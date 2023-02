Ausgewählter Artikel:

» (23.02.2023) RND über Homosexualität und Fußball: "Niemand sollte die hasserfüllten Nachrichten bekommen, die ich bekommen habe"

Jahrelang waren schwule Profifußballer ein Tabu. Doch in den vergangenen Monaten haben sich mehrere geoutet, zuletzt der tschechische Nationalspieler Jakub Jankto. Es wächst eine neue Generation heran, die selbstverständlicher mit der eigenen Sexualität umgeht, glauben Menschen, die Profikicker beim Outing unterstützen.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

23. Februar 2023

» RND über Homosexualität und Fußball: "Niemand sollte die hasserfüllten Nachrichten bekommen, die ich bekommen habe"

Jahrelang waren schwule Profifußballer ein Tabu. Doch in den vergangenen Monaten haben sich mehrere geoutet, zuletzt der tschechische Nationalspieler Jakub Jankto. Es wächst eine neue Generation heran, die selbstverständlicher mit der eigenen Sexualität umgeht, glauben Menschen, die Profikicker beim Outing unterstützen.

» Tagesspiegel: Zoff um Genderforschung: Verunglimpfen, polemisieren, eskalieren

Das "Netzwerk Wissenschaftsfreiheit" fordert "respektvolle Debatten". Doch wer dem Verein widerspricht, wird als "unprofessionell" oder "vulgärrassistisch" diffamiert. Besonders abgesehen haben es die Aktivist*innen mit Professur auf die Gender Studies.

» CORRECTIV: Transfeindliche Beiträge machen mit altem Foto Stimmung gegen die Journalistin Georgine Kellermann

In Sozialen Netzwerken kursiert ein altes Foto der Journalistin Georgine Kellermann vom WDR. Sie sei "plötzlich" wieder als Mann aufgetreten, wird behauptet. Doch das Foto ist fast sieben Jahre alt und vor dem Coming-out Kellermanns 2019 entstanden.

» Thuner Tagblatt: Als eine Berner Witwe mit über 60 ihre grosse Liebe zu einer Frau erlebte

Die 13. Ausgabe des Sonohr Radio & Podcast Festival wird mit einer intimen Audiocollage eröffnet, in dem drei Frauen liebende Frauen über 80 eine Stimme erhalten.

» Blick: Lesbisches Ehepaar ärgert sich – Wenn das Kind nicht heissen darf wie die Mütter

Marlise und Anouck Hofmann gehörten zu den ersten homosexuellen Paaren, die sich in der Schweiz das Ja-Wort gaben. Nun ist der Nachwuchs da – und mit ihm eine böse Überraschung, wie der Beobachter berichtet.

» Die Eule: "Homosexualität" im Römerbrief – Eine Hilfestellung

Immer wieder führt die Diskussion um LGBTQI in der Kirche zurück zur Bibel – und zu den wenigen Stellen, an denen Aussagen über homosexuelle Praktiken getroffen werden. Wie sind sie zu verstehen?

» evangelisch.de interviewt Initiative KIRCHE positHIV: "Mittwochs gehen mein Mann und ich jetzt tanzen"

Ein Blick zurück auf das Wirken der Ökumenischen Aids-Initiative KIRCHE positHIV. In einem Gespräch mit Mitarbeiter Tim Beyer geht es auch darum, weshalb sich Menschen innerhalb ihrer Kirche engagieren.

22. Februar 2023

» nachtkritik.de über sensible und unsensible Theaterkritik: Blick auf Augenhöhe

Wie sensibel oder unsensibel können Kritiken sein? Und welches Maß an Vorbildung sollten sie sich zur eigenen Verfeinerung abverlangen? In solchen Fragen gilt es, genau hinzuschauen: etwa auf das Beispiel eines Abends von Taylor Mac am Badischen Staatstheater Karlsruhe.

» Berliner Zeitung: Schwules Leben in der DDR – "Coming Out" am Originaldrehort in Pankow

Heiner Carows berühmter Film von 1989 wird am Originalschauplatz gezeigt. Mit dabei sind die Hauptdarsteller und queere Jugendliche, zwei Generationen und ein Anliegen: Gleichberechtigung.

» yahoo: Was ist eine Gesichts-Feminisierungs-OP? Ärzte sagen, für Transfrauen sei sie "eine Frage der persönlichen Sicherheit"

Die Trans-Influencerin Dylan Mulvaney gab dem Begriff "Geschlechtsenthüllung" kürzlich eine ganz neue Bedeutung, als die Schöpferin der TikTok-Serie Days of Girlhood eine "Gesichtsenthüllung" postete, nachdem sie sich einer Operation zur Feminisierung des Gesichts (auf Englisch: Facial Feminization Surgery, kurz FFS) unterzogen hatte.

» mdr: Wann kommt das Selbstbestimmungsgesetz?

Transmenschen sollen in Zukunft ihr eingetragenes Geschlecht im Pass und Ausweis durch eine einfache Erklärung beim Standesamt ändern können. Und das ab 14 Jahren.

21. Februar 2023

» Recklinghäuser Zeitung: Queere Szene rückt ins Zentrum Recklinghausens

Die queere Szene wächst auch in Recklinghausen. Beim Christopher Street Day trommelt sie für Gleichberechtigung. Und es gibt viele weitere neue Angebote.

» Ruhr Nachrichten über Schwerte und Nowy Sacz: Ende der Eiszeit – Polnische Stadt nimmt LGBT-feindliche Beschlüsse zurück

2019 beschloss Schwertes Partnerstadt Nowy Sacz eine Charta gegen vermeintlichen Terror durch nicht heterosexuelle Menschen. Jetzt nahm man sie zurück.

» Amnesty International über Stolperstein für schwules NS-Opfer: Endlich mehr stolpern

Mitte Februar 2023 wurde für den Homosexuellen Paul Hamme in Berlin ein Stolperstein verlegt. Dies ist auch heute noch eine Seltenheit. Dabei wurden Angehörige der LGBTI-Community im Nationalsozialismus konsequent verfolgt, diskriminiert und ermordet. Ihre Diskriminierung setzt sich bis heute fort.

» derStandard.at: Sam Smith – Queer, dick, vorbildlich

Smith ist nichtbinär – und zeigt sich in glitzernden Korsagen und wallenden Roben. Während Harry Styles für Crossdressing gefeiert wird, trifft Smith Queer- und Fettphobie

» netzpolitik.org: Soziale Medien als Falle für die LGBT-Community

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch untersucht in einem aktuellen Bericht das sogenannte digitale Targeting von LGBT-Personen in Nordafrika und Nahost. Der Bericht stützt sich auf Interviews mit 90 Betroffenen und veranschaulicht die massiven Folgen dieser Form der staatlichen Verfolgung.

20. Februar 2023

» Oberpfalz TV: "Ja zu queer" – Probleme von queeren Jugendlichen an den Schulen

Rund 7 Prozent der Menschen in Deutschland identifizieren sich als queer – also sprich als lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell oder nonbinär.