Ausgewählter Artikel:

» (08.02.2023) FR: "Kastrierte Kinder" – über den Angriff auf die Gesundheit von trans* Jugendlichen und Kindern

Die Gesundheitsversorgung von trans* Kindern und Jugendlichen steht vielfach im Fokus. Hier wird mit Missinformation gearbeitet. Ein Gastbeitrag von Eva Mahr.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. Februar 2023

» Züri Today: Unbekannte prügeln am Zürich HB auf Dragqueens ein

An der Zürcher Europaallee ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer homophoben Attacke gekommen. Fünf Personen wurden dabei von drei jungen Männern beleidigt und tätlich angegriffen. Die Polizei reagierte nicht, sagt Dragqueen Vio la Cornuta.

» evangelisch.de über böse Witze von Dragqueens: Und Sara lachte...!

"Das Leben wäre traurig, wenn wir nicht mehr (über uns selber) lachen könnten." Wolfgang Schürger über die befreiende Wirkung des Lachens – auch in schwierigen Zeiten.

07. Februar 2023

» Der Westen: Transfrau macht Umwandlung rückgängig – und heißt nach schlimmen Erlebnissen wieder Marc

Ruhrgebiet: Marc wollte so gerne als Janine akzeptiert werden. Doch nach schlimmen Erlebnissen, gab er/ sie auf.

» mdr: Aufwachsen mit zwei Vätern – Familie ganz normal anders

Auch für gleichgeschlechtliche Paare gehören Kinder zu einem erfüllten Leben dazu. Stefan Simonides Noack und André Noack aus Cottbus haben ihren Weg gefunden, um sich den Traum von der eigenen Familie zu erfüllen.

» Regio TV: Rosa Detlef Preis zum 13. Mal verliehen

Schon zum dreizehnten Mal wurde dieses Jahr der "Rosa Detlef" Preis verliehen. Mit dem Preis werden Menschen ausgezeichnet, die ein besonderes Engagement rund um die Themen Homo- Bi- Trans und Intersexualität zeigen.

» Zeit-Podcast über "Queer Eye": Herabschauen war gestern

Wo es früher fiese Sprüche hagelte, sieht man heute nur noch Gruppenumarmungen und Tränen der Rührung. Hat Trash-TV mit "Queer Eye" eine neue Evolutionsstufe erreicht?

» Westfalenpost: Queer in Hilchenbach – Nicht leicht mit den neuen Nazis

Hilchenbach ist die einzige Kommune im Kreis außerhalb von Siegen, die sich um queere Jugendliche kümmert. Das ist nicht leicht.

» Refinery29: Ich bin queer & habe nie hetero Männer gedatet – bis jetzt

Als meine lesbische Langzeitbeziehung 2022 in die Brüche ging, war einer meiner ersten Instinkte, mir die Dating-App Hinge wieder runterzuladen und meine Einstellungen so zu ändern, dass mir nun auch Männer vorgeschlagen wurden. Nachdem ich dadurch meinen eigenen Dating-Algorithmus auf den Kopf gestellt hatte – ich hatte mich bisher immer nur durch Frauen und nicht-binäre Menschen geswipt -, warf mir die App jetzt plötzlich eine große Handvoll Männer vor die Füße. Für jemanden, deren letzte Erfahrung im Dating mit Männern ein Dreierdate mit zwei bisexuellen Typen in einer offenen Beziehung gewesen war, war das jetzt ein kleiner Kulturschock. Ich bekam so viele Nachrichten von so vielen netten Kerlen, die Beziehungen völlig anders angehen als ich.

06. Februar 2023

» katholisch.de zitiert Jesuit Martin: Papst fährt beim Thema LGBTQ keinen Zickzackkurs

Erst kürzlich hatten Interview-Aussagen von Papst Franziskus zum Thema Homosexualität Verwirrung gestiftet. US-Jesuit James Martin hat den Papst nun verteidigt. Oft werde übersehen, welche Reformen der Heilige Vater bereits durchgeführt habe.

» SRF: Basel will LGBTQI einbinden – Neues Gleichstellungsgesetz sorgt für Zwist unter Feministinnen

Frauenrechtlerinnen befürchten, mit dem neuen Gesetz gehe die Gleichstellung der Frau vergessen. Doch: Stimmt das?

» taz: Outing als nicht-binäre Person – Gesellschaftliche Grenzen gesprengt

Sam Smith ist nicht-binär, und manche Menschen haben damit ein Problem. Für Smith aber war das Outing eine Freude – wie schön!

» RND: Regenbogenpastorin Lim Bora gestorben – Heldin der südkoreanischen Zivilgesellschaft

Lim Bora aus Seoul hat sich als erste Pastorin in Südkorea für die LGBT-Gemeinde eingesetzt. Doch queere Menschen waren lange nicht die einzige Minderheit, für die sie kämpfte. Nun ist sie mit 55 Jahren verstorben.

05. Februar 2023

» Merkur: Tennisstar liebt Profisportlerin: Sie kritisierte Putin 2022 scharf – ihre Sätze hallen 2023 nach

Daria Kasatkina ist eine der besten Tennisspielerinnen der Welt und liebt eine Frau, nichts Besonderes – sollte man meinen.

» 20 Minuten: Lesbisches Paar fliegt aus Bar – nun äussert sich Tamara Funiciello

Zwei Frauen beschuldigen einen Wirt in Baden, sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung aus der Bar geworfen zu haben. Dieser widerspricht. Tamara Funiciello nimmt nun Stellung.

» ZDFheute über Kritik an J.K. Rowling: "Hogwarts Legacy" und das Erbe der Autorin

In Kürze startet das Spiel "Hogwarts Legacy". Schon jetzt mischen sich Vorfreude und Boykottaufrufe. Grund dafür ist Autorin J.K. Rowling und ihre Aussagen über Transsexualität.

04. Februar 2023

» Tagesspiegel interviewt Justizminister Marco Buschmann: "Der Staat muss die geschlechtliche Identität respektieren"

Im Interview spricht Marco Buschmann über ein hybrides Tribunal für Kriegsverbrecher, mildere Ersatzfreiheitsstrafen und trans Personen in Sportstudios.

» Bunte interviewt Carmen Thomas: "Wer sich als Mädchen mit Fußball beschäftigte, galt als lesbisch oder gestört"

Am 3. Februar 1973 präsentierte Carmen Thomas "Das aktuelle Sportstudio". Dass zum ersten Mal eine Live-Sportsendung von einer Frau moderiert wurde, fand nicht bei allen Anklang.

» Jungle World: Heilige Familie, heiliger Krieg

Der Kampf gegen LGBTQI-Personen vereint die extreme Rechte weltweit. Es geht um die rigorose Durchsetzung von Geschlechternormen, die im Kapitalismus ihre Funktion weitgehend verloren haben.