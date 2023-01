Ausgewählter Artikel:

» (25.01.2023) Badische Zeitung: Theater über Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit

Zwei Lahrer Schulen setzen sich mit der Homosexuellen-Verfolgung im Nationalsozialismus auseinander. Die szenische Inszenierung wird am Sonntag, 29. Januar, 17 Uhr, in der ehemaligen Synagoge in Kippenheim aufgefhrt.

25. Januar 2023

» evangelisch.de: "Gender-Gaga" und andere Kampfbegriffe

Wie positioniert sich die EKD zu Geschlechter- und Transfragen? Die Theologin Ruth Heß sieht die Anti-Gender-Bewegung als Hebel, um rechtspopulistisches Denken in das bürgerliche und religiös-kirchliche Milieu hineinzutragen.

» evangelisch.de zum Gedenken an die queeren NS-Opfer: Wo ist Abel?

Am 27. Januar 2023 wird der Deutsche Bundestag in seiner Gedenkstunde erstmals Menschen in den Mittelpunkt stellen, die in der Zeit des Nationalsozialismus wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität ermordet wurden.

» MOMENT.at: Religiöse Hardliner im Klassenzimmer – Regierung versäumt es weiterhin, TeenStar aus Schulen zu verbannen

Kein Sex vor der Ehe und Masturbation als Sünde: bald 5 Jahre ist es her, dass der sexualpädagogische Verein "TeenStar" mit seiner ultrakonservativen "Aufklärung" für einen Skandal sorgte. Im Jahr 2023 darf er aber nach wie vor an Österreichs Schulen. Das Bildungsministerium möchte nun mit einer neuen Geschäftsstelle für Qualität bei der Schulaufklärung sorgen. Diese soll allerdings lediglich Empfehlungen aussprechen – und die Tür zum Klassenzimmer für TeenStar offen halten

» der Freitag: Was bedeutet TERF? Wie linke Transfeindlichkeit Rechtsextreme stärkt

Die Dämonisierung von trans Personen durch TERF-Aktivisten gehört zu den Talking Points der Rechten, losgetreten wurde die transfeindliche Debatte jedoch von linken Feministinnen – bereits vor Jahrzehnten

» RTL: Frau behauptet: Seit ich die Pille abgesetzt habe, bin ich lesbisch! Ärztin erklärt, was dran ist

Seitdem ich die Pille abgesetzt habe, stehe ich auf Frauen – das behauptet die Australierin Tessa Bona. Kann da wirklich was dran sein? Eine Ärztin schätzt ein.

» taz über Buch über Göttingens queere Geschichte(n): "Es war eine zweite Sozialisation"

Auch in einer kleineren Stadt wie Göttingen sind wegweisende Projekte der queeren Bewegung entstanden. Das zeigt der Sammelband "In Bewegung kommen". S.a.: 50 Jahre queere Geschichte(n) in Göttingen (24.10.2022)

» SWR zu ein Jahr #outinchurch: Hochschulpfarrer Burkhard Hose – "Wir warten nicht auf Mitleid!"

"In der kirchlichen Lehre bleibt alles beim Alten", sagt der Hochschulpfarrer Burkhard Hose ein Jahr nach der Kampagne #outinchurch, die von der ARD-Doku "Wie Gott uns schuf" flankiert war.

24. Januar 2023

» katholisch.de: Deutsche Orden sehen bei sich Fortschritte im Umgang mit Homosexuellen

Ein Jahr nach "#OutInChurch" zieht die Deutsche Ordensobernkonferenz Bilanz: Es gebe Fortschritte im Umgang mit homosexuellen Menschen innerhalb der Orden – auch wenn teils "unterschiedliche Sichtweisen" vorherrschten.

» RND über ein Jahr #OutInChurch: Raus aus dem Schattendasein – "Habe nie gedacht, dass für mich kein Raum in der Kirche ist"

Vor einem Jahr ist #OutInChurch an die Öffentlichkeit gegangen: Durch die katholische Initiative bekannte der Theologiestudent Julius Kreiser sich zu seiner Bisexualität – er möchte nicht für eine Kirche arbeiten, die queere Menschen diskriminiert. Nun steht #OutInChurch kurz vor der Vereinsgründung und kann einen ersten Erfolg verzeichnen.

» hessenschau: Queer in der Kirche – Was das gemeinsame Coming-out bewirkt hat

Es war das größte Outing in der katholischen Kirche: Vor einem Jahr haben sich für die ARD-Doku "Wie Gott uns schuf" mehr als 100 queere Mitarbeitende vor der Kamera offenbart. Was hat sich seitdem für sie verändert?

» Focus: Wann Kinder über eine Geschlechtsumwandlung aufgeklärt werden sollten

An einer Schule in Köln erhielten Sechstklässler Arbeitsblätter zum Thema Geschlechtsumwandlung. Angeblich hätten diese nicht über Risiken informiert und den Eingriff verharmlost. Experten klären über den richtigen Zeitpunkt und Umgang mit dem Thema Transsexualität und Geschlechtsanpassung auf.

» oe24.at: Nicht mehr willkommen – Trans-Frau aus Frauen-Fitnessstudio verbannt

Eine Transgender-Frau "ist am Boden zerstört", nachdem sie behauptet hat, dass ihr die Nutzung eines Fitnessstudios nur für Frauen untersagt wurde

» bz Basel: Drittes Geschlecht ist keine Option, sondern ein Muss

In seiner Kolumne schreibt der 19-jährige Buchblogger Josia Jourdan über queere Vielfalt.

» Endstation Rechts: "Ketzer der Neuzeit" – Gezielte Desinformation für Jugendliche

Die Selbstinszenierung als politisch Verfolgter ist bei der extremen Rechten und Verschwörungsideologen äußerst beliebt. Exemplarisch drückt sich dies im Namen des YouTube-Kanals ,,Ketzer der Neuzeit" aus. Mittels Desinformation soll hier vor allem die jugendliche Zielgruppe politisch indoktriniert werden.

» netzpolitik.org über J. K. Rowling: Fader Beigeschmack

Anfang Februar erscheint mit "Hogwarts: Legacy" ein vielversprechendes Spiel, das allerdings an die magische Welt der Autorin J. K. Rowling andockt. Sie steht wegen transfeindlicher Äußerungen immer wieder in der Kritik. Darf man Harry Potter noch gut finden?

23. Januar 2023

» taz über ein Jahr #OutInChurch: Geduldet, nicht willkommen

Vor einem Jahr outeten sich im Rahmen von #OutInChurch 125 Ka­tho­li­k*in­nen als queer. Was hat sich seitdem in der Institution verändert?

» seniorweb: Schwul oder lesbisch altern

Öffentlich äussern sich heute kaum mehr Leute homo- oder lesbenfeindlich. Queer ist hype. Doch hinter der Fassade verbirgt sich oft versteckte Abneigung.

» Die Presse: Gesellschaft, Sexualität und Politik

Demokratieforscher Michael Hunklinger gehört zu den wenigen Wissenschaftlern, die sich in Europa mit LGBTIQ-Personen als Wählerinnen und Wählern befassen.

» TAG24: OnlyFans-Model Michelle Alexandra outet sich als transgender – plötzlich bekommt sie Morddrohungen | TAG24

Anfang des Jahres sprang Michelle Alexandra über ihren eigenen Schatten: Sie outete sich auf Instagram als transsexuell. Dafür schlug ihr viel Hass entgegen.