» (11.02.2023) Tagesspiegel über queere Community auf TikTok: "Manchmal gehe ich raus und denke die ganze Welt sei queer"

Queere Influencer*innen bekommen auf TikTok viele Hasskommentare. Es mangelt an Moderation. Das will die Plattform nun ändern.

11. Februar 2023

» Nau: Dragqueens sollen Begleit-Service erhalten

Letztes Wochenende ist eine Gruppe Dragqueens in Zürich verprügelt worden. Jetzt sollen die Performerinnen zu ihrer Sicherheit einen Begleitservice erhalten. S.a.: "Die Polizei hatte keine Kapazität, jemanden vorbeizuschicken" (09.02.2023)

» derStandard.de: Wiederbetätigungsprozess gegen geschichtsaffinen Homosexuellen

Ein 45-Jähriger soll im Jahr 2016 auf Facebook gegen das NS-Verbotsgesetz verstoßen und gegen Fremde gehetzt haben. Er sei in einem Ausnahmezustand gewesen, sagt er

» TAG24: Geouteter Handballer Lucas Krzikalla – "Ich hoffe, dass es mir andere schwule Sportler nachmachen"

Als erster aktiver Profisportler Deutschlands hat sich Lucas Krzikalla zu seiner Homosexualität bekannt. Ein Schritt, mit dem er auch Kollegen ermutigen will.

» nd: HU lenkt ein – Campus Cards mit selbstgewähltem Namen möglich

Die Humboldt-Universität ermöglicht es trans, inter und nichtbinären Studierenden, ihre Vornamen auf der Campus Card zu ändern. Damit kommt die Universität einem Urteil nach dem Landesantidiskriminierungsgesetz zuvor.

10. Februar 2023

» watson: Queerbaiting – Wie ein Ausdruck sich ins Gegenteil verkehrte

Es häufen sich Fälle, in denen Prominenten wie Harry Styles vorgeworfen wird, sich gerne als queer darzustellen – ohne es aber zu sein. Woher die Kritik – und weshalb gibt es ebenso Kritik am Vorwurf des Queerbaitings? Ein Überblick.

» FR: Über den Angriff auf die Gesundheitsversorgung von trans* Jugendlichen und Kindern

Die Gesundheitsversorgung von trans* Kindern und Jugendlichen steht vielfach im Fokus. Hier wird mit Missinformation gearbeitet. Ein Gastbeitrag von Eva Mahr.

09. Februar 2023

» derStandard.de: Ist J. K. Rowling ein Grund, "Hogwarts Legacy" zu boykottieren?

"Hogwarts Legacy" ist einer der ersten großen Games-Blockbuster des Jahres. Nachdem "Harry Potter"-Autorin J. K. Rowling zuletzt Transfeindlichkeit vorgeworfen wurde, gibt es jedoch Boykott-Rufe

» Eltern: Schwul, Drag Queen & Lehrer – "Ich hatte immer ein bisschen Angst vor den Eltern"

Queere Aufklärung, nicht nur in der Schule: Dafür steht Gracia Gracioso, schwuler Lehrer und Drag Queen. Im Interview sprechen wir mit ihm über Queerness und Schule.

» Media Bubble: Coming Out in Age – Der Umgang mit Homosexualität im Alter

Was haben die Seriencharaktere Kevin aus Riverdale, Eric aus Sex Education und Emily aus Pretty Little Liars gemeinsam? Richtig, sie sind alle noch relativ jung – und homosexuell. Das ist heutzutage nicht mehr unüblich. In vielen Serien sind mittlerweile junge homosexuelle Charaktere vertreten. Ältere Figuren sind dagegen die Ausnahme. Doch woran liegt das? Ist Homosexualität im Alter tatsächlich ein gesellschaftliches Tabuthema? Ein Einblick in die Thematik im Kontext der Netflix-Serie Grace and Frankie.

» Merkur: Münchner Unternehmer will "Mr Gay Germany" werden – "Brauchen die jetzt noch Kinder?"

Daniel Nawrot ist schwul, erfolgreicher Unternehmer und lebt mit seiner Familie in der Nähe von München. Er kämpft um den Titel: Mr Gay Germany 2023.

08. Februar 2023

» Jungle World: Die LGBTQI- Weltverschwörung

Deutsche Rechte begründen ihre Ablehnung des Selbstbe­stimmungsgesetzes mit der Sorge um das Wohlergehen von Kindern, Jugendlichen und Frauen. Das Thema bedient wahnhafte Vorstellungswelten. Kommentar vonCarla Riese

» FR: "Kastrierte Kinder" – über den Angriff auf die Gesundheit von trans* Jugendlichen und Kindern

Die Gesundheitsversorgung von trans* Kindern und Jugendlichen steht vielfach im Fokus. Hier wird mit Missinformation gearbeitet. Ein Gastbeitrag von Eva Mahr.

» Züri Today: Unbekannte prügeln am Zürich HB auf Dragqueens ein

An der Zürcher Europaallee ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einer homophoben Attacke gekommen. Fünf Personen wurden dabei von drei jungen Männern beleidigt und tätlich angegriffen. Die Polizei reagierte nicht, sagt Dragqueen Vio la Cornuta.

» evangelisch.de über böse Witze von Dragqueens: Und Sara lachte...!

"Das Leben wäre traurig, wenn wir nicht mehr (über uns selber) lachen könnten." Wolfgang Schürger über die befreiende Wirkung des Lachens – auch in schwierigen Zeiten.

07. Februar 2023

» Der Westen: Transfrau macht Umwandlung rückgängig – und heißt nach schlimmen Erlebnissen wieder Marc

Ruhrgebiet: Marc wollte so gerne als Janine akzeptiert werden. Doch nach schlimmen Erlebnissen, gab er/ sie auf.

» mdr: Aufwachsen mit zwei Vätern – Familie ganz normal anders

Auch für gleichgeschlechtliche Paare gehören Kinder zu einem erfüllten Leben dazu. Stefan Simonides Noack und André Noack aus Cottbus haben ihren Weg gefunden, um sich den Traum von der eigenen Familie zu erfüllen.

» Regio TV: Rosa Detlef Preis zum 13. Mal verliehen

Schon zum dreizehnten Mal wurde dieses Jahr der "Rosa Detlef" Preis verliehen. Mit dem Preis werden Menschen ausgezeichnet, die ein besonderes Engagement rund um die Themen Homo- Bi- Trans und Intersexualität zeigen.

» Zeit-Podcast über "Queer Eye": Herabschauen war gestern

Wo es früher fiese Sprüche hagelte, sieht man heute nur noch Gruppenumarmungen und Tränen der Rührung. Hat Trash-TV mit "Queer Eye" eine neue Evolutionsstufe erreicht?

» Westfalenpost: Queer in Hilchenbach – Nicht leicht mit den neuen Nazis

Hilchenbach ist die einzige Kommune im Kreis außerhalb von Siegen, die sich um queere Jugendliche kümmert. Das ist nicht leicht.