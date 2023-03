Ausgewählter Artikel:

Die neusten Meldungen der Presseschau:

07. März 2023

» taz spricht mit Chef von "Queere Haushaltshilfe" über Menstruations-Auszeit: "Es wird genutzt, nicht ausgenutzt"

Der Zyklus des Mondes ähnelt dem der Periode. In Marius Baumgärtels Reinigungsfirma "Queere Haushaltshilfe" können alle einen "Moon Day" nehmen.

» taz über queerfeindliche Angriffe gegen Serie "The Last of Us": Nicht nur Action

Die HBO-Produktion "The Last of Us" ist eine der Serien der Stunde. Doch auf Onlineplattformen macht ein homophober Mob gegen zwei Folgen Stimmung.

» NDR-Nordmagazin über Sorgerecht: Benachteiligung von gleichgeschlechtlichen Ehepaaren

Wenn in der Ehe von zwei Frauen ein Kind geboren wird, bekommt nur die leibliche Mutter das Sorgerecht – die Partnerin muss adoptieren.

» taz über Verfolgung Homosexueller in Ostafrika: Hatz auf homosexuelle Sündenböcke

Uganda und Kenia erklären die Verfolgung Schwuler zur Regierungspriorität. Das soll wohl von Problemen wie der himmelschreienden Korruption ablenken.

» Missy Magazine über Akronym FLINTA: Mehr als ein paar Buchstaben

Ein Plädoyer für einen Paradigmenwechsel.

» B.Z. Berlin interviewt Travestie-Star Sheila Wolf: Mutter, Vater, Kind – ein bisschen queer

Im Berliner Nachtleben ist er der schillernde Travestie-Star Sheila Wolf. Im normalen Leben ist der gebürtige Neuköllner Wolf Teichert (53) Ehemann von Diana (52) und Vater von Kira (22). Am 10. und 11. März verzaubert Sheila ihr Publikum wieder im Wintergarten mit einer exquisiten Burlesque-Show. Vorher gab die etwas andere Familie zum ersten Mal ein gemeinsames Interview.

» Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Schriftstellerin Angela Steidele: Mehr als historische Lesben-Bücher

Angela Steidele schreibt über Frauen, die Frauen liebten zu einer Zeit, als es das angeblich noch nicht gab: im 18. und 19. Jahrhundert. Gerade das 18. Jahrhundert begeistert sie. Für Steidele ist es eine Zeit der Hoffnung und des neuen Denkens.

» Leipziger Zeitung: Jeden Tag für die Menschenrechte von Queers kämpfen – Die RosaLinde feiert ihren 12. Frühjahrsempfang

Am Samstag, dem 4. März, veranstaltete die RosaLinde Leipzig e. V. ihren 12. Frühjahrsempfang. Dazu kamen Vetreter*innen aus befreundeten Vereinen, wie dem RAA Sachsen, Mosaik e. V., TIAM (Trans-Inter-Aktiv in Mitteldeutschland) e. V. sowie Mareen Klenke, Ansprechperson für LSBTTIQ* bei der Staatsanwaltschaft Leipzig, Petra Köpping, Ministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt in Sachsen (SPD) und Holger Mann, MdB (SPD). Vorgestellt wurden die Arbeit der RosaLinde in den vergangenen Corona-Jahren und neu anlaufende Projekte.

» Garçonne Feuilleton: Queere Vielfalt im Ethnologischen Museum Berlin?

Ozeanien, Asien, Amerika, Afrika- ganze Kontinente und Zeitalter umfasst die Sammlung des Ethnologischen Museums Berlin. "Neue Blicke auf die vergangenen und gegenwärtigen Kulturen" verspricht ihre Website den Besucher*innen. Mit dem Umzug in das umstrittenen Humboldt-Forum 2020/21 wurden die Ausstellungen neu kuratiert. Indigene Menschen erzählen in zahlreichen Medienstationen und Installationen ihre Erfahrungen; auch das Erbe des Kolonialismus in den eigenen Beständen und in seinen sozio-kulturellen Auswirkungen wird endlich sichtbarer. Bei dem Versuch, Vielfalt abzubilden, kommen queere Perspektiven jedoch nur am Rande vor.

