» (20.02.2023) vrt: Ausstellung in der Kaserne Dossin beleuchtet Schicksal von Schwulen und Lesben unter den Nazis

In der Kaserne Dossin in Mechelen wurde jetzt eine Ausstellung eröffnet, die von der wenig bekannten Verfolgung von Schwulen und Lesben während des Zweiten Weltkriegs handelt.

» BuzzFeed: Queere Senioren "besonders von Armut betroffen" – Vereinen kämpfen gegen Diskriminierung im Alter

Stigmatisierungen führen bei vielen alten schwulen Männern zu einem versteckten Leben. Ein queerer Altenpfleger ist dankbar, was diese Menschen erkämpft haben.

19. Februar 2023

» NDR: Erstes schwules Prinzenpaar im katholischen Eichsfeld

Premiere im südniedersächsischen Eichsfeld: Mit Rene Schneemann und Joshua Tschink gibt es dort erstmals ein homosexuelles Prinzenpaar. Aufmerksamkeit ist beiden sicher – sie wollen sie nutzen.

» Spiegel: Wo die Königin eine Transfrau ist – Rios erste queere Sambaschule

Beim Karneval in Rio ist scheinbar alles erlaubt. Trotzdem bricht die erste queere Sambaschule viele Tabus: Menschen aus der LGBTQI-Community sollen endlich in der ersten Reihe stehen.

18. Februar 2023

» musikexpress: Zwischen Eierbeißern und Männlichkeitskonstrukten – Warum Sam Smiths Queerness so empört

Wenn sich Anhänger von (fragiler) Männlichkeit durch Sam Smiths glückliches Nonbinary-Dasein angegriffen fühlen: ,,Fuck it!" denken und darüber reden, findet Samira Frauwallner. Ein Kommentar.

» Express: Skurril – Frau (30) schiebt ihre Homosexualität auf Medikament, das alle kennen

Tessa Bonas Leben hat sich auf einen Schlag vollkommen verändert: Statt auf Männer steht sie inzwischen auf Frauen – und dafür hat sie eine recht eigenwillige Erklärung ...

» katholisch.de: Worte aus der Welt von gestern? Franziskus und die Homosexualität

Der Papst hat ein Interview gegeben, das manche begeistert und einige irritiert hat: Homosexualität sei "keine Verbrechen" – aber bleibt sie gelebt eine Sünde? Der Mainzer Moraltheologie Stephan Goertz schreibt in seinem Gastbeitrag über das moralische Ringen um katholische Identität.

» Domradio: Erzbischof in Uganda fordert harte Strafen für Homosexuelle

Der Erzbischof der anglikanischen Church of Uganda, Stephen Samuel Kaziimba, hat härtere Strafen für Homosexuelle in dem ostafrikanischen Land gefordert. Er äußerte sich nach einem wegweisenden Beschluss der Kirche von England.

17. Februar 2023

» mdr: Glaube, Liebe, Hoffnung – Queere Liebe in der Kirche

Heiko und Marius lernen sich im Priesterseminar kennen – und lieben. Nach ihrem Outing vier Jahre später müssen sie gehen. Sie orientieren sich neu – und zweifeln an ihrer Kirche. Doch sie finden im Kreis der Mitarbeiter des Stuttgarter Queer Gottesdienstes eine neue kirchliche Heimat und Verständnis. Beim diesjährigen Katholikentag sind Heiko und Marius mit ihrer Regenbogen-Gruppe nun neu integraler Bestandteil des katholischen Großereignisses.

16. Februar 2023

» derStandard.at: Genderfluid – Lieber nicht festlegen

Geschlechterfluide Menschen leben Geschlecht im Fluss – und verändern ihre Identität

» nachtkritik.de: Gender und Indentitätsfragen – Wie queere Themen das Theater für junges Publikum bereichern

Identitätsfragen waren für das Kinder- und Jugendtheater schon immer zentral. Wer bin ich? Wer soll ich sein und wer will ich werden? Queere Themen sind hinzugekommen und zum selbstverständlichen Teil von Erzählungen geworden, die zunehmend offen und vielfältig sind. Ein Essay zur Reihe "Play Time – Stream und Diskurs Junges Theater".

