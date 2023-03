Ausgewählter Artikel:

» (08.03.2023) Süddeutsche Zeitung: Wie queere Menschen Kriegsopfern helfen

Unsere ukrainische Kolumnistin ist stolz darauf, dass Olena Schewtschenko, Anführerin der LGBTQI-Community in ihrer Heimat, nun vom "Time Magazine" als Frau des Jahres ausgezeichnet wurde. Was das für ihr Land bedeutet.

Die neusten Meldungen der Presseschau:

08. März 2023

» taz-Interview mit Podcaster über Marokkos Patriarchat: "Junge Queers waren gefangen"

Der Aktivist Soufiane Hennani erklärt, wie ­­­Ma­rokkane­r*in­nen mit Antifeminismus umgehen. In seinem Podcast "Machi Rojola" spricht er über Queerness.

» Berliner Zeitung interviewt trans Soldatin Sarah Ashton-Cirillo: "Wir werden den ganzen Donbass befreien"

Ashton-Cirillo kam 2022 als US-Journalistin in die Ukraine. Die Transfrau schloss sich den Streitkräften an und kämpft seitdem für die Befreiung der Ukraine.

» taz spricht mit Trans­ak­ti­vis­t*in über TERFs: "Es ist mehr Hass da"

Was sind eigentlich TERFs und was hat Transfeindlichkeit mit Antisemitismus zu tun? Das und mehr beantwortet Ak­ti­vis­t*in Lou Kordts im Interview.

» Glamour: Drei trans* Frauen sprechen über ihre Sicht auf den internationalen Frauentag

Drei trans* Frauen sprechen über den Weltfrauentag: Von Sichtbarkeit über Feminismus bis Frust berichten sie, was der Internationale Frauentag für sie bedeutet

» Süddeutsche Zeitung: Wie queere Menschen Kriegsopfern helfen

Unsere ukrainische Kolumnistin ist stolz darauf, dass Olena Schewtschenko, Anführerin der LGBTQI-Community in ihrer Heimat, nun vom "Time Magazine" als Frau des Jahres ausgezeichnet wurde. Was das für ihr Land bedeutet.

» Augsburger Allgemeine: Queere Menschen brauchen Schutz und Toleranz

Bayern gibt sich gerne weltoffen. Doch wer nicht heterosexuell ist, hat es im Freistaat schwer. Das muss sich dringend ändern.

» BR Podcast: Aromantik – Liebe geht auch anders

Beziehung = romantische Candlelight-Dinner, rote Rosen und Schmetterlinge im Bauch – so die etwas verkitschte Vorstellung. Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Es gibt nämlich Leute, die in Partnerschaften leben, in denen Romantik und große Gefühle gar keine Rolle spielen! Wir lernen heute Menschen kennen, die auf unterschiedliche Art und Weise aromantisch sind.

» taz-Kommentar über die Hamburger Anti-Gender-Volksinitiative und die CDU: Nützliche Idioten fürs antifeministische Rollback

Ganz kurz geriet die Hamburger CDU tatsächlich ins Schwanken. Gerade hatte die Partei mit der Volksinitiative "Schluss mit dem Gendern in Verwaltung und Bildung" so eine schöne Wahlkampfbegleitmusik gefunden und angekündigt, beim Sammeln der Unterschriften zu helfen – da sagte die Initiatorin Sabine Mertens bei der Anmeldung der Initiative, worum es ihr eigentlich geht.

» Tagesspiegel interviewt trans Beraterin für die Serie "Luden": "Oberste Priorität hatte für mich die Frage, ob etwas transphob ist"

In der Amazon-Prime-Serie "Luden" über das Hamburger Rotlicht-Milieu der Achtziger gibt es einen Erzählstrang mit einer trans Figur. Diesen realistisch zu gestalten half die trans Beraterin Ilonka Petruschka.

» derStandard.de: Andrea Hammer berät Transfrauen in Sachen Styling und Kosmetik

Einst war sie Werbegrafikerin, nun hilft Andrea Hammer Transfrauen bei der Auswahl ihrer Garderobe. Bei den Sitzungen geht es meist um viel mehr als nur um Äußerlichkeiten

» Weser-Kurier: Bremen will Rainbow-City werden

38 Städte auf der ganzen Welt haben sich zu einem Netzwerk zusammengetan und wollen sich gegen Homophobie und Transphobie einsetzen. Sie nennen sich Rainbow Cities. Bremen will nun Teil dieses Netzwerks werden.

» Sumikai: Japans Opposition legt Gesetzesentwurf für die Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe vor

Japans Opposition hat einen Gesetzesentwurf zur rechtlichen Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe in das Parlament eingebracht, um die Debatte über die Gleichstellung im Land voranzutreiben.

» BR24: Was die Zahlen zur Gewalt gegen queere Personen wirklich sagen

"Massive Zunahme queerfeindlicher Gewalt", "Straftaten versiebenfacht" – seit der Veröffentlichung des Bayerischen Sozialministeriums zur Situation von LSBTIQ-Personen ist die Empörung groß. Bei genauer Betrachtung ergibt sich aber ein anderes Bild.

07. März 2023

» taz spricht mit Chef von "Queere Haushaltshilfe" über Menstruations-Auszeit: "Es wird genutzt, nicht ausgenutzt"

Der Zyklus des Mondes ähnelt dem der Periode. In Marius Baumgärtels Reinigungsfirma "Queere Haushaltshilfe" können alle einen "Moon Day" nehmen.

» taz über queerfeindliche Angriffe gegen Serie "The Last of Us": Nicht nur Action

Die HBO-Produktion "The Last of Us" ist eine der Serien der Stunde. Doch auf Onlineplattformen macht ein homophober Mob gegen zwei Folgen Stimmung.

» NDR-Nordmagazin über Sorgerecht: Benachteiligung von gleichgeschlechtlichen Ehepaaren

Wenn in der Ehe von zwei Frauen ein Kind geboren wird, bekommt nur die leibliche Mutter das Sorgerecht – die Partnerin muss adoptieren.

» taz über Verfolgung Homosexueller in Ostafrika: Hatz auf homosexuelle Sündenböcke

Uganda und Kenia erklären die Verfolgung Schwuler zur Regierungspriorität. Das soll wohl von Problemen wie der himmelschreienden Korruption ablenken.

» Missy Magazine über Akronym FLINTA: Mehr als ein paar Buchstaben

Ein Plädoyer für einen Paradigmenwechsel.

» B.Z. Berlin interviewt Travestie-Star Sheila Wolf: Mutter, Vater, Kind – ein bisschen queer

Im Berliner Nachtleben ist er der schillernde Travestie-Star Sheila Wolf. Im normalen Leben ist der gebürtige Neuköllner Wolf Teichert (53) Ehemann von Diana (52) und Vater von Kira (22). Am 10. und 11. März verzaubert Sheila ihr Publikum wieder im Wintergarten mit einer exquisiten Burlesque-Show. Vorher gab die etwas andere Familie zum ersten Mal ein gemeinsames Interview.

» Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Schriftstellerin Angela Steidele: Mehr als historische Lesben-Bücher

Angela Steidele schreibt über Frauen, die Frauen liebten zu einer Zeit, als es das angeblich noch nicht gab: im 18. und 19. Jahrhundert. Gerade das 18. Jahrhundert begeistert sie. Für Steidele ist es eine Zeit der Hoffnung und des neuen Denkens.