» (09.03.2023) 20 Minuten: Bei Jugendzentrum für queere Jugendliche wurde randaliert

Am Wochenende wurde in Chur beim Jugendzentrum für queere Jugendliche randaliert. In diesem Jahr gab es bereits mehrere Vorfälle. Dabei geht es nicht nur um Sachbeschädigung.

09. März 2023

» Tagesspiegel-Kommentar: Das Lavieren beim Selbstbestimmungsgesetz muss aufhören

Dass die versprochene Abschaffung des "Transsexuellengesetzes" weiter auf sich warten lässt, schmerzt die queere Community jeden Tag – und am 8. März besonders.

» MADS: Frauentag nur für Frauen? Eine nicht binäre Perspektive auf den feministischen Kampftag

Am Frauentag gehen nicht nur Frauen auf die Straße. Nora erklärt als nicht binäre Person, warum dieser Tag allen Menschen unterdrückten Geschlechts gehört.

» Börsenblatt-Interview: Krug & Schadenberg macht keine Bücher mehr

30 Jahre lang haben Andrea Krug und Dagmar Schadenberg lesbische Literatur veröffentlicht. Nun hören die Verlegerinnen auf mit dem Büchermachen. Im Interview erklären sie, warum sie sich gegen eine Nachfolgerin entschieden haben und wie es um die lesbische Literatur heute steht.

» evangelisch.de über christlichen Ethik-Podcast: Karte und Gebiet

Sex, Gender und Begehren sorgen in der frommen Welt für kontroverse Diskussionen. Aktuell widmet sich der christliche Ethik-Podcast "Karte und Gebiet" diesen Themen fundiert, persönlich, differenziert und äußerst hörenswert.

» Deutschlandfunk: Der schwule Rabbiner von Esch-sur-Alzette

Alexander Grodensky ist Rabbiner und schwul. Er finde es schade, als Exot dargestellt zu werden. In seiner Gemeinde Esch-sur-Alzette in Luxemburg genießt der liberale Landesrabbiner von Luxemburg viel Wertschätzung und Akzeptanz.

» BuzzFeed über "Breeding Kink": Was dahinter steckt – und was du wissen solltest

Fetische wie der "Breeding Kink" sind nicht "schmutzig". Mehr über sie zu wissen, hilft dir, beim Geschlechtsverkehr maximale Lust zu empfinden.

» Geheimtipp München über D'Schwuhplattler: A Bissl Rhythmus, a bissl Ausdauer und a Mordsgaudi

Eine Tradition zu pflegen kann unglaublich schweißtreibend sein. Aber a rechte Gaudi is' es eben a. Die Schwuhplattler sind ein besonderer Verein. Nicht (nur), weil sie die erste schwule Plattlgruppe der Welt sind. Nein. Sie gestalten Tradition aktiv, lebendig und bunt. Und das gegen alle Widerstände. Denn Plattln' können's sau guad.

» ZEITjUNG: Coming-out in der Kleinstadt – Eine Lehrerin erzählt

Sich in einer Kleinstadt als transsexuell zu outen, erfordert Mut: Das Coming-out einer Lehrerin macht Hoffnung.

08. März 2023

» taz über Antifeminismus aus der Kolonialzeit: Erbfall Diskriminierung

Viele Staaten übernahmen die Kriminalisierung von Homosexualität aus dem britischen Rechtssystem. Jetzt diskutiert Indien über die Ehe für alle.

» taz-Interview mit Podcaster über Marokkos Patriarchat: "Junge Queers waren gefangen"

Der Aktivist Soufiane Hennani erklärt, wie ­­­Ma­rokkane­r*in­nen mit Antifeminismus umgehen. In seinem Podcast "Machi Rojola" spricht er über Queerness.

» Berliner Zeitung interviewt trans Soldatin Sarah Ashton-Cirillo: "Wir werden den ganzen Donbass befreien"

Ashton-Cirillo kam 2022 als US-Journalistin in die Ukraine. Die Transfrau schloss sich den Streitkräften an und kämpft seitdem für die Befreiung der Ukraine.

» taz spricht mit Trans­ak­ti­vis­t*in über TERFs: "Es ist mehr Hass da"

Was sind eigentlich TERFs und was hat Transfeindlichkeit mit Antisemitismus zu tun? Das und mehr beantwortet Ak­ti­vis­t*in Lou Kordts im Interview.

» Glamour: Drei trans* Frauen sprechen über ihre Sicht auf den internationalen Frauentag

Drei trans* Frauen sprechen über den Weltfrauentag: Von Sichtbarkeit über Feminismus bis Frust berichten sie, was der Internationale Frauentag für sie bedeutet

» Süddeutsche Zeitung: Wie queere Menschen Kriegsopfern helfen

Unsere ukrainische Kolumnistin ist stolz darauf, dass Olena Schewtschenko, Anführerin der LGBTQI-Community in ihrer Heimat, nun vom "Time Magazine" als Frau des Jahres ausgezeichnet wurde. Was das für ihr Land bedeutet.

» Augsburger Allgemeine: Queere Menschen brauchen Schutz und Toleranz

Bayern gibt sich gerne weltoffen. Doch wer nicht heterosexuell ist, hat es im Freistaat schwer. Das muss sich dringend ändern.

» BR Podcast: Aromantik – Liebe geht auch anders

Beziehung = romantische Candlelight-Dinner, rote Rosen und Schmetterlinge im Bauch – so die etwas verkitschte Vorstellung. Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Es gibt nämlich Leute, die in Partnerschaften leben, in denen Romantik und große Gefühle gar keine Rolle spielen! Wir lernen heute Menschen kennen, die auf unterschiedliche Art und Weise aromantisch sind.

» taz-Kommentar über die Hamburger Anti-Gender-Volksinitiative und die CDU: Nützliche Idioten fürs antifeministische Rollback

Ganz kurz geriet die Hamburger CDU tatsächlich ins Schwanken. Gerade hatte die Partei mit der Volksinitiative "Schluss mit dem Gendern in Verwaltung und Bildung" so eine schöne Wahlkampfbegleitmusik gefunden und angekündigt, beim Sammeln der Unterschriften zu helfen – da sagte die Initiatorin Sabine Mertens bei der Anmeldung der Initiative, worum es ihr eigentlich geht.

» Tagesspiegel interviewt trans Beraterin für die Serie "Luden": "Oberste Priorität hatte für mich die Frage, ob etwas transphob ist"

In der Amazon-Prime-Serie "Luden" über das Hamburger Rotlicht-Milieu der Achtziger gibt es einen Erzählstrang mit einer trans Figur. Diesen realistisch zu gestalten half die trans Beraterin Ilonka Petruschka.