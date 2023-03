Ausgewählter Artikel:

» (02.03.2023) Main-Post: "Der Frauentag allein ist nicht genug" – Was hinter den queer-feministischen Aktionstagen in Würzburg steckt

Für die queer-feministischen Aktionstage sind verschiedene Vorträge und Workshops geplant. Was an den Tagen vom 2. bis 8. März alles auf dem Programm steht.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

02. März 2023

» Salzburger Nachrichten: Salzburg Tourismus wirbt um Lesben und Schwule

Laut Studien ist die LGBT-Community eine reiseaffine Zielgruppe. Salzburg biete eine aktive Schwulenszene, die das Erleben der touristischen Höhepunkte zusätzlich attraktiv mache.

» Nau: SRF – Michael Rauchenstein merkte spät, dass er schwul ist

Michael Rauchenstein moderiert die SRF-"Tagesschau". Der 33-Jährige spricht über seine Homosexualität.

» evangelisch.de: Worum es im Verfahren um Olaf Latzel geht

Letzte Woche hat ein Gericht Olaf Latzels Freispruch aufgehoben. Der Pfarrer muss seine Aussagen zum Thema Homosexualität nun erneut verantworten. Was steht zur Debatte? Eine Analyse unseres Ethikexperten Alexander Maßmann.

01. März 2023

» BR Podcast: Queer in Italien – Gibt es Amore nur für Heteros?

Wo gibt es die besten Pizzen der Welt? Wo schmeckt der Wein besonders gut und wo sonnen wir Deutschen besonders gerne unsere Bäuchlein? Na klar, in Italien! Und auch da gibt es queere Menschen – für die fühlt sich das Leben in ihrem Heimatland aber nicht immer nach Urlaub an. Wir wollen in dieser Live-Folge herausfinden, wie es queeren Menschen in Italien geht und ob es dort Amore nur für Heteros gibt.

» ORF: Gedenken – Homosexuelle während NS-Zeit

2023 steht im Zeichen der Verfolgung Homosexueller während der NS-Zeit. Die Forschung in diesem Bereich ist bis dato sehr dürftig. Bekannt ist das Schicksal eines Kärntners, der aufgrund seiner Sexualität verfolgt und ermordet wurde. In Österreich gibt es heute noch sogenannte "Konversionstherapien". Sie sollen Homosexuelle umtherapieren.

» Sonntagsblatt: Homosexualität in Kirche und Bibel – Die Fakten

Homosexualität und Kirche – über wenig andere Themen streiten sich Christen so leidenschaftlich. Was den einen als selbstverständlich erscheint, bringt andere dazu, ihre Kirchen zu verlassen, oder führt gar zu Kirchenspaltungen. Wie ist Homosexualität aus christlich-ethischer Sicht zu sehen? Was steht in der Bibel?

» Domradio: US-Kardinal hinterfragt Umgang mit sexuellen Minderheiten

Der neue Kardinal von San Diego bricht eine Lanze für die radikale Einbeziehung von LGBTQ-Menschen in das katholische Leben. Robert W. McElroy fordert die konservative US-Kirche im Jesuiten-Magazin "America" heraus.

28. Februar 2023

» RND über Putins Staatsfeindin Nr. 1: Amerikanerin, Journalistin, LGBTQ und ukrainische Soldatin

Sarah Ashton-Cirillo ist US-Amerikanerin, arbeitete als Journalistin, ist Teil der LGBTQ-Gemeinschaft und dient nun auch noch als ukrainische Soldatin. Sie verkörpert nahezu alles, was der Kreml hasst. Nun wurde die 45-Jährige an der ostukrainischen Front verletzt.

» derStandard.de interviewt Tessa Ganserer zu deutschem Selbstbestimmungsgesetz: "Es ist so überfällig"

Die Abgeordnete über die Stimmung in der Koalition, grüne Grundsätze im Krieg und Notwendigkeit und Verzögerungen des neuen Selbstbestimmungsgesetzes

» tagesschau.de-Interview zum Stand der Gendermedizin: Das Geschlecht macht den Unterschied

Frauen und Männer zeigen je nach Krankheit andere Symptome und müssen anders behandelt werden. Die Gendermedizin versucht, diese Unterschiede herauszufinden. Von der Forschung in die Praxis ist es ein langer Weg, sagt die Gendermedizinerin Hochleitner im Interview.

» Pilatus Today über Homophobie an Fasnacht: Cyrill aus Luzern – "Er hat geschrien, dass er mich verprügeln wird"

Lange Blicke und dumme Sprüche ist sich Cyrill (23) gewohnt. Als schwuler Mann erlebt er diese fast täglich. Im Interview erzählt er, wie er Homophobie in der Zentralschweiz erlebt.

» MeinBezirk.at: PantherInnen bringen "queerfacts" in Österreichs Schulen

Die Zahl der Straftaten gegen Mitglieder der LGBTIQA+-Community steigt. Um Hass gegen LGBTIQA+-Personen entgegenzuwirken, investiert das Sozialministerium nun 260.000 Euro in das von den RosaLilaPantherInnen ins Leben gerufene Projekt "queerfacts". Das Workshop-Angebot wird mit 1. März bundeslandübergreifend ausgeweitet.

» Heute: Frauen attackiert? "Nein, ich bin nun homosexuell"

Ein siebenfach vorbestrafter Rumäne soll zwei Studentinnen attackiert haben. Er rechtfertigte sich: "Ich will von Frauen nichts mehr wissen."

» Tagesspiegel: Sieben queere Orte in Berlin, die es nicht mehr gibt

Von der "Lachbühne" bis zur "Kiezmutter": Das Festival "Constellations" führt drei Tage lang durch queere Orte und Veranstaltungen in Berlin, die es nicht mehr gibt.

» taz zum Selbstbestimmungsgesetz: Worauf wartet ihr?

Das Selbstbestimmungsgesetz soll den Alltag von trans Menschen erleichtern. Je mehr es sich verzögert, desto wilder wuchern Gerüchte und Gewalt.

» BuzzFeed: Halsketten von Harry Styles & Co. sind Aufforderung, "ein wenig queer zu sein"

Megathema seit Jahren: geschlechterneutralere Mode. Unübersehbar ist der Trend zum Halskettchen auch bei Herren. Sind Halsketten die neuen Krawatten?

27. Februar 2023

» Hase Post: Das Haus of Udo als Treffpunkt für queere Menschen in Osnabrück

Im Zuge einer Studierenden-Initiative entstand im Jahr 2022 das Haus of Udo. Seit Anfang 2022 ist das Kollektiv ein Treffpunkt für queere Menschen in Osnabrück an der Hannoverschen Straße.

» Domradio: Gemeinde macht auf globale LGBTQ-Kriminalisierung aufmerksam

In über 70 Ländern der Welt ist Homosexualität nach wie vor verboten. Darauf und auf die Rolle der Kirche macht eine Gemeinde in Düsseldorf mit einer Ausstellung aufmerksam. Die Hoffnung ruht auf Reformen und auf Papst Franziskus.

» Stuttgarter Zeitung über Neujahresempfang des CSD Stuttgart: SPD-Chefin Saskia Esken fordert mehr Schutz für queere Menschen

Hasskriminalität gegen queere Menschen muss stärker bekämpft werden. Dafür setzt sich der Stuttgarter CSD mit SPD-Bundeschefin Saskia Esken als Schirmfrau ein. Beim Neujahresempfang verkünden die Organisatoren das Motto für 2023.