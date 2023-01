Ausgewählter Artikel:

» (24.01.2023) Endstation Rechts: "Ketzer der Neuzeit" – Gezielte Desinformation für Jugendliche

Die Selbstinszenierung als politisch Verfolgter ist bei der extremen Rechten und Verschwörungsideologen äußerst beliebt. Exemplarisch drückt sich dies im Namen des YouTube-Kanals ,,Ketzer der Neuzeit" aus. Mittels Desinformation soll hier vor allem die jugendliche Zielgruppe politisch indoktriniert werden.

24. Januar 2023

» katholisch.de: Deutsche Orden sehen bei sich Fortschritte im Umgang mit Homosexuellen

Ein Jahr nach "#OutInChurch" zieht die Deutsche Ordensobernkonferenz Bilanz: Es gebe Fortschritte im Umgang mit homosexuellen Menschen innerhalb der Orden – auch wenn teils "unterschiedliche Sichtweisen" vorherrschten.

» RND über ein Jahr #OutInChurch: Raus aus dem Schattendasein – "Habe nie gedacht, dass für mich kein Raum in der Kirche ist"

Vor einem Jahr ist #OutInChurch an die Öffentlichkeit gegangen: Durch die katholische Initiative bekannte der Theologiestudent Julius Kreiser sich zu seiner Bisexualität – er möchte nicht für eine Kirche arbeiten, die queere Menschen diskriminiert. Nun steht #OutInChurch kurz vor der Vereinsgründung und kann einen ersten Erfolg verzeichnen.

» hessenschau: Queer in der Kirche – Was das gemeinsame Coming-out bewirkt hat

Es war das größte Outing in der katholischen Kirche: Vor einem Jahr haben sich für die ARD-Doku "Wie Gott uns schuf" mehr als 100 queere Mitarbeitende vor der Kamera offenbart. Was hat sich seitdem für sie verändert?

» Focus: Wann Kinder über eine Geschlechtsumwandlung aufgeklärt werden sollten

An einer Schule in Köln erhielten Sechstklässler Arbeitsblätter zum Thema Geschlechtsumwandlung. Angeblich hätten diese nicht über Risiken informiert und den Eingriff verharmlost. Experten klären über den richtigen Zeitpunkt und Umgang mit dem Thema Transsexualität und Geschlechtsanpassung auf.

» oe24.at: Nicht mehr willkommen – Trans-Frau aus Frauen-Fitnessstudio verbannt

Eine Transgender-Frau "ist am Boden zerstört", nachdem sie behauptet hat, dass ihr die Nutzung eines Fitnessstudios nur für Frauen untersagt wurde

» bz Basel: Drittes Geschlecht ist keine Option, sondern ein Muss

In seiner Kolumne schreibt der 19-jährige Buchblogger Josia Jourdan über queere Vielfalt.

» netzpolitik.org über J. K. Rowling: Fader Beigeschmack

Anfang Februar erscheint mit "Hogwarts: Legacy" ein vielversprechendes Spiel, das allerdings an die magische Welt der Autorin J. K. Rowling andockt. Sie steht wegen transfeindlicher Äußerungen immer wieder in der Kritik. Darf man Harry Potter noch gut finden?

23. Januar 2023

» taz über ein Jahr #OutInChurch: Geduldet, nicht willkommen

Vor einem Jahr outeten sich im Rahmen von #OutInChurch 125 Ka­tho­li­k*in­nen als queer. Was hat sich seitdem in der Institution verändert?

» seniorweb: Schwul oder lesbisch altern

Öffentlich äussern sich heute kaum mehr Leute homo- oder lesbenfeindlich. Queer ist hype. Doch hinter der Fassade verbirgt sich oft versteckte Abneigung.

» Die Presse: Gesellschaft, Sexualität und Politik

Demokratieforscher Michael Hunklinger gehört zu den wenigen Wissenschaftlern, die sich in Europa mit LGBTIQ-Personen als Wählerinnen und Wählern befassen.

» TAG24: OnlyFans-Model Michelle Alexandra outet sich als transgender – plötzlich bekommt sie Morddrohungen | TAG24

Anfang des Jahres sprang Michelle Alexandra über ihren eigenen Schatten: Sie outete sich auf Instagram als transsexuell. Dafür schlug ihr viel Hass entgegen.

» bz Basel: "Bei der Wohnungssuche diskriminiert" – Queere und Transmenschen besetzen Haus im Gellert-Quartier

Seit über zehn Jahren steht das Mehrfamilienhaus an der Hardstrasse 99 leer. Ein Kollektiv kritisiert, die Wohnungsnot sei im Quartier besonders gross. Auch andere Quartierbewohnerinnen ärgern sich über leerstehende Häuser.

» BuzzFeed: Experte mahnt, bei Queerfeindlichkeit sei "jede Schamgrenze verschwunden"

Immer noch reißen Menschen queerfeindliche Witze. Ein Fachmann erklärt, was dahinter steckt und wie wir reagieren können.

» taz über lesbische Entertainerin Denice Bourbon: Wie ein knallender Korken

Denice Bourbon ist lesbisch und lustig. Die Schwedin lebt in Wien und bringt Glamour und Euphorie in eine chronisch schlecht gelaunte Stadt.

22. Januar 2023

» katholisch.de: Papst wendet sich gegen Ausgrenzung Homosexueller

Schon mehrfach hat Papst Franziskus über seine Einstellung zu homosexuellen Menschen gesprochen. Nun hat er es erneut getan und betont: "Der Stil Gottes ist Nähe, Barmherzigkeit und Zärtlichkeit. Nicht Urteil und Ausgrenzung."

» Express über Coming-out von "Princess Charming"-Caro: Mutter stellte wichtige Frage – "wollte sie nicht enttäuschen"

Lange traute sich Caro, bekannt aus ,,Princess Charming", nicht, sich vor ihren Eltern als lesbisch zu outen. Wie die erste Reaktion ihrer Mutter schließlich ausfiel, hat sie EXPRESS.de verraten.

» Die Harke über schwulen Priester in Stolzenau: Pfarrer Konjer verlässt St. Christophorus-Kirchengemeinde

Etwas mehr als sechs Jahre war Christoph Konjer Pfarrer in St. Christophorus. Jetzt verlässt er die Kirchengemeinde und auch Stolzenau. Ist sein Outing als schwuler Priester der Grund für seinen...

» katholisch.de: Queer-Beauftragter der Bundesregierung lobt #OutInChurch

Vor fast genau einem Jahr ging die Initiative #OutInChurch an die Öffentlichkeit. Für den Queer-Beauftragten der Bundesregierung hat sie einiges bewegt. Er sieht die Arbeitsrechtsreform als "wichtigen Schritt" – doch für viele bleibe Lage prekär.

» Tagblatt: Binäre Geschlechterrollen? Nein danke!

In der "Jung & Alt"-Kolumne schreibt unser Autor Ludwig Hasler, 78, alternierend mit Samantha Zaugg, Journalistin, 28. Diese Woche erklärt Zaugg, wieso sie das strikte Kategoriendenken beim Thema Geschlecht ablehnt.