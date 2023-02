Ausgewählter Artikel:

» (16.02.2023) derStandard.at: Genderfluid – Lieber nicht festlegen

Geschlechterfluide Menschen leben Geschlecht im Fluss – und verändern ihre Identität

Die neusten Meldungen der Presseschau:

16. Februar 2023

» derStandard.at: Genderfluid – Lieber nicht festlegen

Geschlechterfluide Menschen leben Geschlecht im Fluss – und verändern ihre Identität

» nachtkritik.de: Gender und Indentitätsfragen – Wie queere Themen das Theater für junges Publikum bereichern

Identitätsfragen waren für das Kinder- und Jugendtheater schon immer zentral. Wer bin ich? Wer soll ich sein und wer will ich werden? Queere Themen sind hinzugekommen und zum selbstverständlichen Teil von Erzählungen geworden, die zunehmend offen und vielfältig sind. Ein Essay zur Reihe "Play Time – Stream und Diskurs Junges Theater".

» katholisch.de: Legale Sünde – Der Papst und die Entkriminalisierung von Homosexualität

In vielen Ländern steht Homosexualität unter Strafe – oft mit Zustimmung der katholischen Kirche. Franziskus ist der erste Papst, der eine Entkriminalisierung von gleichgeschlechtlichem Sex fordert. Der Weg dahin ist steinig – und nur weil der Papst etwas sagt, gibt es noch lange keinen Konsens.

» Sonntagsblatt: Theologin – Ehe-Beschluss zeigt Zerrissenheit der Kirche von England

Die Kirche von England hat sich zwar zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare entschlossen. Allerdings mit einem in letzter Minute hinzugefügten Zusatzantrag. Die Theologin Miriam Haar sieht die Anglikaner als "zerrissen" an.

15. Februar 2023

» BuzzFeed: Queer-Hass an deutschen Schulen – "Die Herausforderungen sind riesig"

Nicht heterosexuelle Schüler:innen verheimlichen ihre Identität, "schwule Sau" gilt als Schimpfwort. Schulen müssen etwas gegen Queer-Hass tun.

» ZDF-Reihe "Fake News": Angst vor schwulen Nazis – Russlands LGBTQ+-feindliche Propaganda

Die Doschd-Redaktion und Masha Borzunova – derzeit im Exil – wühlen sich jede Woche durch Stunden an russischen Staats-News und Propaganda-Shows und zerrupfen jede einzelne Lüge. In dieser Folge zeigt das Fake News-Team die menschenfeindlichen Auswüchse...

» BR Podcast: Insta, Tiktok und Co. – mehr Fluch oder Segen für queere Menschen?

Die einen sagen: Instagram, YouTube und TikTok sind gefährlich für die queere Community – und wir reden zu wenig darüber. Die anderen, dass Social Media mit den größten Fortschritt für queere Menschen gebracht hat. Wer hat jetzt Recht? Ist Social Media mehr Fluch oder mehr Segen für die queere Community? Um das herauszufinden, sprechen wir mit Leuten, die viel Zeit auf Social Media verbringen: den queeren Influencer:innen Lars Tönsfeuerborn, Luisa L'Audace und Aljosha Muttardi.

» Tagesspiegel: Queere Filme auf der Berlinale – Vielfalt, Glam und Sehnsucht

Ein trans Kind im Wettbewerb, ein Philosophie-Star bei Encounters, eine Lesbe in den Serien und viele LGBT-Figuren im Panorama. Ein Überblick über die queeren Berlinale-Filme.

» Aargauer Zeitung: Verliebt – und keiner darf es wissen: Dieses Theaterstück erzählt die Liebesgeschichte(n) lesbischer Frauen über 80

Die Geschichte hat sie lange übersehen, trotzdem gibt es sie: Die lesbischen Frauen einer Generation, in der man das Wort lesbisch nur flüsterte. Ein poetisches Theaterstück gibt ihnen nun eine Stimme.

