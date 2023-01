Ausgewählter Artikel:

11. Januar 2023

» RP Online: Diese Länder sind für LGBTQ+-Reisende am gefährlichsten – und welche Orte sicher sind

Für Menschen der LGBTQ+-Community sind Anfeindungen und Übergriffe überall auf der Welt Realität. Bei der Reiseplanung sollte das beachtet werden. Ein Ranking zeigt, welche Orte besonders sicher und welche hochgefährlich sind.

» Kleine Zeitung: "Als Person verändert mich weder HIV noch meine Homosexualität"

2019 hat Michael Hofbauer die Diagnose HIV-positiv erhalten. Nun hat er ein Buch geschrieben. Darin schildert der 23-Jährige, wie er es geschafft hat, mit dem Schicksalsschlag gut zu leben.

» amerika21: Ein schwarzes Jahr für die LGBTI-Community in Honduras

Die honduranische LGBTI-Community beklagt 46 gewaltsame Todesfälle im Jahr 2022. Die Statistiken der Nichtregierungsorganisation Cattrachas verzeichnen 43, das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte sprach im November 2022 von 41 getöteten Lesben, Schwulen und Transgender. Zudem wurden zwei Fälle von gewaltsamem Verschwindenlassen bekannt.

10. Januar 2023

» Main-Post: Unterrichtsfach "Homologie" – Homosexueller Kabarettist Timo Schweitzer im Gymnasium Veitshöchheim

Im Dezember war der homosexuelle Kabarettist Timo Schweitzer als Aushilfslehrer "Malte Anders" am Gymnasium Veitshöchheim zu Gast. Er hielt seine "Unterrichtsstunde der anderen Art".

» Schweizer Illustrierte über SRF-Sportmoderator: Olivier Borer wehrt sich gegen Homophobie

SRF-Sportmoderator Olivier Borer und sein Partner sind Väter eines Babys geworden. Dafür bekommen sie viel Zuspruch, werden aber auch angefeindet, wie Bohrer

» nachtkritik.de über queere Geschichte auf der Bühne: Unter Akten verborgen

Kolumne "Queer Royal": Georg Kasch sucht nach queeren Lebensgeschichten vor 1900

» Münsterland Zeitung: Dorstener Transfrau sammelt Spenden – Queere Benefizveranstaltung für ein Kinderhospiz

Lena Marie ist Teil der ,,Queer Rainbow Family". Für ein Benefizkonzert des Vereins zugunsten eines Kinderhospizes sammelt die Transfrau in Dorsten Spenden.

» Nordkurier: Das schwule Paar und sein "Wintergarten"

Die Eheleute Raatz haben bereits in zweiter Instanz vor Gericht verloren. Die Gärtner wollen sich nicht fügen und erneuern ihre Homophobie-Vorwürfe.

» BuzzFeed: Brownface und Homophobie? Ich habe "Der Schuh des Manitu" nach 22 Jahren noch mal geguckt

Der "Schuh des Manitu" ist einer der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten zehn Jahre und ... Hm? Wie bitte? 22 Jahre? Oh Gott.

» Frankfurter Rundschau über "Mr Gay Germany"-Kandidat Noah-Miguél: "Ich habe mich lange genug versteckt"

Noah-Miguél Pinheiro da Cruz ist bei den Zeugen Jehovas ausgestiegen, weil diese Homosexualität verbieten. Eltern und Freunde haben den Kontakt zu ihm abgebrochen. Jetzt kämpft der 24 Jahre alte Frankfurter um den Titel Mr Gay Germany. Der Wettbewerb ist erstmals als Realityformat zu sehen.

» Kleine Zeitung: Trotz veränderter Genetik – Vorhandene Medikamente gegen Affenpocken wirksam

Affenpockenviren sind trotz der offenbar veränderten Genetik weiter empfindlich gegenüber den vorhandenen Medikamenten. In Österreich sind bislang über 300 Fälle bekannt.

09. Januar 2023

» taz zur Verzögerung von Selbstbestimmungsgesetz: Zeit für Diskriminierung

Das Selbstbestimmungsgesetz sollte trans Personen vor entwürdigenden Begutachtungen schützen. Doch es wird verzögert – und ist anfällig für Transfeindlichkeit.

» 20 Minuten über trans Politikerin: "Als ich Make-Up auftrug, fühlte ich mich das erste Mal schön"

Michelle Halbheer kam als Junge zur Welt. Sie fühlte sich oftmals falsch, ohne zu wissen, wieso. Bis ihre Partnerin sie eines Tages fragte, ob sie vielleicht lieber als Frau leben möchte.

» RND: Transgender-Influencerin Jolina Mennen will im RTL-Dschungel Berührungsängste nehmen

Sie sei mehr als nur ein ,,selbstinszenierter Paradiesvogel": Jolina Mennen (30) ist eine einflussreiche Transgender-Influencerin und wagt sich nun ins RTL-Dschungelcamp, um gegen die ,,fehlende Repräsentanz in dieser Szene" zu kämpfen und ,,Flagge zu zeigen".

08. Januar 2023

» taz: Ermittlungen gegen Online-Portal – Papst-Kritik mit Folgen

Die Berliner Polizei ermittelt gegen queer.de wegen eines kritischen Textes über Joseph Ratzinger. Die Anzeige stammt wohl von einem Verwandten.

» Tagesspiegel: "Einer der größten queerfeindlichen Hetzer" – Berliner Polizei ermittelt wegen Papst-Nachruf gegen queeres Online-Magazin

Wegen ,,Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener" wurde ein Strafverfahren gegen ein Online-Magazin eingeleitet. Es bestehe Anfangsverdacht, so die Berliner Polizei.

» MOPO.de: Transfrau auf Reeperbahn bewusstlos geschlagen – Solidaritäts-Aktion vor Gericht

Es war eine brutale Attacke auf der Reeperbahn: Im Sommer 2021 schlägt dort ein junger Mann eine Transfrau nieder. Diese geht zu Boden, verliert kurzzeitig das Bewusstsein und erleidet einen Schädelbruch. Jetzt steht der mutmaßliche Täter vor Gericht.

» Tagblatt: Nicht Eigentum und nicht binär

In der "Jung & Alt"-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche geht's um Menschen die nichtbinär sind, und andere, die das nicht verstehen.

» HNA-Podcast "Mensch, Kassel": Julien Franke über queere Menschen, Gendern und Online-Hass

Die HNA gibt's auch zum Hören: Diesmal ist Julien Franke zu Gast im HNA-Podcast "Mensch, Kassel". Er ist intergeschlechtlich und erklärt, was genau das bedeutet.

» t-online über neues queerfeindliches Gesetz in Russland: "Es ist noch beängstigender geworden, hier zu leben"

Ein neues Gesetz in Russland verbietet es, über schwules, lesbisches und queeres Leben zu kommunizieren. Fünf Betroffene schildern t-online, was das für sie bedeutet.