» katholisch.de: Legale Sünde – Der Papst und die Entkriminalisierung von Homosexualität

In vielen Ländern steht Homosexualität unter Strafe – oft mit Zustimmung der katholischen Kirche. Franziskus ist der erste Papst, der eine Entkriminalisierung von gleichgeschlechtlichem Sex fordert. Der Weg dahin ist steinig – und nur weil der Papst etwas sagt, gibt es noch lange keinen Konsens.

» Sonntagsblatt: Theologin – Ehe-Beschluss zeigt Zerrissenheit der Kirche von England

Die Kirche von England hat sich zwar zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare entschlossen. Allerdings mit einem in letzter Minute hinzugefügten Zusatzantrag. Die Theologin Miriam Haar sieht die Anglikaner als "zerrissen" an.

15. Februar 2023

» BuzzFeed: Queer-Hass an deutschen Schulen – "Die Herausforderungen sind riesig"

Nicht heterosexuelle Schüler:innen verheimlichen ihre Identität, "schwule Sau" gilt als Schimpfwort. Schulen müssen etwas gegen Queer-Hass tun.

» ZDF-Reihe "Fake News": Angst vor schwulen Nazis – Russlands LGBTQ+-feindliche Propaganda

Die Doschd-Redaktion und Masha Borzunova – derzeit im Exil – wühlen sich jede Woche durch Stunden an russischen Staats-News und Propaganda-Shows und zerrupfen jede einzelne Lüge. In dieser Folge zeigt das Fake News-Team die menschenfeindlichen Auswüchse...

» BR Podcast: Insta, Tiktok und Co. – mehr Fluch oder Segen für queere Menschen?

Die einen sagen: Instagram, YouTube und TikTok sind gefährlich für die queere Community – und wir reden zu wenig darüber. Die anderen, dass Social Media mit den größten Fortschritt für queere Menschen gebracht hat. Wer hat jetzt Recht? Ist Social Media mehr Fluch oder mehr Segen für die queere Community? Um das herauszufinden, sprechen wir mit Leuten, die viel Zeit auf Social Media verbringen: den queeren Influencer:innen Lars Tönsfeuerborn, Luisa L'Audace und Aljosha Muttardi.

» Tagesspiegel: Queere Filme auf der Berlinale – Vielfalt, Glam und Sehnsucht

Ein trans Kind im Wettbewerb, ein Philosophie-Star bei Encounters, eine Lesbe in den Serien und viele LGBT-Figuren im Panorama. Ein Überblick über die queeren Berlinale-Filme.

» Aargauer Zeitung: Verliebt – und keiner darf es wissen: Dieses Theaterstück erzählt die Liebesgeschichte(n) lesbischer Frauen über 80

Die Geschichte hat sie lange übersehen, trotzdem gibt es sie: Die lesbischen Frauen einer Generation, in der man das Wort lesbisch nur flüsterte. Ein poetisches Theaterstück gibt ihnen nun eine Stimme.

14. Februar 2023

» Podcast Vom Feeling her ein gutes Gefühl: Mit Aljosha Muttardi über Angst, Queersein ohne Vorbilder und Suchtverhalten

Aljosha Muttardi hatte in seinem Leben viele Ängste: Was passiert, wenn die Leute rausfinden, dass er schwul ist? Schafft er sein Medizinstudium? Kann er vor der Kamera performen? Bleibt er im Netz relevant? Wir haben mit Aljosha über seine nervige Imposter-Stimme Justus Josef, die akute Aufschieberitis und Beleidigungen im Internet gesprochen. Er erzählt uns außerdem, warum Schlaftabletten und Schnaps keine nachhaltigen Angstlöser sind, wie ihm die Therapie hilft und wieso es vor allem männliche Vorbilder braucht, die über all diese Themen sprechen.