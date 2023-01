Ausgewählter Artikel:

» (17.01.2023) Westfälische Nachrichten über Ausstellung an Schule: Großes Thema "Queerness"

Studierende der Universität forschten in einem Seminar am Fachbereich Geschichte zur queeren Geschichte Münsters". Die Ausstellung, die daraus entstand, ist jetzt bei Schulen in der Stadt stark nachgefragt. Als erstes zeigt sie die Mathilde-Anneke-Schule.

17. Januar 2023

» Glamour über Janelle Monáe: Der "Glass Onion"-Star spricht über die Idee eines "Coming-in" und nicht-binäre Identitäten

Janelle Monaé spricht jetzt in einem Interview erneut über ihre nicht-binäre Identität und darüber, was es heißt, ein "Coming-in" zu haben.

» Süddeutsche.de: "Als queere Person macht man ständig unbezahlte Aufklärungsarbeit"

Lysander Wöhler ist nicht-binär und arbeitet im Münchner Jugendzentrum Diversity. Er weiß, wie wichtig diskriminierungsfreie Räume sind.

» Bunte über "Sturm der Liebe"-Star Jeannine Gaspár: So überrascht reagierte ihre Oma auf Vanessas Bisexualität

Erst Max, jetzt Carolin. Das sorgte bei Jeannine Gaspárs Oma für kurze Verwirrung. Steht ihre Enkelin jetzt etwa auch auf Frauen?

» Consulting.de: Aus einem Transgender-Leben – wie aus dem Berater Jens Dahmer die Frau Nora Dahmer wurde

57 Jahre lebte Nora Dahmer als Mann und erfolgreicher Restrukturierungsberater inmitten der Gesellschaft. Dann entschied sie sich, als Transfrau zu leben.

» salto über Kindertheaterstück: Keine Angst vor Gleichgeschlechtlichkeit

In der Dekadenz Brixen steht mit "König & König" ein Kinderstück mit dem Tag "LGBTQIA+" am Programm. Für Niels Klaunick ist diese Liebe eine "Selbstverständlichkeit".

» inFranken.de über Intergeschlechtlichkeit: Die vielfältigen Kategorien der Geschlechtsmerkmale

Nicht jede*r lässt sich in die binären Kategorien weiblich oder männlich einordnen. Intergeschlechtliche Menschen besitzen körperliche Merkmale, die sich nicht den binären Geschlechtskategorien zuordnen lassen.

16. Januar 2023

» magazin.hiv: Von der Schönheit schwuler Sexualität – Rainer Schilling wird 80

Rainer Schilling hat die Deutsche Aidshilfe mit aufgebaut und zwei Jahrzehnte lang die Präventionsarbeit maßgeblich geprägt. Zu seinem 80. Geburtstag gratulieren Weggefährt*innen und Freund*innen.

» netzpolitik.org zu den Ermittlungen gegen queer.de: Es ist keine Verunglimpfung, wenn es wahr ist

Auf einen Nachruf von queer.de zum Tod von Benedikt XVI. folgte eine Anzeige wegen "Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener". Unser Autor findet: "Über die Toten nur Gutes" gilt dann nicht, wenn es nicht nur Gutes zu sagen gibt.

» taz über homophobe türkische Filmpolitik: Gefördert wird, was gefällt

Erst förderte der türkische Staat Emin Alpers neuen Film ,,Burning Days". Jetzt fordert er die Förderung zurück. Im Film geht es um Homophobie.

» nd über Joseph Ratzinger und die Ermittlungen gegen queer.de: Über Tote nur Gutes? Warum?

Benedikt ein queerfeindlicher Hetzer? Katholische Kirche ohne Homophobie ist wie McDonald's ohne Ketchup. Insofern ist es verwunderlich, dass die Webseite queer.de wegen Verunglimpfung Verstorbener angezeigt wurde.

» op-online.de aus Offenbach: Queere Beratung in Aussicht

Pro Familia plant neues Angebot / Jugendtreff im KJK Sandgasse eingerichtet

15. Januar 2023

» kreiszeitung.de: "Habe lange Zeit gelogen" – Warum die Gleichstellung beim Blutspenden so wichtig ist

Lauterbach (SPD) will das Blutspenden für Homosexuelle vereinfachen und die Diskriminierung beenden. Betroffene Spender begrüßen den Vorstoß.

14. Januar 2023

» Tagesspiegel: Joseph Ratzinger als "queerfeindlicher Hetzer" bezeichnet – Ermittlungen gegen Online-Magazin könnten eingestellt werden

Wegen "Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener" wurde ein Strafverfahren gegen queer.de eingeleitet. Es handelt sich dabei um ein Antragsdelikt, aber alle Antragsberechtigten sind tot.

» SZ interviewt Rosa von Praunheim: "Ich nehme es Prominenten übel, wenn sie sich nicht outen"

Vor fünfzig Jahren lief mit "Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt" der erste schwule Kuss in der ARD.

» Legal Tribune Online: Trans­frauen sollen nicht in die Frau­en­sauna

Transgeschlechtlichen Menschen wurde ein Selbstbestimmungsgesetz versprochen. Wegen Bedenken beim Bundesjustizminister lässt das auf sich warten.

» Pilatus Today über Torhüter Marius Müller:Nach homophoben Äusserungen – "Habe mich bewusst zurückgezogen"

Nach seiner Äusserung gegen St.Gallen («Schwules Weggedrehe») wurde es still um FCL-Torhüter Marius Müller. Der Deutsche hat sich bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun spricht er exklusiv mit PilatusToday und Tele 1.

» SZ zum Gedenken an homosexuelle NS-Opfer: "Die Wunden und Narben müssen sichtbar gemacht werden"

Zum ersten Mal will der Bundestag homosexueller Opfer der Nazidiktatur offiziell gedenken. Der Weg zu dieser überfälligen Geste war lang.

13. Januar 2023

» evangelisch.de: Wie schwer ist eine Adoption wirklich?

Ist es für schwule Paare schwieriger, ein Kind zu adoptieren? Marco und Marcel erzählen Steffi und Ellen ihre Geschichte: Was einfach lief, was schwierig war und wie geht es ihnen heute.

» Express: "Mr. Gay Germany" auf Joyn – Giu aus Köln speckt über 50 Kilo ab

Giu kommt aus Köln und nimmt am Joyn-Format ,,Mr. Gay Germany" teil. Daran war jedoch vor einigen Jahren noch überhaupt nicht zu denken. Er wog 130 Kilogramm und fühlte sich unwohl in seiner Haut.