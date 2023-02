Ausgewählter Artikel:

» (25.02.2023) web.de: Autorin Nadine Primo über Bisexualität – "Musste mich oft rechtfertigen"

In Ihrem Buch "Konsens ist sexy" schreibt Nadine Primo unter anderem über persönliche Erlebnisse aus ihrem Alltag als bisexuelle Frau. Im Interview mit unserer Redaktion erzählt sie von Vorurteilen, mit denen sie sich konfrontiert sieht und erklärt, welche Probleme es in Partnerschaften geben kann.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

25. Februar 2023

» SWR: Transidentität – der lange Weg zum anderen Geschlecht

Wer merkt, dass er gefühlt nicht im richtigen Körper lebt und das andere Geschlecht annehmen will, hat eine Odyssee vor sich.

» ÄrzteZeitung: Hormontherapie bei Transidentität – Herz-Kreislauf-Risiko erhöht?

Menschen, die aufgrund einer Geschlechtsinkongruenz geschlechtsangleichende Hormone einnehmen, scheinen einem erhöhten kardiovaskulären Risiko ausgesetzt zu sein. Experten fordern deshalb mehr...

Registrierung erforderlich

» Main-Post über Fasching in Euerdorf: Was das schwule Prinzen-Paar in dieser Zeit freute und wie der Regenbogen so ankam

Euerdorf hatte über Fasching gleich zwei Faschingsprinzen – und dazu sogar ein Ehepaar. Welche Eindrücke Matthias und Sebastian Bömmel gesammelt haben.

» Landeskirche Hannovers: "Sein Wirken war bahnbrechend" – Trauerfeier für Hans-Jürgen Meyer

In einem feierlichem Gottesdienst in der hannoverschen Marktkirche wurde des Anfang Februar verstorbene Hans-Jürgen Meyer gedacht und sein Wirken gewürdigt. Der Pastor war 1984 aufgrund seiner Homosexualität von der Landeskirche des Amtes enthoben und bundesweit bekannt geworden.

» katholisch.de über Bischof: Segnung Homosexueller "schmählich" – "Verspottung der Kirche"

Vorstöße für eine Segnung homosexueller Paare seien "schmählich" und eine "Verspottung der Kirche", kritisiert der katholische Bischof von Lira. Und er ist nicht der einzige Geistliche, der jüngst in Uganda gegen Homosexualität predigte.

» web.de: Autorin Nadine Primo über Bisexualität – "Musste mich oft rechtfertigen"

In Ihrem Buch "Konsens ist sexy" schreibt Nadine Primo unter anderem über persönliche Erlebnisse aus ihrem Alltag als bisexuelle Frau. Im Interview mit unserer Redaktion erzählt sie von Vorurteilen, mit denen sie sich konfrontiert sieht und erklärt, welche Probleme es in Partnerschaften geben kann.

24. Februar 2023

» 20 Minuten: Trans Frau im Wettbewerb um puerto-ricanischen Titel der Miss Universe

Die Aktivistin Daniela Arroyo González ist die erste trans Frau, die bei der Miss Universe Puerto Rico antreten wird.

» Heute: Grazer Einrichtung sieht Homosexualität als "Krankheit"

Auch in Österreich gibt es Einrichtungen, die Homosexualität "heilen" wollen, als wäre sie eine Suchtkrankheit.

» Die Eule: Der "Ketzer der Neuzeit" und die reale Gefahr für queere Christen

Ein rechtsradikaler Aktivist spottet auf YouTube über den queeren Universitätsgottesdienst in Berlin – und greift damit queere Christ*innen an. Was es mit dem "Undercover"-Video des "Ketzers der Neuzeit" auf sich hat

» Berliner Morgenpost aus Schöneberg: Unbekannte zerreißen Regenbogenflagge

Vertreter der Theodor-Heuss-Bibliothek in Schöneberg verurteilen die Tat und kündigen an, die Regenbogenflagge ersetzen zu wollen.

» Westfalenpost: "Queere" Themen – Peuler-Kampe verlässt die Hagener Grünen

Andrea Peuler-Kampe verlässt die Hagener Grünen. Vor allem, weil sie ihre Hauptthemen hier nicht umsetzen könne. Die Grünen reagieren.

» arte: Homophobie – Putin und der Rest der Welt

"Mit offenen Karten im Fokus": Täglich drei Minuten Aktuelles und Analysen. In dieser Folge: Homophobie: Putin und der Rest der Welt

» k.at: Weiter keine Einigung bei Verbot von "Konversionstherapien"

Ein Verbot von sogenannten "Konversionstherapien", also Behandlungen mit dem Ziel, queere Menschen "umzupolen", ist weiter nicht absehbar.

23. Februar 2023

» RND über Homosexualität und Fußball: "Niemand sollte die hasserfüllten Nachrichten bekommen, die ich bekommen habe"

Jahrelang waren schwule Profifußballer ein Tabu. Doch in den vergangenen Monaten haben sich mehrere geoutet, zuletzt der tschechische Nationalspieler Jakub Jankto. Es wächst eine neue Generation heran, die selbstverständlicher mit der eigenen Sexualität umgeht, glauben Menschen, die Profikicker beim Outing unterstützen.

» Tagesspiegel: Zoff um Genderforschung: Verunglimpfen, polemisieren, eskalieren

Das "Netzwerk Wissenschaftsfreiheit" fordert "respektvolle Debatten". Doch wer dem Verein widerspricht, wird als "unprofessionell" oder "vulgärrassistisch" diffamiert. Besonders abgesehen haben es die Aktivist*innen mit Professur auf die Gender Studies.

» CORRECTIV: Transfeindliche Beiträge machen mit altem Foto Stimmung gegen die Journalistin Georgine Kellermann

In Sozialen Netzwerken kursiert ein altes Foto der Journalistin Georgine Kellermann vom WDR. Sie sei "plötzlich" wieder als Mann aufgetreten, wird behauptet. Doch das Foto ist fast sieben Jahre alt und vor dem Coming-out Kellermanns 2019 entstanden.

» Thuner Tagblatt: Als eine Berner Witwe mit über 60 ihre grosse Liebe zu einer Frau erlebte

Die 13. Ausgabe des Sonohr Radio & Podcast Festival wird mit einer intimen Audiocollage eröffnet, in dem drei Frauen liebende Frauen über 80 eine Stimme erhalten.

» Blick: Lesbisches Ehepaar ärgert sich – Wenn das Kind nicht heissen darf wie die Mütter

Marlise und Anouck Hofmann gehörten zu den ersten homosexuellen Paaren, die sich in der Schweiz das Ja-Wort gaben. Nun ist der Nachwuchs da – und mit ihm eine böse Überraschung, wie der Beobachter berichtet.

» Die Eule: "Homosexualität" im Römerbrief – Eine Hilfestellung

Immer wieder führt die Diskussion um LGBTQI in der Kirche zurück zur Bibel – und zu den wenigen Stellen, an denen Aussagen über homosexuelle Praktiken getroffen werden. Wie sind sie zu verstehen?

» evangelisch.de interviewt Initiative KIRCHE positHIV: "Mittwochs gehen mein Mann und ich jetzt tanzen"

Ein Blick zurück auf das Wirken der Ökumenischen Aids-Initiative KIRCHE positHIV. In einem Gespräch mit Mitarbeiter Tim Beyer geht es auch darum, weshalb sich Menschen innerhalb ihrer Kirche engagieren.