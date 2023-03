Ausgewählter Artikel:

04. März 2023

» tagesschau.de über homofeindlichen Oberstleutnant der Reserve: Dozent wegen rechtsradikaler Aussagen gekündigt

Die Bundeswehr hat einem Oberstleutnant der Reserve gekündigt, der sich vor Offiziersanwärtern rechtsradikal geäußert haben soll. Zudem soll es Hinweise auf Kontakte zu "Reichsbürgern" geben.

» Tagesspiegel: Schriftsteller über queeres Leben in Russland – "Die staatliche Homophobie verfestigt sich"

Mikita Frankos Debütroman erschien vor drei Jahren und erzählt von einer queeren Familie. Eine Veröffentlichung wäre jetzt nicht mehr möglich. Ein Gespräch mit dem trans Autor, der in Moskau lebt.

» Nord 24: Wesermarsch – Politiker nennt Regenbogenfahne "kulturelle Schande"

Der Butjadinger Ratsherr Dr. Hans Hortig hat die Regenbogenflagge in einer öffentlichen Sitzung als "kulturelle Schande" bezeichnet – und sorgt für Eklat.

» ZEITjUNG: "Luden – Könige der Reeperbahn" – Noah Tinwa im Interview

Der Schauspieler Noah Tinwa berichtet im Interview über seine Erfahrungen bei der Produktion der Serie "Luden – Könige der Reeperbahn".

» Glamour: Transgender Consultant Ilonka Petruschka über die neue Reeperbahn-Serie "Luden" – "Filmschaffende haben Angst davor, dass sie Mist produzieren"

Transgender Consultant Ilonka Petruschka spricht über ihre Arbeit an "Luden", unweigerliche Fetischisierung und die Zukunft von trans* Menschen in den Medien

» Domradio: Expertin rechnet mit Spaltung der Anglikaner

Die Anglikanische Weltgemeinschaft steht erneut vor einer Zerreißprobe. Grund ist der Streit um die Segnung homosexueller Paare. Besonders Geistliche aus Afrika kehren der englischen Mutterkirche deshalb den Rücken.

03. März 2023

» taz: Naydar vs. Gaydar – Now they call me mother

Der Naydar ist der böse Zwilling des Gaydar und funktioniert wie eine Signalstörung des hetero-getunten Unterbewusstseins.

» Focus über nackte Brüste im Schwimmbad: Wichtig oder "völlig überzogen"? "Oben ohne"-Debatte führt sogar zu Amok-Drohung

Sollen sich auch Frauen oder nicht-binäre Personen im Schwimmbad "oben ohne" zeigen dürfen? Manche deutsche Städte haben eine solche Regelung bereits eingeführt. Was die einen als wichtigen Schritt betrachten, finden andere "völlig überzogen".

» derStandard.at: Serbische Menschenrechtsorganisationen protestieren gegen homophobe Übergriffe

LGBTQ- und Menschenrechtsorganisationen haben für Freitag zu einer Protestkundgebung und einem Treffen mit dem Polizeiminister aufgerufen, nachdem es im Februar erneut zu einer Reihe gewalttätiger Übergriffe auf Mitglieder der LGBTQ-Gemeinschaft gekommen war

» RND: Japans Premier sieht in Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe keine Diskriminierung

In Japan hat die Regierung gleichgeschlechtliche Ehen verboten. Laut Premierminister Fumio Kishida sei das aber keine Diskriminierung, denn die Verfassung garantiere nur heterosexuellen Paaren die Eheschließung. Die Opposition kritisiert Kishida und wirft ihm ein Einknicken vor den Konservativen vor.

02. März 2023

» Salzburger Nachrichten: Salzburg Tourismus wirbt um Lesben und Schwule

Laut Studien ist die LGBT-Community eine reiseaffine Zielgruppe. Salzburg biete eine aktive Schwulenszene, die das Erleben der touristischen Höhepunkte zusätzlich attraktiv mache.

» Nau: SRF – Michael Rauchenstein merkte spät, dass er schwul ist

Michael Rauchenstein moderiert die SRF-"Tagesschau". Der 33-Jährige spricht über seine Homosexualität.

» evangelisch.de: Worum es im Verfahren um Olaf Latzel geht

Letzte Woche hat ein Gericht Olaf Latzels Freispruch aufgehoben. Der Pfarrer muss seine Aussagen zum Thema Homosexualität nun erneut verantworten. Was steht zur Debatte? Eine Analyse unseres Ethikexperten Alexander Maßmann.

» Main-Post: "Der Frauentag allein ist nicht genug" – Was hinter den queer-feministischen Aktionstagen in Würzburg steckt

Für die queer-feministischen Aktionstage sind verschiedene Vorträge und Workshops geplant. Was an den Tagen vom 2. bis 8. März alles auf dem Programm steht.

01. März 2023

» BR Podcast: Queer in Italien – Gibt es Amore nur für Heteros?

Wo gibt es die besten Pizzen der Welt? Wo schmeckt der Wein besonders gut und wo sonnen wir Deutschen besonders gerne unsere Bäuchlein? Na klar, in Italien! Und auch da gibt es queere Menschen – für die fühlt sich das Leben in ihrem Heimatland aber nicht immer nach Urlaub an. Wir wollen in dieser Live-Folge herausfinden, wie es queeren Menschen in Italien geht und ob es dort Amore nur für Heteros gibt.

» ORF: Gedenken – Homosexuelle während NS-Zeit

2023 steht im Zeichen der Verfolgung Homosexueller während der NS-Zeit. Die Forschung in diesem Bereich ist bis dato sehr dürftig. Bekannt ist das Schicksal eines Kärntners, der aufgrund seiner Sexualität verfolgt und ermordet wurde. In Österreich gibt es heute noch sogenannte "Konversionstherapien". Sie sollen Homosexuelle umtherapieren.

» Sonntagsblatt: Homosexualität in Kirche und Bibel – Die Fakten

Homosexualität und Kirche – über wenig andere Themen streiten sich Christen so leidenschaftlich. Was den einen als selbstverständlich erscheint, bringt andere dazu, ihre Kirchen zu verlassen, oder führt gar zu Kirchenspaltungen. Wie ist Homosexualität aus christlich-ethischer Sicht zu sehen? Was steht in der Bibel?

» Domradio: US-Kardinal hinterfragt Umgang mit sexuellen Minderheiten

Der neue Kardinal von San Diego bricht eine Lanze für die radikale Einbeziehung von LGBTQ-Menschen in das katholische Leben. Robert W. McElroy fordert die konservative US-Kirche im Jesuiten-Magazin "America" heraus.

28. Februar 2023

» RND über Putins Staatsfeindin Nr. 1: Amerikanerin, Journalistin, LGBTQ und ukrainische Soldatin

Sarah Ashton-Cirillo ist US-Amerikanerin, arbeitete als Journalistin, ist Teil der LGBTQ-Gemeinschaft und dient nun auch noch als ukrainische Soldatin. Sie verkörpert nahezu alles, was der Kreml hasst. Nun wurde die 45-Jährige an der ostukrainischen Front verletzt.

» derStandard.de interviewt Tessa Ganserer zu deutschem Selbstbestimmungsgesetz: "Es ist so überfällig"

Die Abgeordnete über die Stimmung in der Koalition, grüne Grundsätze im Krieg und Notwendigkeit und Verzögerungen des neuen Selbstbestimmungsgesetzes