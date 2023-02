Ausgewählter Artikel:

» (28.02.2023) Tagesspiegel: Sieben queere Orte in Berlin, die es nicht mehr gibt

Von der "Lachbühne" bis zur "Kiezmutter": Das Festival "Constellations" führt drei Tage lang durch queere Orte und Veranstaltungen in Berlin, die es nicht mehr gibt.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

28. Februar 2023

» RND über Putins Staatsfeindin Nr. 1: Amerikanerin, Journalistin, LGBTQ und ukrainische Soldatin

Sarah Ashton-Cirillo ist US-Amerikanerin, arbeitete als Journalistin, ist Teil der LGBTQ-Gemeinschaft und dient nun auch noch als ukrainische Soldatin. Sie verkörpert nahezu alles, was der Kreml hasst. Nun wurde die 45-Jährige an der ostukrainischen Front verletzt.

» derStandard.de interviewt Tessa Ganserer zu deutschem Selbstbestimmungsgesetz: "Es ist so überfällig"

Die Abgeordnete über die Stimmung in der Koalition, grüne Grundsätze im Krieg und Notwendigkeit und Verzögerungen des neuen Selbstbestimmungsgesetzes

» tagesschau.de-Interview zum Stand der Gendermedizin: Das Geschlecht macht den Unterschied

Frauen und Männer zeigen je nach Krankheit andere Symptome und müssen anders behandelt werden. Die Gendermedizin versucht, diese Unterschiede herauszufinden. Von der Forschung in die Praxis ist es ein langer Weg, sagt die Gendermedizinerin Hochleitner im Interview.

» Pilatus Today über Homophobie an Fasnacht: Cyrill aus Luzern – "Er hat geschrien, dass er mich verprügeln wird"

Lange Blicke und dumme Sprüche ist sich Cyrill (23) gewohnt. Als schwuler Mann erlebt er diese fast täglich. Im Interview erzählt er, wie er Homophobie in der Zentralschweiz erlebt.

» MeinBezirk.at: PantherInnen bringen "queerfacts" in Österreichs Schulen

Die Zahl der Straftaten gegen Mitglieder der LGBTIQA+-Community steigt. Um Hass gegen LGBTIQA+-Personen entgegenzuwirken, investiert das Sozialministerium nun 260.000 Euro in das von den RosaLilaPantherInnen ins Leben gerufene Projekt "queerfacts". Das Workshop-Angebot wird mit 1. März bundeslandübergreifend ausgeweitet.

» Heute: Frauen attackiert? "Nein, ich bin nun homosexuell"

Ein siebenfach vorbestrafter Rumäne soll zwei Studentinnen attackiert haben. Er rechtfertigte sich: "Ich will von Frauen nichts mehr wissen."

» taz zum Selbstbestimmungsgesetz: Worauf wartet ihr?

Das Selbstbestimmungsgesetz soll den Alltag von trans Menschen erleichtern. Je mehr es sich verzögert, desto wilder wuchern Gerüchte und Gewalt.

» BuzzFeed: Halsketten von Harry Styles & Co. sind Aufforderung, "ein wenig queer zu sein"

Megathema seit Jahren: geschlechterneutralere Mode. Unübersehbar ist der Trend zum Halskettchen auch bei Herren. Sind Halsketten die neuen Krawatten?

27. Februar 2023

» Hase Post: Das Haus of Udo als Treffpunkt für queere Menschen in Osnabrück

Im Zuge einer Studierenden-Initiative entstand im Jahr 2022 das Haus of Udo. Seit Anfang 2022 ist das Kollektiv ein Treffpunkt für queere Menschen in Osnabrück an der Hannoverschen Straße.

» Domradio: Gemeinde macht auf globale LGBTQ-Kriminalisierung aufmerksam

In über 70 Ländern der Welt ist Homosexualität nach wie vor verboten. Darauf und auf die Rolle der Kirche macht eine Gemeinde in Düsseldorf mit einer Ausstellung aufmerksam. Die Hoffnung ruht auf Reformen und auf Papst Franziskus.

» Stuttgarter Zeitung über Neujahresempfang des CSD Stuttgart: SPD-Chefin Saskia Esken fordert mehr Schutz für queere Menschen

Hasskriminalität gegen queere Menschen muss stärker bekämpft werden. Dafür setzt sich der Stuttgarter CSD mit SPD-Bundeschefin Saskia Esken als Schirmfrau ein. Beim Neujahresempfang verkünden die Organisatoren das Motto für 2023.

» RND: Wie Sydney die Massen bei der Mardi-Gras-Parade mit Hightech kontrollierte

Am Wochenende hat die LGBTQIA+-Gemeinde in Sydney gefeiert. Damit die farbenfrohe Mardi-Gras-Parade für Schwule, Lesben und Transsexuelle ohne größere Zwischenfälle durch die australische Metropole ziehen konnte, bedienten sich die Veranstalter einer neuartigen Technologie. Auf diese Weise sollte eine Massenpanik wie in Seoul, bei der an Halloween über 150 Menschen starben, verhindert werden.

» BuzzFeed: Hass auf Homosexuelle in Kinderbüchern – "im höchsten Maße kinder- und jugendgefährdend"

Zwei Bücher, in denen Homosexualität als Krankheit bezeichnet wird, wurden auf die Liste der jugendgefährdenden Medien gesetzt, doch der Kampf geht weiter.

26. Februar 2023

» Blick: Hauptfeldweibel beleidigt schwulen Soldaten

Ein Hauptfeldweibel der Schweizer Armee ist wegen Beleidigung und sexueller Belästigung erstinstanzlich zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden. Er soll einen ehemaligen Dienstkameraden homophob beleidigt haben.

» NDR: Kinderserie Pfefferkörner greift das Thema Homophobie auf

Die Folge "Geheime Wahrheiten" positioniert sich gemeinsam mit dem HSV gegen Homophobie und Ausgrenzung Andersliebender.

» Argovia Today: Warum K.O.-Tropfen nicht nur ein weibliches Problem sind

Vor allem in der Fasnachts- und Festivalzeit sind K.O.-Tropfen immer wieder Thema. Dabei werden oft Frauen darauf vorbereitet und sichtbar angesprochen, wie sie sich davor schützen können. Männer hingegen bleiben oft aussen vor. Dabei sind auch sie davon betroffen.

» evangelisch.de: Ärger über Homo-Segnungen – Riss geht durch Anglikanische Gemeinschaft

Nachdem die anglikanische Church of England die Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften diskutiert und Segensgebete für diese in ihre Liturgie aufgenommen hat, haben nun mehrere Provinzen ihren Unmut darüber verkündet.

» SWR: Homosexuelles Paar aus Lenningen kämpft mit Bürokratie

Ein homosexuelles Paar aus Lenningen kämpft – trotz Heirat – um eine Aufenthaltserlaubnis. Das Ausländeramt zeigte die beiden sogar an.

» FR: Trump Jr. steht wegen "ungeschminkter" Homophobie in der Kritik

Trump Jr. reiht sich in den Chor derer ein, die den Verkehrsminister der USA kritisieren – und nutzt dies für eine homophobe Äußerung.