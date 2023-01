Ausgewählter Artikel:

» (31.01.2023) evangelisch.de: Wie finden queere Menschen Halt im Glauben?

Jung, queer und gläubig? Für viele Menschen scheint das ein Widerspruch zu sein. Aber kann der Glaube die Resilienz queerer Menschen stärken? Fünf junge Menschen haben uns darauf eine Antwort gegeben.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

31. Januar 2023

» NZZ: Roman Randall Kenan über Homosexualität und Rassismus

Bereits in seinem ersten Roman fand Randall Kenan sein literarisches Lebensthema. Gut zwei Jahre nach seinem Tod erscheint das Buch nun auf Deutsch.

Registrierung erforderlich

» evangelisch.de: Wie finden queere Menschen Halt im Glauben?

Jung, queer und gläubig? Für viele Menschen scheint das ein Widerspruch zu sein. Aber kann der Glaube die Resilienz queerer Menschen stärken? Fünf junge Menschen haben uns darauf eine Antwort gegeben.

» BR24: "Insel der Freiheit" – So bekämpft Russland "westliche" Werte

Eine wahre Hexenjagd gegen moderne Kunst und vermeintlich "nicht-traditionelle Lebensweisen" hat Putin mit einem neuen Gesetz ausgelöst. Partys mit Hawaiihemden sind ebenso gefährlich wie bunte Vögel, Skulpturen ohne Kopf und ein "Gefühl der Leere".

» B.Z. Berlin: Besucher auf Grüner Woche attackiert – "Ich bombe dich um, du Schwuchtel!"

Eine kulinarische Reise um die Welt – garniert mit homophoben Beleidigungen und der Androhung von Prügel! So soll es einem Besucher der diesjährigen Landwirtschafts- und Genussmesse "Grüne Woche" in Berlin ergangen sein.

» VICE: Avi Jakobs von "Queer Eye Germany" darüber, wie du entspannt zu dir selbst findest

Die non-binäre Make-up-Künstlerin weiß, wie du dich am besten an einen neuen Look gewöhnst.

» Medical Tribune: Affenpocken machen sich als STI einen Namen

Jede Infektionskrankheit kann auch eine STI sein. Bestes Beispiel dafür sind derzeit die Mpox. Waren es traditionell Tierkontakte, die zu einer Infektion führten, steckt sich die Mehrheit der Patienten heute bei anderen Menschen an, v.a. beim Geschlechtsverkehr. Und es gibt weitere Unterschiede zwischen den Affenpocken aus dem Lehrbuch und den Mpox 2022.

30. Januar 2023

» Aargauer Zeitung: Trotz Gesetzesänderung – Im 2022 heirateten viel weniger gleichgeschlechtliche als heterosexuelle Paare

Im September 2021 sagte die Schweiz Ja zur "Ehe für alle". Die Vorlage ist am 1. Juli 2022 in Kraft getreten. Der Ansturm auf das regionale Zivilstandsamt Brugg blieb jedoch aus. Leiterin Sandra Knus gibt Auskunft, wie die Situation heute aussieht.

» evangelisch.de: Werbung für "andere" sexuelle Orientierungen?

Liebes Fragen-Team, als eher konservativer Christ habe ich eine trotzdem einigermaßen progressive Ansicht zur Homosexualität: Nach den Erkenntnissen der Wissenschaft ist die Veranlagung, zum Beispiel homosexuell zu sein, angeboren und damit gottgewollt. Nach meiner Überzeugung können aber auch unsichere Menschen, gerade in der Pubertät, durch vorgelebte Homosexualität zum Schwul- beziehungsweise Lesbischwerden beeinflusst werden.

» Badische Neueste Nachrichten: Keiner urteilte in der NS-Zeit so hart gegen Homosexuelle wie Karlsruhe

In der Zeit des Nationalsozialismuses war Karlsruhe eine Hochburg der Verfolgung von homosexuellen Menschen. Ein Experte fällt ein vernichtendes Urteil.

29. Januar 2023

» katholisch.de: Ärger im Südsudan wegen Papst-Äußerung zu Homosexualität

In wenigen Tagen trifft Papst Franziskus für einen historischen Besuch im Südsudan ein. Die jüngsten Interview-Aussagen des Kirchenoberhaupts zum Thema Homosexualität sind dort jedoch nicht gut angekommen.

» HNA über Kirchenkreis Werra-Meißner: Kaum Trauungen gleichgeschlechtlicher Paare

Seit April 2018 gilt das Traugesetz in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) auch für gleichgeschlechtliche Paare.

» ZDFheute aus Polen: Queer und katholisch – trotz Hass der Kirche

Kampf um Akzeptanz: Die katholische Kirche hetzt in Polen offen gegen die LGBTQ-Gemeinschaft – und trotzdem gibt es queere Gläubige.

» katholisch.de: Ein Jahr #OutInChurch – Ein Gemeindereferent zieht Bilanz

Mit 124 anderen Menschen trat Andreas Diegler vor einem Jahr als queer und katholisch an die Öffentlichkeit. Die Initiative #OutInChurch rüttelte an Regeln und Kultur der Kirche – und hat bisher vereinzelte Erfolge errungen. Aber reicht das?

28. Januar 2023

» Tagesspiegel zum Gedenken an queere NS-Opfer: "Es muss der Auftakt für viel mehr sein"

Jahrzehnte mussten queere NS-Opfer auf das Gedenken im Bundestag warten. Bei all der Freude könne das nur ein Anfang sein, sagt der Historiker Lutz van Dijk. Das war auch der Tenor einer Veranstaltung im SchwuZ.

» mdr interviewt Leiter der Gedenkstätte Buchenwald: Warum wir eine neue Erinnerungskultur brauchen

Zum Holocaust-Gedenktag mahnt der Historiker Jens-Christian Wagner eine neue Erinnerungskultur an. Im Interview erklärt der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, warum man sich dafür von der Erinnerung verabschieden müsse.

» nd-Kommentar: Endlich queeres Gedenken

Von wegen Erinnerungsweltmeister Deutschland: Erst jetzt wurden homosexuelle, trans und inter Personen in das offizielle Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus einbezogen, in einer Gedenkfeier im Bundestag

» Bistum Essen zitiert Weihbischof Schepers: "Die Kirche muss sich gegen homophobe Vorurteile einsetzen"

Schepers: "Dieser Tag ist Anlass für die katholische Kirche, sich zu ihrer eigenen Geschichte der Unterstützung homophoben Verhaltens während des Nationalsozialismus und auch danach zu bekennen."

» Stuttgarter Nachrichten: Detlef Raasch – Der Kämpfer für Gleichberechtigung

Queere Menschen brauchen die gleichen gesellschaftlichen Rechte wie Heterosexuelle. Detlef Raasch kämpft im Verein Christopher Street Day für den Respekt gegenüber der LGBTQ-Community. Er ist nominiert für den Preis ,,Stuttgarter des Jahres".

» Zofinger Tagblatt: "Non-binär" kein Kriterium an Luzerner Kantonswahlen – Im Gesetz sind nur Frauen und Männer vorgesehen

Nun steht die Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die Kantonsratswahlen definitiv fest. Es sind 870 und nicht 869, wie die Staatskanzlei am Donnerstag nach der Bereinigung der eingereichten Listen mitteilte.

» k.at: Ich bin schwul und behindert – und damit ein Tabu

Ich bin schwul und behindert: Homosexuelle Menschen mit besonderen Bedürfnissen werden immer noch unsichtbar gemacht – und diskriminiert, auch in der LGBTIQ-Szene.