Ausgewählter Artikel:

» (27.02.2023) BuzzFeed: Hass auf Homosexuelle in Kinderbüchern – ,"im höchsten Maße kinder- und jugendgefährdend"

Zwei Bücher, in denen Homosexualität als Krankheit bezeichnet wird, wurden auf die Liste der jugendgefährdenden Medien gesetzt, doch der Kampf geht weiter.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

27. Februar 2023

» RND: Wie Sydney die Massen bei der Mardi-Gras-Parade mit Hightech kontrollierte

Am Wochenende hat die LGBTQIA+-Gemeinde in Sydney gefeiert. Damit die farbenfrohe Mardi-Gras-Parade für Schwule, Lesben und Transsexuelle ohne größere Zwischenfälle durch die australische Metropole ziehen konnte, bedienten sich die Veranstalter einer neuartigen Technologie. Auf diese Weise sollte eine Massenpanik wie in Seoul, bei der an Halloween über 150 Menschen starben, verhindert werden.

» BuzzFeed: Hass auf Homosexuelle in Kinderbüchern – ,"im höchsten Maße kinder- und jugendgefährdend"

Zwei Bücher, in denen Homosexualität als Krankheit bezeichnet wird, wurden auf die Liste der jugendgefährdenden Medien gesetzt, doch der Kampf geht weiter.

26. Februar 2023

» Blick: Hauptfeldweibel beleidigt schwulen Soldaten

Ein Hauptfeldweibel der Schweizer Armee ist wegen Beleidigung und sexueller Belästigung erstinstanzlich zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden. Er soll einen ehemaligen Dienstkameraden homophob beleidigt haben.

» NDR: Kinderserie Pfefferkörner greift das Thema Homophobie auf

Die Folge "Geheime Wahrheiten" positioniert sich gemeinsam mit dem HSV gegen Homophobie und Ausgrenzung Andersliebender.

» Argovia Today: Warum K.O.-Tropfen nicht nur ein weibliches Problem sind

Vor allem in der Fasnachts- und Festivalzeit sind K.O.-Tropfen immer wieder Thema. Dabei werden oft Frauen darauf vorbereitet und sichtbar angesprochen, wie sie sich davor schützen können. Männer hingegen bleiben oft aussen vor. Dabei sind auch sie davon betroffen.

» evangelisch.de: Ärger über Homo-Segnungen – Riss geht durch Anglikanische Gemeinschaft

Nachdem die anglikanische Church of England die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften diskutiert und Segensgebete für diese in ihre Liturgie aufgenommen hat, haben nun mehrere Provinzen ihren Unmut darüber verkündet.

» SWR: Homosexuelles Paar aus Lenningen kämpft mit Bürokratie

Ein homosexuelles Paar aus Lenningen kämpft – trotz Heirat – um eine Aufenthaltserlaubnis. Das Ausländeramt zeigte die beiden sogar an.

» FR: Trump Jr. steht wegen "ungeschminkter" Homophobie in der Kritik

Trump Jr. reiht sich in den Chor derer ein, die den Verkehrsminister der USA kritisieren – und nutzt dies für eine homophobe Äußerung.

» taz über Film Noir "Bis ans Ende der Nacht": Schwuler Macho liebt trans* Frau

In Christoph Hochhäuslers Film Noir ,,Bis ans Ende der Nacht" wollen ein Ermittler und eine trans* Frau einen Kriminellen fangen.

25. Februar 2023

» SWR: Transidentität – der lange Weg zum anderen Geschlecht

Wer merkt, dass er gefühlt nicht im richtigen Körper lebt und das andere Geschlecht annehmen will, hat eine Odyssee vor sich.

» ÄrzteZeitung: Hormontherapie bei Transidentität – Herz-Kreislauf-Risiko erhöht?

Menschen, die aufgrund einer Geschlechtsinkongruenz geschlechtsangleichende Hormone einnehmen, scheinen einem erhöhten kardiovaskulären Risiko ausgesetzt zu sein. Experten fordern deshalb mehr...

Registrierung erforderlich

» Main-Post über Fasching in Euerdorf: Was das schwule Prinzen-Paar in dieser Zeit freute und wie der Regenbogen so ankam

Euerdorf hatte über Fasching gleich zwei Faschingsprinzen – und dazu sogar ein Ehepaar. Welche Eindrücke Matthias und Sebastian Bömmel gesammelt haben.

» Landeskirche Hannovers: "Sein Wirken war bahnbrechend" – Trauerfeier für Hans-Jürgen Meyer

In einem feierlichem Gottesdienst in der hannoverschen Marktkirche wurde des Anfang Februar verstorbene Hans-Jürgen Meyer gedacht und sein Wirken gewürdigt. Der Pastor war 1984 aufgrund seiner Homosexualität von der Landeskirche des Amtes enthoben und bundesweit bekannt geworden.

» katholisch.de über Bischof: Segnung Homosexueller "schmählich" – "Verspottung der Kirche"

Vorstöße für eine Segnung homosexueller Paare seien "schmählich" und eine "Verspottung der Kirche", kritisiert der katholische Bischof von Lira. Und er ist nicht der einzige Geistliche, der jüngst in Uganda gegen Homosexualität predigte.

» web.de: Autorin Nadine Primo über Bisexualität – "Musste mich oft rechtfertigen"

In Ihrem Buch "Konsens ist sexy" schreibt Nadine Primo unter anderem über persönliche Erlebnisse aus ihrem Alltag als bisexuelle Frau. Im Interview mit unserer Redaktion erzählt sie von Vorurteilen, mit denen sie sich konfrontiert sieht und erklärt, welche Probleme es in Partnerschaften geben kann.

24. Februar 2023

» 20 Minuten: Trans Frau im Wettbewerb um puerto-ricanischen Titel der Miss Universe

Die Aktivistin Daniela Arroyo González ist die erste trans Frau, die bei der Miss Universe Puerto Rico antreten wird.

» Heute: Grazer Einrichtung sieht Homosexualität als "Krankheit"

Auch in Österreich gibt es Einrichtungen, die Homosexualität "heilen" wollen, als wäre sie eine Suchtkrankheit.

» Die Eule: Der "Ketzer der Neuzeit" und die reale Gefahr für queere Christen

Ein rechtsradikaler Aktivist spottet auf YouTube über den queeren Universitätsgottesdienst in Berlin – und greift damit queere Christ*innen an. Was es mit dem "Undercover"-Video des "Ketzers der Neuzeit" auf sich hat

» Berliner Morgenpost aus Schöneberg: Unbekannte zerreißen Regenbogenflagge

Vertreter der Theodor-Heuss-Bibliothek in Schöneberg verurteilen die Tat und kündigen an, die Regenbogenflagge ersetzen zu wollen.

» Westfalenpost: "Queere" Themen – Peuler-Kampe verlässt die Hagener Grünen

Andrea Peuler-Kampe verlässt die Hagener Grünen. Vor allem, weil sie ihre Hauptthemen hier nicht umsetzen könne. Die Grünen reagieren.