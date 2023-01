Ausgewählter Artikel:

» (27.01.2023) BR24: Ehrenzeichen für homosexuelles NS-Opfer August Gänswein

August Gänswein wurde 1942 von den Nationalsozialisten im Konzentrationslager Dachau ermordet, weil er homosexuell war. Am heutigen Holocaust-Gedenktag liegt der Fokus erstmals auf NS-Opfern, die wegen ihrer Sexualität verfolgt worden sind.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Januar 2023

» BR24: "Queer" auf dem Land – Reichen die Angebote?

Seit anderthalb Jahren fördert der Freistaat queere Beratungsstellen und Angebote, auch auf dem Land. Dort ist der Bedarf besonders hoch: Einrichtungen sind oft weit entfernt in der nächsten Großstadt. Eine digitale Bayernkarte zeigt, was sich tut.

» nd interviewt Anna Hájková: "Es gibt Hierarchien der NS-Opfer"

Anna Hájková ist Historikerin und forscht an der britischen University of Warwick über das KZTheresienstadt, Kommunismus und queere Holocaustgeschichte. Sie kritisiert die oft falschen Darstellungen des Holocaust.

» mdr: Begriff "queere" Opfer des NS-Regimes sorgt für Diskussionen

Der Bundestag erinnert heute mit einer Gedenkstunde an die Opfer des Nationalsozialismus. Im Mittelpunkt stehen erstmals Menschen, die wegen ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität verfolgt wurden.

» taz interviewt Maren Kroymann zum Holocaust-Gedenktag: "Es ist für mich eine große Ehre"

Mary Pünjer wurde von den Nazis ermordet. Sie war lesbisch und Jüdin. Die Schauspielerin Maren Kroymann wird im Bundestag einen Text über sie lesen.

» Zeit Online interviewt Lutz van Dijk: "Die Verfolgung ging nach 1945 weiter"

Der Bundestag erinnert erst jetzt an die queeren Opfer des NS. Denn selbst beim Gedenken folgte man lange der Ideologie der Nazis, sagt der Historiker Lutz van Dijk.

» Berliner Zeitung: Jannik Schümann über seine Verbindung zum Holocaust-Überlebenden Karl Gorath

Am Holocaust-Gedenktag im Bundestag am 27. Januar leiht der Schauspieler Jannik Schümann seine Stimme einem homosexuellen NS-Opfer. Ein Interview.

» FAZ: Braut die queere Community das beste Bier in Kirgistan?

Das Save The Ales ist eines dieser hippen Craft-Beer-Lokale, wie man sie derzeit in Großstädten überall auf der Welt findet – und gleichzeitig einer der wenigen Safe Spaces für die LGBT+-Community Kirgistans. Ein Besuch.

» taz über TV-Programm ohne trans Menschen: Vermeintliche Zwangsvertransung

Unser Autor hat circa 200 Fernsehfilme und -serien aus dem Jahr 2022 gesehen. Sein Fazit: Die meisten Geschichten kommen ohne Queers aus.

» Berliner Kurier: Beauty-Schock für "Let's Dance" – Transgender-Model Alex Mariah Peter geht diesen krassen Schritt

Wie sich Erfolg anfühlt, weiß eine ganz genau: Alex Mariah Peter (25). 2021 gewann die gebürtige Kölnerin die ProSieben-Castingshow "Germanys Next Topmodel" und ging damit als erstes Transgender-Model in der Geschichte der Show als Siegerin aus dem Model-Contest hervor. Kein Wunder, dass sie auch bei "Let's Dance" auf dem Siegertreppchen stehen will.

» Tagesspiegel-Kommentar: Über diesem Gedenken liegt ein bitterer Schatten

Erstmals wird im Bundestag der NS-Opfer gedacht, die homosexuell, bi oder trans waren. Das ist wichtig, doch es kommt viel zu spät.

» Deutsche Welle: Queere Opfer des Nationalsozialismus – lange vergessen

Homosexuelle und andere LGBTQ-Minderheiten wurden beim Gedenken an Verfolgte und Ermordete Jahrzehnte ignoriert. Aber diese Zeiten sind vorbei.

» tanznetz über "The Post-Queer Dilemma": Queere szenische Forschung

Am Donnerstag feiern der Hamburger Choreograf und sein Team mit "The Post-Queer Dilemma" Premiere. Über die Suche des Teams nach dem Konzept des Post-Queeren.

26. Januar 2023

» Berliner Zeitung interviewt Barrie Kosky: "Kreischende, tuntige, durchgedrehte Männer – ich liebe es!"

Barrie Koskys erste Inszenierung als Nicht-Intendant der Komischen Oper ist ,,La Cage aux Folles". Hier spricht er über die queere Szene und Silvester in Berlin.

» jml press zu den Ermittlungen gegen queer.de: Hatte der verstorbene Papst Benedikt XVI. einen Liebhaber?

Berlins Polizei nährt einen unglaublichen Verdacht

» Deutschlandfunk Kultur interviewt Jens Ehebrecht-Zumsande von #OutInChurch: Wie die katholische Kirche mit queeren Menschen umgeht

Vor einem Jahr bekannten sich 125 Mitarbeitende der katholischen Kirche öffentlich als queer. Ein neues Arbeitsrecht schützt sie nun vor Entlassungen. Doch die Queerfeindlichkeit sei nicht verschwunden, sagt Mitinitiator Jens Ehebrecht-Zumsande.

» Deutschlandfunk über Schottland: Transgender-Frauen dürfen nicht mehr in Rugby-Damenteams spielen

In Schottland dürfen Transgender-Frauen künftig nicht mehr an Wettkampfspielen im Damenrugby teilnehmen.

» Braunschweiger Zeitung: Größte Queere Party der Region im Braunschweiger Stereowerk

Andreas Paruszewski leitet das queere Zentrum Onkel Emma in Braunschweig. Aber was genau ist eigentlich queer? Wir haben mit ihm gesprochen.

25. Januar 2023

» evangelisch.de: "Gender-Gaga" und andere Kampfbegriffe

Wie positioniert sich die EKD zu Geschlechter- und Transfragen? Die Theologin Ruth Heß sieht die Anti-Gender-Bewegung als Hebel, um rechtspopulistisches Denken in das bürgerliche und religiös-kirchliche Milieu hineinzutragen.

» evangelisch.de zum Gedenken an die queeren NS-Opfer: Wo ist Abel?

Am 27. Januar 2023 wird der Deutsche Bundestag in seiner Gedenkstunde erstmals Menschen in den Mittelpunkt stellen, die in der Zeit des Nationalsozialismus wegen ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität ermordet wurden.