frau leben möchte.

» RND: Transgender-Influencerin Jolina Mennen will im RTL-Dschungel Berührungsängste nehmen

Sie sei mehr als nur ein ,,selbstinszenierter Paradiesvogel": Jolina Mennen (30) ist eine einflussreiche Transgender-Influencerin und wagt sich nun ins RTL-Dschungelcamp, um gegen die ,,fehlende Repräsentanz in dieser Szene" zu kämpfen und ,,Flagge zu zeigen".

08. Januar 2023

» taz: Ermittlungen gegen Online-Portal – Papst-Kritik mit Folgen

Die Berliner Polizei ermittelt gegen queer.de wegen eines kritischen Textes über Joseph Ratzinger. Die Anzeige stammt wohl von einem Verwandten.

» Tagesspiegel: "Einer der größten queerfeindlichen Hetzer" – Berliner Polizei ermittelt wegen Papst-Nachruf gegen queeres Online-Magazin

Wegen ,,Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener" wurde ein Strafverfahren gegen ein Online-Magazin eingeleitet. Es bestehe Anfangsverdacht, so die Berliner Polizei.

» MOPO.de: Transfrau auf Reeperbahn bewusstlos geschlagen – Solidaritäts-Aktion vor Gericht

Es war eine brutale Attacke auf der Reeperbahn: Im Sommer 2021 schlägt dort ein junger Mann eine Transfrau nieder. Diese geht zu Boden, verliert kurzzeitig das Bewusstsein und erleidet einen Schädelbruch. Jetzt steht der mutmaßliche Täter vor Gericht.

» Tagblatt: Nicht Eigentum und nicht binär

In der "Jung & Alt"-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche geht's um Menschen die nichtbinär sind, und andere, die das nicht verstehen.

» HNA-Podcast "Mensch, Kassel": Julien Franke über queere Menschen, Gendern und Online-Hass

Die HNA gibt's auch zum Hören: Diesmal ist Julien Franke zu Gast im HNA-Podcast "Mensch, Kassel". Er ist intergeschlechtlich und erklärt, was genau das bedeutet.

» t-online über neues queerfeindliches Gesetz in Russland: "Es ist noch beängstigender geworden, hier zu leben"

Ein neues Gesetz in Russland verbietet es, über schwules, lesbisches und queeres Leben zu kommunizieren. Fünf Betroffene schildern t-online, was das für sie bedeutet.

» npla.de über Argentinien: LGBTQ 2022 – Erfolge und Rückschläge

Trans*-Bewegung kritisiert anhaltende Gewalt und würdigt Ernennung der Sonderbeauftragten für sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität

» Spiegel über trans Frauen in Indien: Töchter Gottes

Trotz fortschrittlicher Gesetze erleben trans Menschen in Indien Herabwürdigung und Gewalt. Besonders Frauen kämpfen darum, sie selbst sein zu dürfen. Die Fotografin Jennifer Carlos hat sie begleitet.

07. Januar 2023

» taz: Queerfeministisch ins neue Jahr – Die Showmasterin der Herzen orakelt

Das Neujahrskonzert in der Berliner Volksbühne ist ein Klassiker. Diesmal hatten sich Christiane Rösinger & Co. musikalische Gäs­t:in­nen eingeladen.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Mit diesen Projekten unterstützt die Stadt die queere Community in Köln

Auch in Köln kommt es immer wieder zu Anfeindungen von queeren Menschen. Deshalb unterstützt die Stadt mehrere Projekte der LSBTI-Community.

» t-online über queerfeindlichen Angriff: "Wenn wir diese Männer nicht stoppen, machen sie immer weiter"

Jahrelang stand sie als Dragqueen "Sina Valentina" auf der Bühne, jetzt kämpft Samia Stöcker für den Schutz von trans Personen.

» Berliner Zeitung: Gays, Geister und Gitarren – Der Berliner R&B-Sänger Marshall Vincent mit neuer EP

Über Chicago und New York kam er nach Berlin. Nun ist er einer der spannendsten Musiker der Stadt. Wir haben Marshall Vincent in Kreuzberg besucht.

» Tagesspiegel interviewt neuen Salzgeber-Chef: "Wünsche mir bei queeren Filmen mehr Mut in Deutschland"

Jakob Kiyas, neuer Geschäftsführer des Salzgeber-Verleihs, über die Lage des queeren Kinos, Zuschauerschwund und tolle Filme für 2023.