Ausgewählter Artikel:

» (20.02.2023) Oberpfalz TV: "Ja zu queer" – Probleme von queeren Jugendlichen an den Schulen

Rund 7 Prozent der Menschen in Deutschland identifizieren sich als queer – also sprich als lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell oder nonbinär.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

20. Februar 2023

» Oberpfalz TV: "Ja zu queer" – Probleme von queeren Jugendlichen an den Schulen

Rund 7 Prozent der Menschen in Deutschland identifizieren sich als queer – also sprich als lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell oder nonbinär.