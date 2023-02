Ausgewählter Artikel:

» (07.02.2023) Zeit-Podcast über "Queer Eye": Herabschauen war gestern

Wo es früher fiese Sprüche hagelte, sieht man heute nur noch Gruppenumarmungen und Tränen der Rührung. Hat Trash-TV mit "Queer Eye" eine neue Evolutionsstufe erreicht?

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. Februar 2023

» Westfalenpost: Queer in Hilchenbach – Nicht leicht mit den neuen Nazis

Hilchenbach ist die einzige Kommune im Kreis außerhalb von Siegen, die sich um queere Jugendliche kümmert. Das ist nicht leicht.

» Refinery29: Ich bin queer & habe nie hetero Männer gedatet – bis jetzt

Als meine lesbische Langzeitbeziehung 2022 in die Brüche ging, war einer meiner ersten Instinkte, mir die Dating-App Hinge wieder runterzuladen und meine Einstellungen so zu ändern, dass mir nun auch Männer vorgeschlagen wurden. Nachdem ich dadurch meinen eigenen Dating-Algorithmus auf den Kopf gestellt hatte – ich hatte mich bisher immer nur durch Frauen und nicht-binäre Menschen geswipt -, warf mir die App jetzt plötzlich eine große Handvoll Männer vor die Füße. Für jemanden, deren letzte Erfahrung im Dating mit Männern ein Dreierdate mit zwei bisexuellen Typen in einer offenen Beziehung gewesen war, war das jetzt ein kleiner Kulturschock. Ich bekam so viele Nachrichten von so vielen netten Kerlen, die Beziehungen völlig anders angehen als ich.

06. Februar 2023

» katholisch.de zitiert Jesuit Martin: Papst fährt beim Thema LGBTQ keinen Zickzackkurs

Erst kürzlich hatten Interview-Aussagen von Papst Franziskus zum Thema Homosexualität Verwirrung gestiftet. US-Jesuit James Martin hat den Papst nun verteidigt. Oft werde übersehen, welche Reformen der Heilige Vater bereits durchgeführt habe.

» SRF: Basel will LGBTQI einbinden – Neues Gleichstellungsgesetz sorgt für Zwist unter Feministinnen

Frauenrechtlerinnen befürchten, mit dem neuen Gesetz gehe die Gleichstellung der Frau vergessen. Doch: Stimmt das?

» taz: Outing als nicht-binäre Person – Gesellschaftliche Grenzen gesprengt

Sam Smith ist nicht-binär, und manche Menschen haben damit ein Problem. Für Smith aber war das Outing eine Freude – wie schön!

» RND: Regenbogenpastorin Lim Bora gestorben – Heldin der südkoreanischen Zivilgesellschaft

Lim Bora aus Seoul hat sich als erste Pastorin in Südkorea für die LGBT-Gemeinde eingesetzt. Doch queere Menschen waren lange nicht die einzige Minderheit, für die sie kämpfte. Nun ist sie mit 55 Jahren verstorben.

05. Februar 2023

» Merkur: Tennisstar liebt Profisportlerin: Sie kritisierte Putin 2022 scharf – ihre Sätze hallen 2023 nach

Daria Kasatkina ist eine der besten Tennisspielerinnen der Welt und liebt eine Frau, nichts Besonderes – sollte man meinen.

» 20 Minuten: Lesbisches Paar fliegt aus Bar – nun äussert sich Tamara Funiciello

Zwei Frauen beschuldigen einen Wirt in Baden, sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung aus der Bar geworfen zu haben. Dieser widerspricht. Tamara Funiciello nimmt nun Stellung.

» ZDFheute über Kritik an J.K. Rowling: "Hogwarts Legacy" und das Erbe der Autorin

In Kürze startet das Spiel "Hogwarts Legacy". Schon jetzt mischen sich Vorfreude und Boykottaufrufe. Grund dafür ist Autorin J.K. Rowling und ihre Aussagen über Transsexualität.

04. Februar 2023

» Tagesspiegel interviewt Justizminister Marco Buschmann: "Der Staat muss die geschlechtliche Identität respektieren"

Im Interview spricht Marco Buschmann über ein hybrides Tribunal für Kriegsverbrecher, mildere Ersatzfreiheitsstrafen und trans Personen in Sportstudios.

» Bunte interviewt Carmen Thomas: "Wer sich als Mädchen mit Fußball beschäftigte, galt als lesbisch oder gestört"

Am 3. Februar 1973 präsentierte Carmen Thomas "Das aktuelle Sportstudio". Dass zum ersten Mal eine Live-Sportsendung von einer Frau moderiert wurde, fand nicht bei allen Anklang.

» Jungle World: Heilige Familie, heiliger Krieg

Der Kampf gegen LGBTQI-Personen vereint die extreme Rechte weltweit. Es geht um die rigorose Durchsetzung von Geschlechternormen, die im Kapitalismus ihre Funktion weitgehend verloren haben.

» evangelisch.de: Schwuler Pfarrer über kirchliche Sexualmoral

In der Landeskirche Bayern können homosexuelle Pfarrer:innen mit ihren Partnern im Pfarrhaus leben, wenn Kirchenvorstand, Landeskirchenrat, Dekan und Regionalbischof zustimmen. Pfarrer Offenberger ist schwul und schildert seine Erfahrungen.

» Kölner Stadt-Anzeiger: Jugendliche beraten Gleichaltrige beim Coming-out

Beim neuen Beratungs-Messenger ,,Coming out und..." begleiten 13 Kölner queere Jugendliche queere Gleichaltrige online bei Fragen rund ums Coming-out und Verliebtsein.

03. Februar 2023

» L'essentiel aus Luxemburg: "Wir sind oft mit Homophobie konfrontiert"

Rund 100 Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Land machen beim Modell Europa-Parlament mit. Die Anwesenheit des Premierministers nutzten viele, um ungefiltert mit ihm über das Thema Homosexualität zu sprechen.

» Stuttgarter Nachrichten: Nur die Liebe zählt – trotz KI!

Der Mensch wird nicht nur vom Verstand und von Trieben dirigiert, immer mehr auch von KI, von Künstlicher Intelligenz. Zwei Kunstereignisse in Stuttgart befassen sich mit Intimität und dem Wandel des Denkens. Unser Kolumnist begibt sich auf Spurensuche.

» BuzzFeed: 5 Dinge, die der LGBTQIA+-Community beim Dating wichtig sind

Die Dating-App Hinge hat LGBTQIA+-Personen gefragt, was ihnen beim Dating wichtig ist. Wir fassen die Ergebnisse zusammen.

» Tagesspiegel über homofeindliche Attacke gegen Aktivisten: "Niemand hier in Ghana denkt an meine Sicherheit oder schützt mich"

Bei einer Zeremonie wird der Menschenrechtsverteidiger Davis Mac-Iyalla angegriffen. Er setzt sich seit Jahren für queere Rechte ein.