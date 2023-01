Ausgewählter Artikel:

» (21.01.2023) Express: "Wie kann man nur?" CDU wirbt um queere Stimmen – doch es hagelt Kritik

In Berlin kämpft ein queerer CDU-Politiker um Stimmen – seitens der potenziellen Wählerinnen und Wähler aus der LGBTQ-Community hagelt es Kritik.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

21. Januar 2023

» Rolling Stone: Lichtspektrum oder Regenbogenflagge – Pink Floyds neues Logo sorgt für Verwirrung

Zum 50. Geburtstag von "Dark Side Of The Moon" wurde ein neues Logo veröffentlicht. Mancher verwechselt die Farben des Lichtspektrums mit einem politischen Statement.

» NDR: Queeres Gedenken im Bundestag – Mitinitiator Lutz van Dijk im Gespräch

Der Historiker und Schriftsteller beschreibt die Anerkennung, die diese Gedenkstunde für die LGBTIQ-Community bedeutet.

» Jungle World spricht mit Micha Schulze über Ermittlungen gegen queer.de: "Es wurde viel Porzellan zerschlagen"

Die Nachrichtenseite Queer.de hat einen kritischen Nachruf auf den kürzlich verstorbenen Ex-Papst Joseph Ratzinger veröffentlicht. Kurz darauf wurde eine Anzeige wegen »Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener« eingereicht, die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Doch aus Sicht von Queer.de ist nicht nur der Vorwurf gegenstandslos, sondern sogar das Strafverfahren rechtswidrig. Die Jungle World sprach mit Micha Schulze, geschäftsführender Redakteur von Queer.de.

» MOPO.de: Auf dem Kiez ist sie die ,,queere Mum" – und im Hörsaal die Dozentin

Daniel Plettenberg (53) hat etliche Jahre verplempert. Damit, irgendwie in diese Welt zu passen.

» wmn: Wie "My Policeman" meinen Respekt für die queere Community noch größer machte

In der heutigen #BookoftheWeek-Kolumne schreibt unsere Autorin über das queere Buch "My Policeman". Erfahre hier, was sie daran so berührt hat.

20. Januar 2023

» Radio Taiwan International: Transnationale Heirat für gleichgeschlechtliche Paare legalisiert

Transnationale Eheschließungen für gleichgeschlechtliche Paare werden in Taiwan legalisiert. Dies teilte das Innenministerium am Vortag den Lokalregierungen in Taiwan mit.

» RND: Diskussion um schwule Männer – Sind die Kriterien für eine Blutspende zu streng?

Die Blutreserven sind in Deutschland erneut knapp. Gleichzeitig werden viele potenzielle Spenderinnen und Spender hierzulande ausgeschlossen: Schwule Männer, die nicht monogam leben, oder Menschen, die in einem gewissen Zeitraum in England waren. Muss das so sein – oder trägt das unnötig zum Mangel bei?

» amerika21 über Präzedenzfall in Mexiko: Minderjährige trans Person darf Geschlechtseintrag zu "nicht-binär" ändern

Mit Hilfe einer Verfassungsklage ist es einer noch minderjährigen trans Person gelungen, den Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde ändern zu lassen. Mit einem eingetragenen X weist das Dokument jetzt darauf hin, dass Emiliano Citlalli nicht-binär ist, also weder Mann noch Frau.

» Deutschlandfunk Kultur über Verein Music Women* Germany: Der Diversität in der Musik zum Durchbruch verhelfen

Der Verband Music Women* German tritt für Diversität in der Musikbranche ein. In ihm organisieren sich Frauen sowie sich als weiblich identifizierende und nicht-binäre Menschen. Für 2023 sind der weitere Aufbau und Inklusionsarbeit geplant.

» SWR Heimat: Transfrau liebt Frau – der lange Weg zur glücklichen Beziehung

Patricia ist Transfrau aus Koblenz. Mit ihrer Partnerin Swenja lebt sie in einer lesbischen Beziehung. Sie stand immer an ihrer Seite auf dem langen Weg zur Frau.

» FR: "Anti-Woke-Agenda" – DeSantis lässt Daten von transsexuellen Studierenden sammeln

In Florida geht Gouverneur Ron DeSantis weiter gegen die LGBTQ-Community vor. Universitäten sollen nun sensible Daten transsexueller Studierender herausrücken.

» Deutschlandfunk: Transgender im Sport – Die Suche nach Lösungen für ein bisher unlösbares Problem

Wissenschaftlerin Joanna Harper forscht seit Jahren über trans* Sportlerinnen. Auch deshalb sitzt sie an den großen Tischen der Sportpolitik und versucht, Regularien aufzustellen, die eine Teilhabe von trans* Frauen ermöglichen. Ein schwieriges Unterfangen.

» nd über Ausstellung "Queering the Crip, Cripping the Queer": Jedes Leben ist prekär, aber manche sind es mehr

Was bedeutet es, queer und behindert zu sein? Eine Ausstellung im Schwulen Museum* Berlin geht dieser Frage nach und entwickelt dabei ein kraftvolles Gegennarrativ zur gesellschaftlichen Wirklichkeit.

19. Januar 2023

» taz spielt Stichwortgeberin für britische TERF: "Frauenschutz ist gefährdet"

Schottlands neues Selbstbestimmungsgesetz sorgt für eine Krise mit London und heftige Debatten. Der Vorstoß hat Schattenseiten, erklärt Maren Smith.

» Zeit-Podcast über Trans und Gender: "Man hielt uns für abartig, pervers und krank"

Die Medizin hat trans Menschen viel angetan. Die Ärztin Annette Güldenring erlebte es: Als man sie passlich machen wollte, fing sie an, das System von innen zu verändern.

» Nau: Moderator Marco Fritsche wollte lange nicht schwul sein

"Bauer, ledig sucht"-Moderator Marco Fritsche spricht in der Talkshow "Parlez-vous" offen über seine Homosexualität – und legt ein Geständnis ab.

» laut.de: Homophobes Gatekeeping im Metal

Architects mögen Make-up – und werden beschimpft, Margot Robbie verteidigt Metal, 5 Fragen an Casey.

» Hiphop.de: Berliner Rap-Festival bietet queeren Artists eine Bühne

Das queerfeministische "Awesome HipHop Humans"-Festival startet am 20. Januar

18. Januar 2023

» evangelisch.de: Gedanken zur Gedenkstunde

Erstmals wird der Bundestag in seiner Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus die Gruppe der verfolgten Homosexuellen thematisieren. Es ist eines der wichtigsten Ereignisse für die queere Community in diesem Jahr.