06. März 2023

» Berliner Zeitung: Genderfragen im Münsteraner Tatort – Hänger oder Hängerin?

Schwul nach Feierabend? Jedem Tierchen sein Pläsierchen! Boerne und Thiel müssen eine Sensibilitätsbeauftragte wählen und ermitteln in der Influencerszene.

» rbb24: Intergalaktische Transgender-Utopien

In der Box des Deutschen Theaters in Berlin haben acht queere Jugendliche mit dem Regisseur Paul Spittler eine trashige Science-Fiction-Komödie entworfen. Der Stoff: das von Heteronormativität befreite Leben im Jahr 2323. Ein Stück für Insider. S.a.: Die "Space Queers" landen im Deutschen Theater (01.03.2023)

» Saarbrücker Zeitung über gleichgeschlechtliche Ampelpärchen: Leuchtende Symbolpolitik

Der Proteststurm gegen die gleichgeschlechtlichen Ampelmännchen in Saarbrücken zeigt vor allem eines, nämlich, dass sie notwendig sind. S.a.: Queere Ampeln jetzt auch in Saarbrücken (28.02.2023)

» Express über Solidarität mit Dragqueens: MMA-Kämpfer mit Gänsehaut-Aktion – "Das hassen wir!"

,,Fight for your right", kämpfe für deine Rechte – das nehmen diese US-MMA-Kämpfer wörtlich. Sie sorgen aktuell mit einer beeindruckenden Stellungnahme für Wirbel. Und zeigen klare Kante.

05. März 2023

» TAG24: Zwölfjähriges Promi-Kind outet sich als Transgender – Das sagen die Eltern dazu!

Die Schauspielerin Heather Dubrow (54) hat vier Kinder. Eines von ihnen hat sich nun überraschend als Transgender geoutet.

» Jüdische Allgemeine über schwulen Komiker Modi Rosenfeld: Der Lachmuskeljude

Wie ein orthodoxer homosexueller Komiker aus Amerika die Welt verbessern will

04. März 2023

» tagesschau.de über homofeindlichen Oberstleutnant der Reserve: Dozent wegen rechtsradikaler Aussagen gekündigt

Die Bundeswehr hat einem Oberstleutnant der Reserve gekündigt, der sich vor Offiziersanwärtern rechtsradikal geäußert haben soll. Zudem soll es Hinweise auf Kontakte zu "Reichsbürgern" geben.

» Tagesspiegel: Schriftsteller über queeres Leben in Russland – "Die staatliche Homophobie verfestigt sich"

Mikita Frankos Debütroman erschien vor drei Jahren und erzählt von einer queeren Familie. Eine Veröffentlichung wäre jetzt nicht mehr möglich. Ein Gespräch mit dem trans Autor, der in Moskau lebt.

» Nord 24: Wesermarsch – Politiker nennt Regenbogenfahne "kulturelle Schande"

Der Butjadinger Ratsherr Dr. Hans Hortig hat die Regenbogenflagge in einer öffentlichen Sitzung als "kulturelle Schande" bezeichnet – und sorgt für Eklat.

» ZEITjUNG: "Luden – Könige der Reeperbahn" – Noah Tinwa im Interview

Der Schauspieler Noah Tinwa berichtet im Interview über seine Erfahrungen bei der Produktion der Serie "Luden – Könige der Reeperbahn".

» Glamour: Transgender Consultant Ilonka Petruschka über die neue Reeperbahn-Serie "Luden" – "Filmschaffende haben Angst davor, dass sie Mist produzieren"

Transgender Consultant Ilonka Petruschka spricht über ihre Arbeit an "Luden", unweigerliche Fetischisierung und die Zukunft von trans* Menschen in den Medien