» (03.02.2023) Zeit-Podcast mit Ayan Yuruk von "Queer Eye Germany": "In meinem Kühlschrank steht nur Roséwein"

Das Wochenende beginnt für Ayan Yuruk erst am Sonntagnachmittag. Im Podcast spricht er übers Queersein in der türkischen Community und gibt Einrichtungstipps.

03. Februar 2023

» Tagesspiegel über homofeindliche Attacke gegen Aktivisten: "Niemand hier in Ghana denkt an meine Sicherheit oder schützt mich"

Bei einer Zeremonie wird der Menschenrechtsverteidiger Davis Mac-Iyalla angegriffen. Er setzt sich seit Jahren für queere Rechte ein.

» Tagesspiegel zieht queere Bilanz vor Berliner Wahl: Engagiert – aber kein Plan gegen Hasskriminalität

Vor der Wahl gibt es in der queeren Community Wohlwollendes über die Berliner Regierung zu hören. Doch ausgerechnet bei einem entscheidenden Thema gibt es harte Kritik.

» Deutschlandfunk: Justine Lindsay – die erste Transfrau unter den NFL-Cheerleaderinnen

Cheerleaderinnen sind im Football allgegenwärtig. Bei den Carolina Panthers tritt in der NFL aber eine ganz besondere Frau auf.

» Selfies.com: TikToker Joris Sava spricht offen über seine Sexualität

Der deutsche TikToker Joris Sava spricht auf der Plattform offen über seine Sexualität. Er will damit mit Gerüchten aufräumen.

» nd: Queer und jung – Zu wenige Jugendeinrichtungen in Berlin für LGBTI

In ganz Berlin richten sich nur drei Einrichtungen an queere Kinder und Jugendliche. Die Jugendarbeit vernachlässigt die Bedürfnisse von trans, inter und nichtbinären jungen Menschen.

02. Februar 2023

» taz: Queere Comics und Graphic Novels – Konservative platzen vor Wut

Immer wieder werden queere Graphic Novels und Comics aus Schulen und öffentlichen Bibliotheken in den USA entfernt. Einfluss haben sie dennoch.

» Tagesspiegel: Helene Hegemann und Anne Will womöglich im siebten Himmel

Ein Titel der uns besser gefällt aber wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit generiert: Neue Promi-Liebe, neue Schlagzeile.

» BuzzFeed: "Diskret" und "vorsichtig" – 3 queere Menschen berichten von ihren Reisen nach Kuba, Ungarn und Dubai

Einige Länder gelten als "gefährlich" für die LGBTQIA+-Community. Queere Reisende erleben dort Überraschungen und erklären, was sie beachtet haben.

» watson interviewt nicht-binäre Person: "Wir wollen nicht mehr unsichtbar sein"

Der Bundesrat will eine dritte Geschlechtsoption nicht einführen. Was bedeutet das für nicht binäre Personen? Sofia Fisch ist nicht binär, bei der Juso, arbeitet für Sexuelle Gesundheit Schweiz und weiss, warum die binäre Geschlechteroption gegen Grundrechte verstösst.

» watson: Youtuber Gronkh sorgt mit Aussage über J.K. Rowling für heftige Diskussionen

Fans der bekannten und immer noch sehr beliebten Harry-Potter-Reihe dürften bereits sehnsüchtig darauf warten: "Hogwarts Legacy". Am 10. Februar wird das lang ersehnte Spiel erscheinen und Gamer können dann in die Welt der Hexerei und Zauberei eintauchen

» Badener Tageblatt: Lesbisches Paar aus Bar geworfen – das sagt der Wirt

Zwei Frauen behaupten, sie seien aus einer Bar in Baden geworfen worden, weil sie lesbisch seien. Der Wirt stellt die Situation ganz anders dar. Negative Konsequenzen hat der Vorfall für ihn aber schon jetzt.

» Berner Oberländer: Berner Sozialdemokraten ergänzen Listennamen mit "Queer"

Um zu zeigen, dass auch nonbinäre Personen eine Realität sind, wird die Berner SP ihre Listennamen bei den Nationalratswahlen mit dem Zusatz "Queer" ergänzen.

01. Februar 2023

» Sonntagsblatt: Schwuler Pfarrer über den Umgang mit Homosexualität in der Kirche – "Wahnsinnig viel verändert"

Seit 2012 können homosexuelle Pfarrer*innen in Bayern im Pfarrhaus zusammenleben – unter gewissen Bedingungen. Wir haben mit Pfarrer Bernhard Offenberger aus Augsburg darüber gesprochen, wie er den Umgang der Kirche mit Homosexualität und Ehe erlebt.

» Focus: Ägyptische Polizisten locken Homosexuelle per App in die Falle

Homosexualität ist in den meisten muslimisch geprägten Ländern noch ein großes Tabu. Während manche von ihnen offen gegen die LGBTQ-Community vorgehen, greifen andere wohl zu subtileren Mitteln. Ein BBC-Bericht enthüllt jetzt das Vorgehen der ägyptischen Sittenwächter.

» Nordkurier: Deshalb geht Nils (18) in der Disko auf die Frauentoilette

Nils Berghof ist queer, also nicht heterosexuell. In Neubrandenburg geht er trotz Anfeindungen offen damit um. Anderen Jugendlichen will er Sicherheit geben – auch mit Partys.

» Berliner Zeitung: Eiskunstläuferin Minna-Maaria Antikainen wird zum Gespött im Netz

Die Transgender-Eiskunstläuferin stürzt bei der WM-Eröffnung in Finnland. Was folgt, sind Spott und Häme von rechts und Menschen mit Hass auf Transpersonen. Warum ist das so?

31. Januar 2023

» NZZ: Roman Randall Kenan über Homosexualität und Rassismus

Bereits in seinem ersten Roman fand Randall Kenan sein literarisches Lebensthema. Gut zwei Jahre nach seinem Tod erscheint das Buch nun auf Deutsch.

» evangelisch.de: Wie finden queere Menschen Halt im Glauben?

Jung, queer und gläubig? Für viele Menschen scheint das ein Widerspruch zu sein. Aber kann der Glaube die Resilienz queerer Menschen stärken? Fünf junge Menschen haben uns darauf eine Antwort gegeben.

» BR24: "Insel der Freiheit" – So bekämpft Russland "westliche" Werte

Eine wahre Hexenjagd gegen moderne Kunst und vermeintlich "nicht-traditionelle Lebensweisen" hat Putin mit einem neuen Gesetz ausgelöst. Partys mit Hawaiihemden sind ebenso gefährlich wie bunte Vögel, Skulpturen ohne Kopf und ein "Gefühl der Leere".