14. Februar 2023

» Podcast Vom Feeling her ein gutes Gefühl: Mit Aljosha Muttardi über Angst, Queersein ohne Vorbilder und Suchtverhalten

Aljosha Muttardi hatte in seinem Leben viele Ängste: Was passiert, wenn die Leute rausfinden, dass er schwul ist? Schafft er sein Medizinstudium? Kann er vor der Kamera performen? Bleibt er im Netz relevant? Wir haben mit Aljosha über seine nervige Imposter-Stimme Justus Josef, die akute Aufschieberitis und Beleidigungen im Internet gesprochen. Er erzählt uns außerdem, warum Schlaftabletten und Schnaps keine nachhaltigen Angstlöser sind, wie ihm die Therapie hilft und wieso es vor allem männliche Vorbilder braucht, die über all diese Themen sprechen.

» Missy Magazine: Verhetzt, verfolgt, verschwiegen – Was bleibt vom (queeren) Gedenken?

"Die Gedenkstunde war für mich sehr ergreifend, wenngleich ich mir auch ein intensiveres Aufklären über die Existenz transgeschlechtlicher, nicht-binärer und intergeschlechtlicher Menschen gewünscht hätte. Denn wir sind keine Randnotiz, sondern existierten schon immer. Menschen wie Liddy Bacroff existierten, und sie wurden verfolgt, inhaftiert und ermordet."

» der Freitag zum Selbstbestimmungsgesetz: Welche Mythen in der Debatte über Transrechte verbreitet werden

Der Entwurf der Ampel-Koalition für das Selbstbestimmungsgesetz lässt auf sich warten. Doch die Gegner von Transrechten sehen schon jetzt Gefahr im Verzug

» Blick interviewt "WaPo Elbe"-Star Carina Wiese: "Vor zehn Jahren war ein schwuler Kommissar undenkbar"

Schauspielerin, Dozentin, Astrologin – Carina Wiese mag die berufliche Vielfalt. Im Film kommt nun eine Hauptkommissarin dazu: In "WaPo Elbe" spielt sie die "Mutti" eines vierköpfigen Ermittlerteams der Wasserschutzpolizei.

» nd: "Wir brauchen mehr lesbische Hexenhuren"

Carolina Falkholt forscht darüber, wie es um die Kunst der verrückten Frau in der Gesellschaft bestellt ist. Sie selbst produziert Graffiti "mit einem Element von Sexualität" und kritisiert besonders gern Institutionen.

» HNA aus Hersfeld-Rotenburg: "Ehe für alle" kaum gefragt – Bisher 40 Hochzeiten von Schwulen und Lesben im Kreis

Seit Einführung der Ehe für alle gab es im Landkreis Hersfeld-Rotenburg insgesamt 40 gleichgeschlechtliche Eheschließungen.

» Kronen Zeitung: Putin-Scherze und LGBT – Russland screent Internet

Russland hat am Montag ein Suchsystem eingeführt, das das Internet auf illegale Inhalte scannt und es den Behörden erleichtern soll, unter anderem LGBT-Propaganda und Beleidigungen des Präsidenten Wladimir Putin im Netz aufzuspüren. Für die Verbreitung solcher Themen drohen hohe Strafen.

» futurezone.at: Trans und Crossdresser – 10 Spiele, die keine Angst vor LGBT haben

Transpersonen, homosexuelle Paare und Crossdressing: Diese Videospiele haben queere Charaktere.

» Sumikai: Mehrheit der Japaner sind für eine Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe

Laut einer Umfrage der Nachrichtenagentur Kyodo News ist die Mehrheit der Menschen in Japan für eine Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe. Das Ergebnis zeigt zudem, dass die Kritik an der strickt konservativen Haltung der japanischen Regierung größer wird.

» Hellweger Anzeiger: Lesbisch, schwul, queer, trans – Katholische Kirche segnet Liebende am Valentinstag

Wer sich liebt, soll den kirchlichen Segen erhalten: Die Herz-Jesu-Kirche in Fröndenberg öffnet am Valentinstag ihre Tore für alle Paare gleich welcher sexuellen Ausrichtung.

13. Februar 2023

» Queer Pride Dresden: Offener Brief zum transfeindlichen Artikel in der SZ

Am 11.02.2023 wandte sich die Queer Pride Dresden in einem offenen Brief an die Redaktion der Sächsischen Zeitung und Nora Domschke. Der Brief kritisiert den am 20.01.23 erschienenen Artikel "Dresdner Mutter in Angst: 'Meine Tochter will ein Junge sein'" als transfeindlich.